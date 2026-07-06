ВСУ признали провал ПВО против баллистических ракет России

Данные ВВС ВСУ показали отсутствие перехватов российских баллистических ракет

Tекст: Мария Иванова

Украинские военные не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты во время масштабной ночной атаки на Киев, передают Воздушные силы ВСУ.

В официальной сводке ведомства говорится: «Сбито/подавлено 363 цели: 37 ракет и 326 вражеских БПЛА».

Всего с вечера 5 июля радиотехнические войска зафиксировали 419 средств воздушного нападения. В это число вошли 351 ударный беспилотник и 68 ракет различных типов. Среди них были 23 баллистические ракеты комплексов «Искандер-М» и С-400, а также шесть противокорабельных ракет «Циркон» и «Оникс».

Российские войска также выпустили 33 крылатые ракеты Х-101 и шесть «Калибров».

Украинская ПВО отчиталась об уничтожении 31 ракеты Х-101, всех «Калибров» и 326 дронов. При этом военные признали попадание 29 баллистических ракет и 18 беспилотников по 34 объектам.

Падение обломков зафиксировано на 16 локациях. В утреннем сообщении командования отмечалось, что массированная атака продолжается. На тот момент в воздушном пространстве страны оставалось еще несколько аппаратов.

Ранее Минобороны назвало цели массированной атаки на Киев. Утром в понедельник Минобороны сообщало о поражении украинских военных предприятий и топливно-энергетического комплекса.

В ночь на 6 июля украинская столица подверглась самому мощному удару за последнее время, заявил глава города Виталий Кличко.