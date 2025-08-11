Калининградских врачей приговорили к реальным срокам за убийство младенца

Tекст: Алексей Дегтярев

Белую приговорили к девяти с половиной годам колонии общего режима, также ей запретили на три года работть по специальности, передает ТАСС.

Элину Сушкевич приговорили к девяти годам колонии и также трем годам запрета.

В суде пояснили, что Белая признана организатором убийства малолетнего, а Сушкевич – непосредственным исполнителем.

По данным следствия, в ноябре 2019 года Белая, чтобы не ухудшать статистику медучреждения, организовала убийство новорожденного, родившегося в тяжелом состоянии. Она дала указание Сушкевич, которая ввела ребенку препарат в дозировке, в 20 раз превышающей допустимую для младенцев.

Напомним, в декабре 2020 года присяжные Калининградского областного суда оправдали врачей, но весной оправдательный приговор был отменен.

В октябре 2021 года обвиняемых в убийстве младенца калининградских врачей отправили в СИЗО в Москве.

В сентябре 2022 года суд вынес врачам приговор: Белая получила девять лет колонии общего режима, а Сушкевич – девять с половиной лет колонии общего режима. В октябре 2024 года Верховный суд отправил дело калининградских врачей на пересмотр.

В июле 2025 года в Мособлсуде присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении Сушкевич и Белой.