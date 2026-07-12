Минобороны сообщило об уничтожении 349 украинских БПЛА над Россией

  • Новость часаМинобороны сообщило об уничтожении 349 украинских БПЛА над Россией
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    Россия уничтожает украинские дроны до взлета
    Скрытность российских воздушных ударов парализует украинскую ПВО
    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
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    Le Monde: После смены тактики ударов России в Киеве стало хуже, чем в Харькове
    На Украине сообщили о сокращении подлетного времени ракет «Искандер» до Киева
    В Турции назвали спекуляциями слухи о перепродаже российских С-400
    В Германии обнаружили секретный завод по производству дронов для ВСУ
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бандеровское чудовище выкормила Польша

    Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.

    5 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    9 комментариев
    12 июля 2026, 08:09 • Новости дня

    Минобороны сообщило об уничтожении 349 украинских БПЛА над Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку 349 дронов ВСУ, нейтрализовав угрозу над множеством субъектов и морскими акваториями, сообщили в Минобороны России.

    За минувшую ночь российские системы ПВО сбили 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает Минобороны.

    Массированная атака была отражена над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской и Ульяновской областей. Кроме того, дроны уничтожили в небе над Краснодарским краем, Московским регионом и Республикой Крым.

    В военном ведомстве уточнили, что вражеские аппараты также были успешно перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 10 июля российские системы ПВО сбили 376 украинских дронов самолетного типа.

    Восьмого июля военные отразили массированную атаку 111 вражеских беспилотников.

    В конце июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 209 аппаратов противника.

    11 июля 2026, 10:23 • Новости дня
    Российские войска поразили три украинских порта

    ВС России поразили логистические узлы ВСУ в портах Черноморск, Южный и Измаил

    Российские войска поразили три украинских порта
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу российская армия нанесла удары по портам Черноморск, Южный и Измаил, уничтожив резервуары с горючим и военную инфраструктуру ВСУ на ключевых логистических узлах.

    Вооруженные силы России в ночь на субботу поразили используемые украинскими военными объекты в портах Черноморск, Южный и Измаил, передает Минобороны. Эти порты играют роль важнейших логистических узлов для снабжения ВСУ.

    В порту Черноморск, обеспечивающем до 90% аграрного экспорта страны и поставки военных грузов, уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами. Также повреждена инфраструктура, предназначенная для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

    Удары по порту Южный привели к поражению объектов хранения военных грузов и резервуаров с топливом.

    В Измаиле, который служит важнейшим логистическим узлом на Дунае, уничтожены склады ГСМ, насосные станции, места хранения вооружения и военной техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска атаковали объекты военной промышленности в Киеве. В частности, было поражено предприятие «Аэродрон», занимающееся разработкой и производством тяжелых беспилотников большой дальности.

    Накануне Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов по украинской портовой инфраструктуре.

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    11 июля 2026, 16:55 • Новости дня
    На Украине сообщили о сокращении подлетного времени ракет «Искандер» до Киева

    Украинский эксперт Братчук: Россия сократила подлетное время ракет до Киева

    На Украине сообщили о сокращении подлетного времени ракет «Искандер» до Киева
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России разместили оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» в приграничных районах, что позволило существенно ускорить нанесение ударов по целям в Киеве. Об этом сообщил украинский эксперт Сергей Братчук.

    «У баллистических ракет чрезвычайно высокая скорость. (...) Поэтому время подлета теперь [составляет] около трех минут», – заявил специалист изданию «Страна.ua», передает Lenta.ru.

    По его словам, пусковые установки якобы развернуты на территории Брянской области. Из-за такого маневра российские войска смогли нанести удар по Киеву еще до срабатывания системы воздушной тревоги, поскольку комплексы предупреждения не успели своевременно отреагировать на запуск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли групповые удары по предприятиям военной промышленности в Киеве.

    Украинские военные не перехватили российские баллистические ракеты во время недавнего массированного налета.

    Ранее Министерство обороны России сообщало о применении комплексов «Искандер» для поражения украинских промышленных объектов.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    11 июля 2026, 15:29 • Новости дня
    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары высокоточным оружием по объектам в Киеве и Одесской области доказали невозможность защиты военной инфраструктуры Украины с помощью переданных западных систем, сообщили в Минобороны.

    Недавние атаки продемонстрировали высокую эффективность отечественного вооружения, сообщает Минобороны в Max.

    Войска наносят результативные удары ракетами большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Это позволяет гарантированно преодолевать комплексы противоракетной обороны, которые западные страны передали Киеву.

