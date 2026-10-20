Отдыхающих на Пхукете предупредили о нашествии ядовитых медуз

The Phuket News: На пляжах Пхукета установили предупреждения об опасных медузах

Морские власти таиландской курортной провинции Пхукет выпустили предупреждение об активизации ядовитых медуз в прибрежных водах, передает ТАСС со ссылкой на портал The Phuket News.

Девятое управление морских и прибрежных ресурсов сообщило об установке предупреждающих знаков на пляжах острова. Спасатели также разместили бутылки с уксусом для оказания первой помощи. Отдыхающих призывают не трогать медуз, в том числе мертвых, так как их стрекательные клетки остаются активными.

В случае ожога специалисты запрещают тереть поврежденное место или промывать его пресной водой. При подозрении на контакт с опасными видами, такими как кубомедуза, необходимо незамедлительно вызывать скорую помощь.

Спасатели популярного пляжа Патонг отметили необычно высокое количество медуз и попросили туристов проявлять осторожность. Заходить в воду в зонах с красными флагами строго запрещено, а соседний пляж Фридом-Бич закрыт для купания из-за сильных течений.

Ранее во вторник сообщалось, что тысячи ядовитых морских зайцев выбросило на пляж в Австралии.

В прошлом году пляжи Испании закрыли из-за вызывающих тошноту слизней.