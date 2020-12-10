Присяжные оправдали врачей Белую и Сушкевич по делу о смерти младенца

Присяжные Калининградского областного суда вынесли оправдательный вердикт и. о. главного врача роддома № 4 Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич по делу об убийстве новорожденного.

«Подсудимые Белая, Сушкевич (…) объявляются [присяжными] оправданными», – передает ТАСС слова судьи Сергея Капранова.

Напомним, Сушкевич обвиняется в совершении умышленного убийства, вторая фигурантка дела – исполняющая обязанности главврача роддома в Калининграде Елена Белая – в организации убийства.

По данным следствия, в ноябре 2018 года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, Белая якобы дала указание Сушкевич убить его, чтобы сэкономить ресурсы больницы и не портить показатели медицинской статистики. Сушкевич, как полагают следователи, ввела младенцу дозу магния сульфата, тот умер. Чтобы скрыть следы преступления, врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер в утробе матери.

Между тем в Сети запустили флешмоб «Я Элина Сушкевич» и опубликовали петицию с призывом защитить врачей. Сообщалось, что медики нашли нестыковки в деле об убийстве младенца.

При этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял, что у следователей есть доказательства вины калининградских врачей Сушкевич и Белой в умышленном убийстве младенца.