    Особое внимание уделяется уничтожению критически важной инфраструктуры. Эффективные групповые удары приходятся по морским портам и транспортным судам, используемым для доставки иностранной военной техники. При этом поражаются даже те объекты, которые находятся под плотным прикрытием систем противовоздушной обороны.

    В субботу успешному огневому воздействию подверглись два предприятия военно-промышленного комплекса в украинской столице. Кроме того, серьезный урон нанесен портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле. Эти действия полностью подтверждают возможность российских сил беспрепятственно ликвидировать любые назначенные цели на всей территории противника, заключили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска атаковали предприятия военной промышленности в Киеве.

    Высокоточное оружие уничтожило киевские мощности по выпуску беспилотников.

    Российская армия поразила логистические узлы ВСУ в портах Черноморск, Южный и Измаил.

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    11 июля 2026, 18:16 • Новости дня
    Военкор: Скрытность российских воздушных ударов парализует украинскую ПВО

    Военкор Громов: Система оповещения Украины дала критический сбой

    Военкор: Скрытность российских воздушных ударов парализует украинскую ПВО
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Система оповещения о воздушных ударах, выстроенная Западом и Украиной, дала критический сбой, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Минувшей ночью Россия нанесла удары по целям Киеве. Взрывы раздались еще до того, как в городе сработали сирены воздушной тревоги.

    «Вопреки различным техническим теориям, которые сейчас активно обсуждаются, в основе успеха этой ночной атаки лежат грамотно проведенные организационные мероприятия. Говоря простым языком, нашим войскам удалось полностью избежать утечки информации о выходе установок на пусковые позиции», – предположил военкор Федор Громов.

    В этом, по его словам, и кроется отличие данного удара от других массированных комбинированных воздушных ударов. «Когда мы готовим крупную операцию с участием стратегической авиации, кораблей и роя дронов, сохранить это в тайне практически невозможно. Противник пеленгует активность на боевых частотах дальней авиации, видит десятки косвенных признаков подготовки – и по цепочке, к сожалению, срабатывает и человеческий фактор», – рассуждает собеседник. –

    «В этот раз, судя по панике в украинских пабликах, операцию по выводу расчетов и скрытному нанесению удара провели ювелирно чисто. Никто не успел нажать кнопку тревоги, потому что никто из информаторов не знал, что удар вообще готовится».

    Заявление депутата Верховной рады Александра Федиенко о том, что теперь «ракеты могут прилететь в любую минуту», является прямым признанием серьезнейшего сбоя.

    «Это означает, что система, выстроенная Западом и Украиной, дала критический сбой именно на факторе времени. Чтобы радар обнаружил пуск, чтобы информация прошла по всей бюрократической командной цепочке ПВО до гражданской сирены, требуется определенное количество минут. В этот раз, судя по всему, мы уложились в отрезок, который меньше времени реакции зазевавшегося противника», – предположил Громов.

    Украинская система оповещения могла оказаться неспособной переработать внезапно возникшую угрозу без предварительного «звонка» от западных разведок или наземных информаторов. «Противник теперь действительно не знает, когда взлетит следующая ракета, и это парализует волю и логистику сильнее любого массированного налета», – добавил он.

    Не стоит исключать и другие версии произошедшего. Российские военные могли применить средства РЭБ, чтобы «ослепить» каналы передачи данных между радарами ПВО и гражданской системой оповещения Украины. В каких-то случаях не исключено создание «слепых зон» от разведывательных самолетов НАТО.

    «Если мы возьмем баллистику, которая, по данным мониторинговых каналов, часто запускается из наших приграничных областей, то маршрут полета ракеты до Киева – кратчайший. Где в это время находится натовская разведывательная авиация? Она висит над Балтикой, патрулирует границу с Белоруссией или воздушное пространство Прибалтики, иногда появляясь в Черном море, – продолжил собеседник. – На этом коротком приграничном отрезке натовских радаров нет, они физически не могут помочь украинской ПВО на столь короткой дистанции. Может ли их оборудование из Польши фиксировать пуски? Вероятно, какие-то технические возможности есть, но опять же – это время. Пока сигнал дойдет, пока его обработают, ракета уже будет у цели».

    Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли точные удары по стратегическим целям на Украине. В Киеве были уничтожены предприятия по производству и хранению беспилотников, а в Одесской области – объекты портовой инфраструктуры.

