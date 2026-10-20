МИД: ВСУ предприняли попытку транспортной блокады Энергодара

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины предприняли попытки организовать транспортную блокаду и нанесли массированные удары по Энергодару, пишет ТАСС.

«Киев предпринимает попытки транспортной блокады и массированных ударов по городу энергетиков – Энергодару в Запорожской области», – заявил Мирошник.

По его словам, в результате артиллерийского обстрела спортивного комплекса Запорожской АЭС со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей. Также был зафиксирован массовый налет беспилотников в районе городского парка Энергодара и удары FPV-дронов по коттеджам на Приднепровской улице.

Дипломат добавил, что власти Украины не продемонстрировали движения в сторону энергетического перемирия, так как беспилотники ВСУ атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Саратовской и Рязанской областях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вэнс призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ.

Ранее дрон ВСУ влетел в квартиру многоэтажки в Энергодаре.

Также Полянский обвинил Запад в игнорировании ударов Киева по российским НПЗ.