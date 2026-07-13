Tекст: Антон Антонов

«В результате нашего огневого воздействия были уничтожены командиры вражеских расчетов БПЛА: в селе Зиньковское Харьковской области – командир взвода ударных БПЛА 430-го полка БПС ВСУ старший лейтенант Базавлук Роман, а в районе Лозовой ликвидирован замполит второго батальона беспилотных систем 113 обр ТерО, участник АТО [украинской карательной «антитеррористической операции» в Донбассе] майор Андрей Притюпа», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

На Харьковском направлении «Северяне» наносили удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Белого Колодезя, Захаровки, Юрченково, Устиновки, Ивашкино, Анискино, Зарубинки, Ольховатки, Золочева и Харькова. Штурмовые подразделения «Севера» продолжают наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.

На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 11 участках до 500 м, стрелковые бои идут в селах Волоховское, Юрченково, поселке Белый Колодезь и лесных массивах Волчанского района.

На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в лесных массивах около сел Артельное, Бударки и Землянки.

На Сумском направлении штурмовики «Севера» продолжают продвигаться вглубь Сумской области. Удары нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Уланово, Волфино, Марьино, Кияницы, поселка Хотень, Глухова, Потаповки, Могрицы, Большой Рыбицы и Краснополья.

В Шосткинском районе стрелковые бои продолжаются в окрестностях Уланово и на подступах к Малой Слободке.

В Сумском районе штурмовые подразделения «Северян» продвинулись на 19 участках до 600 м, не прекращаются стрелковые бои в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, селе Новая Сечь, поселке Хотень и в лесных массивах южнее Иволжанского.

В Краснопольском районе бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы. В ходе наступательных действий взяты в плен двое военнослужащих ВСУ.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Двое военнослужащих ВСУ взяты в плен», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии российских ударов в Чернигове и Черниговской области Украины произошли масштабные отключения электроэнергии.

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