    В Киеве мощные взрывы раздались практически одновременно или даже до того, как в городе завыли сирены воздушной тревоги. Кроме того, украинская ПВО не смогла перехватить ни одну из баллистических целей. В Верховной раде признали серьезные сбои в работе воздушной обороны.

    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели: недавние атаки продемонстрировали высокую эффективность отечественного вооружения.

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    11 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о разрушении южного логистического плеча Украины

    Военный эксперт Дандыкин рассказал о разрушении южного логистического плеча ВСУ

    Военный эксперт рассказал о разрушении южного логистического плеча Украины
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Андрей Резчиков

    Уничтожение резервуаров с горюче-смазочными материалами ослабляет южный фланг противника вплоть до стыка с Донецким направлением. Российские удары приводят к уничтожению распределенной военной промышленности Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. В ночь на субботу российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием по нескольким портам Украины и предприятиям ВПК в Киеве.

    «Удар в том числе пришелся сразу по трем ключевым точкам – Измаил, Южный, и одесский узел, включая Черноморск. Это целенаправленное разрушение южного логистического плеча противника. Уничтожение резервуаров с горюче-смазочными материалами – это крайне болезненный момент. Не нужно верить в сказки, что это топливо только для катеров или портовых кранов. От этих терминалов запитан весь южный фланг противника вплоть до стыка с Донецким направлением. По сути, это единый топливный хаб, и выбивание этих запасов напрямую сказывается на подвижности механизированных бригад ВСУ», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

    По его оценке, противник сейчас и так скупо применяет тяжелую технику, танки практически не видно в значимых количествах, и одна из причин как раз в нарушенной логистике ГСМ.

    «Если все эти емкости выгорают, если уничтожаются насосные станции и заправочная инфраструктура, это создает колоссальные проблемы на земле. С ведрами к танку не набегаешься. Много говорят о наших сложностях, но у врага проблемы, поверьте, не меньшие, особенно когда системно уничтожаются топливные емкости. Эффект от таких ударов накопительный: проведя ночную атаку, мы оставляем технику без горючего на дни и недели вперед», – пояснил собеседник.

    Кроме того, южный фланг противника снабжается как раз через эти порты. «Пока мы не перережем логистику, идущую через Румынию и Одесскую область, угроза для Крыма и наших новых регионов будет сохраняться. Там готовят диверсантов, там обосновались иностранные специалисты, в том числе в Очакове», – отметил спикер.

    Удары по портам разрушают логистические цепочки военного импорта. «То, что ВСУ используют зерновые коридоры как прикрытие, – это уже давно не секрет. Суда ходят туда-обратно в разном исполнении, и часто их используют как платформы для запуска беспилотников или как транспорт для военных грузов. Мы в свое время проявили добрую волю, обеспечивая «зерновую сделку», но ничего хорошего из этой благотворительности не вышло. Аграрный экспорт приносит Украине миллиарды долларов в бюджет, на которые, собственно, и финансируется война», – подчеркнул Дандыкин.

    Поэтому наносить удары в моменты погрузки-разгрузки, нарушать логистические цепочки – это абсолютно правильное решение. «Раз уж пресс-секретарь президента прямо заявил, что конфликт перешел в стадию войны, то и действовать надо соответствующе. Церемониться с военной инфраструктурой в портах, замаскированной под гражданскую, больше не следует», – добавил спикер.

    Эксперт выразил надежду на то, что эти удары России – не разовый акт возмездия или устрашения, а начало системной кампании по уничтожению распределенной военной промышленности Украины. «По-другому просто не получается. Мы не можем сидеть и ждать новых ударов по нашим городам вроде Таганрога, давая врагу повод и возможность. Нужно бить постоянно», – считает Дандыкин.

    В перспективе, полагает эксперт, к работе должна подключаться авиация с корректируемыми бомбами крупного калибра. «Одна трехтонная бомба может сделать то, на что требуется потратить десяток ракет. Возможно, пока это далековато, но для создания реальной зоны безопасности, о которой говорил президент, на южном направлении придется действовать решительно, чтобы идти в Крым было просто некому и не на чем», – считает собеседник.

    Что касается номенклатуры вооружений, которая применялась этой ночью в ходе удара, то «здесь четко прослеживается комбинированный, комплексный подход». «Судя по географии и специфике целей, работа шла эшелонировано. Основу удара, на мой взгляд, составили крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101. Это надежные и точные изделия, способные преодолевать серьезные расстояния. Но гвоздем программы, безусловно, стала баллистика. Против современных баллистических ракет, которые мы сейчас применяем, ПВО врага, по сути, бессильна. Именно баллистика обеспечивает гарантированное поражение заглубленных или хорошо защищенных объектов – тех самых складов и цехов», – пояснил Дандыкин.

