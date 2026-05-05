В Одессе произошел новый взрыв на фоне воздушной тревоги

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новый взрыв произошел в Одессе во время воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала, говорится: «Еще взрыв в Одессе». Ранее этим же днем СМИ уже сообщали о серии взрывов в городе.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги прозвучал в части Одесской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Измаиле Одесской области во время объявленной воздушной тревоги произошли взрывы.

В Одессе на фоне воздушной тревоги зафиксировали два взрыва.

Портовая инфраструктура в Одесской области ранее оказалась разрушена.