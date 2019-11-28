Суд оставил под арестом обвиняемую в гибели младенца врача в Калининграде

Калининградский областной суд оставил без удовлетворения жалобу реаниматолога-анестезиолога перинатального центра Элины Сушкевич на меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщила ее адвокат Ирина Шевцова.

Шевцова сообщила, что «жалоба оставлена без удовлетворения, мера пресечения – без изменения», передает ТАСС.

Отмечается, что срок ранее избранной меры пресечения истекает через два месяца.

Сушкевич обвиняется в совершении умышленного убийства, вторая фигурантка дела – исполняющая обязанности главврача роддома в Калининграде Елена Белая – в организации убийства. В качестве меры пресечения ей также был избран домашний арест.

По данным следствия, в ноябре 2018 года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, Белая якобы дала указание Сушкевич убить его, чтобы сэкономить ресурсы больницы и не портить показатели медицинской статистики.

Сушкевич ввела младенцу дозу магния сульфата, тот умер. Чтобы скрыть следы преступления, врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер в утробе матери.

Между тем, в Сети запустили флешмоб «Я Элина Сушкевич» и опубликовали петицию с призывом защитить врачей. Сообщалось, что медики нашли нестыковки в деле об убийстве младенца.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.

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