    Плюс активно работали ударные беспилотники. «Сейчас уже сложно говорить просто о «Геранях» в базовом исполнении. С высокой вероятностью применялись модернизированные версии, возможно, даже реактивные, скоростные дроны, которые стали неприятным сюрпризом. То есть мы видим классическую схему: дроны перегружают ПВО, выявляя позиции, а высокоточные ракеты и баллистика довершают работу по критической инфраструктуре. Работали всем спектром – и воздушного, и наземного базирования», – рассказал эксперт.

    В ночь на субботу российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военной промышленности на Украине. Как сообщили в Минобороны, ударам подверглась портовая инфраструктура в Одессе, Черноморске и Измаиле.

    В порту Черноморск, обеспечивающем до 90% аграрного экспорта страны и поставки военных грузов, уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами. Также повреждена инфраструктура, предназначенная для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Удары по порту Южный привели к поражению объектов хранения военных грузов и резервуаров с топливом.

    В Измаиле, который служит важнейшим логистическим узлом на Дунае, уничтожены склады ГСМ, насосные станции, места хранения вооружения и военной техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой.

    В результате ударов по целям в Киеве были поражены предприятия украинской военной промышленности, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. В частности, было поражено промышленное предприятие «Аэродрон», которое специализируется на разработке и производстве тяжелых беспилотных летательных аппаратов высокой грузоподъемности и большой дальности «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери».

    Кроме того, удар пришелся по предприятию ЧАО «Фанплит», где осуществляются сборка и хранение беспилотников «Файер Пойнт-2». Предприятие было замаскировано под мебельную фабрику.

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    11 июля 2026, 10:12 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные в Киеве предприятия ВПК

    В Киеве поражено выпускающее БПЛА большой дальности предприятие «Аэродрон»

    Минобороны назвало пораженные в Киеве предприятия ВПК
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на субботу высокоточным оружием в Киеве было поражено предприятие «Аэродрон», занимающееся разработкой и производством тяжелых беспилотников большой дальности, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары по военной инфраструктуре на Украине, передает Минобороны.

    Целями стали предприятия в Киеве, задействованные в создании беспилотных летательных аппаратов, а также портовые объекты в Одесской области. Атака осуществлялась с применением высокоточного оружия большой дальности и ударных дронов.

    В  частности, в Киеве поражено промышленное предприятие «Аэродрон», которое специализируется на разработке и производстве тяжелых беспилотных летательных аппаратов высокой грузоподъемности и большой дальности «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери».

    Кроме того удар пришелся по предприятию ЧАО «Фанплит», где осуществляются сборка и хранение беспилотников «Файер Пойнт-2» с дальностью полета до 200 км, а также сборки и хранения комплектующих для оснащения их боевых частей.

    Предприятие было замаскировано под гражданское производство фанеры и мебели с целью скрыть истинное назначение объекта от разведки и легально перемещать грузы, отметили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 4 по 10 июля Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов по объектам украинского военно-промышленного комплекса.

    Несколькими днями ранее российские военные поразили пять ключевых заводов по производству беспилотников в Киеве.

    Подобные атаки значительно снижают потенциал украинской армии в сфере применения беспилотной авиации.

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    11 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой
    Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское командование отправляет разрозненные группы солдат в разрушенную Константиновку исключительно ради создания видимости удержания позиций, отметили в ВС России.

    Вооруженные силы противника оказались в Константиновке в безвыходном положении, так как командование бросает личный состав в город ради отчетов, сообщил ТАСС командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки с позывным Бизон.

    «В мышеловке уже все, на убой их кидают, чтобы по максимуму делать вид, что они там что-то контролируют, какую-то информацию передают. Но информации от их людей уже почти и нет, так как они сидят непосредственно в подвалах, руинах, они ничего не слышат, ничего не видят даже», – рассказал военный.

    Он добавил, что находящиеся в городе солдаты лишены возможности объективно докладывать обстановку. Напомним, 3 июля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее командир батальона с позывным Бизон поделился деталями операции по освобождению Константиновки малыми штурмовыми группами.

    Кроме того, начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской объявил о завершении зачистки городских кварталов от мелких отрядов противника. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил полный переход населенного пункта под контроль российских войск.

