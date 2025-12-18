Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.3 комментария
В порту Ростова-на-Дону загорелся танкер после атаки дронов ВСУ
В Ростове загорелся танкер после атаки дронов ВСУ, есть погибшие
После воздушной атаки в ночь на четверг в порту Ростова-на-Дону был поврежден танкер, судно загорелось, его тушат представители оперативных служб, по предварительным данным, среди экипажа есть погибшие, сообщил в Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь.
«В порту Ростова повреждено судно, по предварительным данным среди экипажа есть жертвы. Информация уточняется», – написал он.
Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин добавил, что оперативные службы тушат возгорание на танкере.
«Разлива нефтепродуктов удалось избежать. К сожалению, имеются погибшие и пострадавшие. Информация уточняется», – написал он в Telegram-канале.
Ранее губернатор Слюсарь сообщал о повреждениях дронами ВСУ гражданской инфраструктуры в Ростове и Батайске.