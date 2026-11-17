Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Вопрос избрания страны-председателя ОБСЕ входит в активную фазу, приближается министериал, а решение по председателю на 2027 год пока не принято. Конкретные страны Европы фиксируют позицию против Грузии, но мы продолжаем работу, чтобы достичь консенсуса», – сказала она.

«Такие важные страны, как Россия, США, Украина, Турция, большая часть стран Европы не против кандидатуры Грузии, их позиции очень важны для консенсуса», – сказала руководитель грузинской дипломатии.

«В ЕС нет единой позиции (в отношении Грузии), поэтому мы продолжаем работать, так как мы готовы внести свой вклад в работу такой важной организации, как ОБСЕ», – заявила Бочоришвили.

Против Грузии, по данным СМИ, выступают 14 стран ЕС, больше всего – Прибалтики.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, прибалты особенно недовольны «ухудшением отношений между Грузией и ЕС, а также политикой Тбилиси по отношению к Москве».

Для одобрения кандидатуры нужен консенсус всех 57 членов ОБСЕ.

ЕС поддерживает Кипр в качестве кандидата на председательство в ОБСЕ, но эту заявку может заблокировать Турция.

В настоящее время в ОБСЕ председательствует Швейцария. 3-4 декабря в Швейцарии соберутся министры иностранных дел ОБСЕ, чтобы решить вопрос о председателе организации на 2027 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлый вторник председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о директивах Брюсселя по недопустимости двусторонних контактов стран Евросоюза с Грузией.

В сентябре премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил Швейцарию за посреднические усилия в отношениях Тбилиси и Москвы.

Летом депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кадагишвили потребовал от ОБСЕ доказательств ответственности организации для приглашения наблюдателей на выборы.