Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.0 комментариев
ВСУ признали провал ПВО против баллистических ракет России
Данные ВВС ВСУ показали отсутствие перехватов российских баллистических ракет
В ходе массированного ночного удара 6 июля украинским системам противовоздушной обороны не удалось перехватить ни одной запущенной российскими войсками баллистической ракеты.
Украинские военные не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты во время масштабной ночной атаки на Киев, передают Воздушные силы ВСУ.
В официальной сводке ведомства говорится: «Сбито/подавлено 363 цели: 37 ракет и 326 вражеских БПЛА».
Всего с вечера 5 июля радиотехнические войска зафиксировали 419 средств воздушного нападения. В это число вошли 351 ударный беспилотник и 68 ракет различных типов. Среди них были 23 баллистические ракеты комплексов «Искандер-М» и С-400, а также шесть противокорабельных ракет «Циркон» и «Оникс».
Российские войска также выпустили 33 крылатые ракеты Х-101 и шесть «Калибров».
Украинская ПВО отчиталась об уничтожении 31 ракеты Х-101, всех «Калибров» и 326 дронов. При этом военные признали попадание 29 баллистических ракет и 18 беспилотников по 34 объектам.
Падение обломков зафиксировано на 16 локациях. В утреннем сообщении командования отмечалось, что массированная атака продолжается. На тот момент в воздушном пространстве страны оставалось еще несколько аппаратов.
Ранее Минобороны назвало цели массированной атаки на Киев. Утром в понедельник Минобороны сообщало о поражении украинских военных предприятий и топливно-энергетического комплекса.
В ночь на 6 июля украинская столица подверглась самому мощному удару за последнее время, заявил глава города Виталий Кличко.