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    11 июля 2026, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Бачевск в Сумской области
    Российские войска освободили Бачевск в Сумской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Бачевском в Сумской области.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Степок, Рыжевки, Могрици, Проходов и Вольной Слободы Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Казачьей Лопанью, Юрченково, Белым Колодезем и Водяным.

    При этом ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две бронемашины и три станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны возле Песчаного Карьера, Шийковки, Моначиновки Харьковской области, Красного Лимана, Святогорска и Щурово Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих, три бронемашины,, артиллерийское орудие и станция РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Николайполья, Ижевки, Васильевской Пустоши, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Веролюбовки и Ореховатки ДНР, отчитались в Минобороны.

    За минувшие сутки противник потерял до 215 военнослужащих, танк, бронемашину и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии у Новоалександровки, Торского, Артема, Доброполья и Рубежного ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 335 военнослужащих, четыре бронемашины и три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты поблизости от Сергеевки, Любицкого, Новорозовки, Новосолошино Запорожской области, Гавриловки, Ивановки и Коломийцев Днепропетровской области.

    Противник потерял свыше 455 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Напомним, российские войска за минувшую неделю освободили семь населенных пунктов.

    В частности, ВС России полностью освободили Константиновку, а за следующие сутки они взяли под контроль пять населенных пунктов.

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    11 июля 2026, 20:32 • Новости дня
    ВС России уничтожили склады ГСМ ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Расчеты ударных аппаратов «Герань» нанесли точные удары по объектам логистики украинских вооруженных сил в Днепропетровской и Запорожской областях и уничтожили используемые для снабжения ВСУ склады ГСМ, сообщили в Минобороны.

    Военное ведомство опубликовало видеокадры успешного поражения целей. Видео опубликовано в канале Минобороны в Max.

    Атаки пришлись по хранилищам в населенном пункте Губиниха и на территории масложирового комбината в Запорожье. В результате налета зафиксировано полное разрушение инфраструктуры снабжения и сильный пожар.

    Ранее дроны «Герань» ударили по железнодорожным составам в Днепропетровской и Харьковской областях, сорвав поставки военной техники для ВСУ. Также «Герани» уничтожили локомотивы ВСУ в Запорожской области.

    Кроме того, ВС России поразили дроном «Герань-4» хранилище ГСМ в Харьковской области.

    Видео ударов по складам ГСМ смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    11 июля 2026, 10:12 • Новости дня
    Пушилин заявил об отступлении ВСУ к Дружковке после сдачи Константиновки
    Пушилин заявил об отступлении ВСУ к Дружковке после сдачи Константиновки
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские войска были вынуждены отступить к Дружковке после того, как утратили контроль над Константиновкой, которая долгие годы служила мощным укрепрайоном, сообщают власти ДНР.

    После освобождения Константиновки украинские подразделения переместили свои силы в сторону Дружковки. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью ТАСС отметил, что противник годами создавал в городе серьезный укрепрайон с постоянно обновляемыми позициями.

    «Основные изменения на этом участке, конечно, связаны с освобождением города Константиновка. Противник сейчас вынужден был переместиться в сторону Дружковки», – рассказал руководитель региона.

    Освобождение этого стратегически важного логистического узла открыло для российских войск южные подходы к краматорско-славянской агломерации. В то же время Пушилин подчеркнул, что оценивать масштабы восстановления населенного пункта пока преждевременно. Сначала необходимо завершить зачистку территории, провести разминирование и проверить все возможные укрытия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил о завершении изоляции Константиновки российскими войсками.

    В начале июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил полное освобождение этого населенного пункта. Министерство обороны России оценило потери украинской армии в ходе данной операции в 13,5 тысячи военнослужащих.

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    11 июля 2026, 21:00 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 41 украинского дрона над регионами России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские системы противовоздушной обороны в течение дня успешно нейтрализовали более сорока вражеских беспилотников самолетного типа в небе над несколькими субъектами страны, сообщило Минобороны.

    Дежурные средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат, сообщает Минобороны.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей. Кроме того, атаки отражены в небе над Краснодарским краем и Республикой Крым.

    Также аппараты противника ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей.

    За минувшую ночь ВС России сбили 178 вражеских аппаратов самолетного типа над несколькими регионами России.

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    12 июля 2026, 01:11 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки, тем обрекая остатки боевиков ВСУ в Константиновке, рассказал командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Бизон».

