ФАС занялась проверкой резкого роста цен на рыбу

Федеральная антимонопольная служба анализирует причины резкого удорожания рыбы, уделяя особое внимание наценкам посредников в цепочке поставок.
Федеральная антимонопольная служба проводит проверку обоснованности изменения цен на рыбную продукцию в России, передает ТАСС.
В сообщении ФАС говорится, что ранее служба уже анализировала ценообразование на самые популярные виды рыбы, включая тихоокеанскую сельдь.
Выяснилось, что основное влияние на рост цен оказывают многочисленные посредники между производителем и розничной сетью. Их наценка может достигать 50%, а число посредников в цепочке иногда доходит до шести. В результате стоимость рыбы по пути к конечному покупателю возрастает в 2–3,5 раза.
В рамках текущей проверки антимонопольное ведомство запросило данные у 37 рыбодобывающих компаний, добывающих горбушу, минтай, треску, пикшу и тихоокеанскую сельдь. ФАС изучает информацию о первичной переработке, покупателях, объемах продаж и структуре себестоимости.
В службе подчеркнули, что при выявлении нарушений по итогам проверки будут приняты меры антимонопольного реагирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя розничная стоимость соленой сельди в России за девять месяцев 2024 года увеличилась на 28%, достигнув 375 рублей за килограмм. Во второй половине 2025 года стоимость меда вырастет из-за сокращения производства и уменьшения численности пчел.