Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.0 комментариев
ВСУ попытались установить транспортную блокаду Энергодара
МИД: ВСУ предприняли попытку транспортной блокады Энергодара
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил, что украинские войска попытались блокировать Энергодар и продолжили атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы вопреки энергетическому перемирию.
Вооруженные силы Украины предприняли попытки организовать транспортную блокаду и нанесли массированные удары по Энергодару, пишет ТАСС.
«Киев предпринимает попытки транспортной блокады и массированных ударов по городу энергетиков – Энергодару в Запорожской области», – заявил Мирошник.
По его словам, в результате артиллерийского обстрела спортивного комплекса Запорожской АЭС со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей. Также был зафиксирован массовый налет беспилотников в районе городского парка Энергодара и удары FPV-дронов по коттеджам на Приднепровской улице.
Дипломат добавил, что власти Украины не продемонстрировали движения в сторону энергетического перемирия, так как беспилотники ВСУ атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Саратовской и Рязанской областях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вэнс призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ.
Ранее дрон ВСУ влетел в квартиру многоэтажки в Энергодаре.
Также Полянский обвинил Запад в игнорировании ударов Киева по российским НПЗ.