    «Небо до Дружковки перекрыли мы полностью уже. Поэтому ни подносов, ни подвозов, ни подтягивания личного состава у них ничего этого нет уже», – сказал он ТАСС.

    «Бизон» пояснил, что контроль над небом в районе Алексеево-Дружковки лишает ВСУ возможности снабжать оставшиеся группы боевиков в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали бои за Осыково и Алексеево-Дружковку. Беженец рассказал об убийствах мирных жителей в Алексеево-Дружковке. Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой.


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    12 июля 2026, 02:41 • Новости дня
    L’AntiDiplomatico указал на сигнал Западу в атаках ВС России по целям в Киеве

    L’AntiDiplomatico: Минобороны России дало Западу четкий сигнал

    Tекст: Катерина Туманова

    Отчет российского Минобороны об очередном ударе ВС страны по украинским целям стал, по мнению авторов портала L’AntiDiplomatico, доходчивым и легко считываемым сигналом западным покровителям Киева.

    «Недавние атаки на два объекта военно-промышленного комплекса в столице и на портовые сооружения Одессы, Черноморска и Измаила продемонстрировали, что нет недостижимых целей», – приводит портал выдержку из отчета российского оборонного ведомства.

    После очередной серии ударов ВС России, в ходе которых, к примеру, были уничтожены уничтожили склады ГСМ ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях или поражены объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ, для российских военных почти не осталось недостижимых целей.

    «Риторика Москвы не нова, но сегодня она стала резче. Кремль давно повторяет, что поток западного оружия не изменит баланс сил на местах. Но теперь это послание наполнено конкретной угрозой», – пишет L’AntiDiplomatico.

    Автор материала указывает на то, что каждая ракетная система, артиллерийское орудие, поставленное США или евроспонсорами Киева, будет считаться законной целью, и любой, кто их перевозит или хранит, подвергается риску быть атакованными.

    «Это не просто военный вопрос, это предупреждение тем, кто продолжает поставлять оружие Украине», – сказано в статье.

    Портал напоминает, как Минобороны  в очередной раз обращает внимание на то, что любые виды оружия, покидающие Запад, в итоге попадают в криминальные сети за пределами Украины.

    «Послание ясно. Западные системы обороны, какими бы совершенными они ни были, недостаточны для защиты ни центров принятия решений, ни линий снабжения. И каждая новая партия оружия, пересекающая границу, в глазах Кремля – всего лишь очередная цель, ожидающая удара», – подчеркнул автор статьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Бачевск в Сумской области. ВС России с мая уничтожили на Украине около 200 заправок. Армия России 10 июля нанесла удары по военным объектам Украины.


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    11 июля 2026, 11:38 • Новости дня
    В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел сильный взрыв

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мощный взрыв зафиксирован на юге Украины во время действия режима предупреждения об угрозе с воздуха, сирены сейчас звучат в нескольких регионах страны, пишут местные СМИ.

    На юге Украины прогремел взрыв на фоне действующей воздушной тревоги. Информацию об этом подтвердил украинский телеканал «Общественное», пишет РИА «Новости».

    «В Одессе был слышен взрыв», – говорится в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале издания.

    По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены звучат не только в Одесской области. Воздушная тревога объявлена также в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в Одессе на фоне воздушной тревоги также прогремел очередной взрыв. В середине мая в городе произошел сильный хлопок. А 5 мая на территории областного центра зафиксировали еще один взрыв.

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    12 июля 2026, 02:09 • Новости дня
    Российские силовики раскрыли число мобилизованных в украинскую армию

    Российские силовики узнали о 30 тыс. мобилизованных в ВСУ ежемесячно

    Tекст: Катерина Туманова

    С июля 2024 года около 1 млн человек мобилизовали в ряды ВСУ , сообщили в российских силовых структурах.

    «Любопытно, что киевский режим признает, что ежемесячно в стране мобилизуют около 30 тыс. человек (за год почти 500 тыс). Таким образом, с июля 2024 года в ВСУ было мобилизовано около миллиона человек – оценочная численность сегодняшней украинской армии», – сообщил источник ТАСС.

    Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. Власти предпринимают усилия для предотвращения уклонения мужчин призывного возраста от службы.

    В социальных сетях регулярно появляются видеозаписи силовых задержаний и конфликтов местных жителей с представителями военкоматов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под мобилизацию на Украине попали научные сотрудники. Киев разрешил частным компаниям нанимать иностранных наемников для ВСУ. Масштабный бунт против ТЦК произошел во Львове.


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