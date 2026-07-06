Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.0 комментариев
В Подмосковье задержали школьницу за поджог автозаправки
В городе Щелково в Московской области задержана несовершеннолетняя жительница столицы, устроившая пожар на автозаправочной станции по указке мошенников, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Полицейские задержали 16-летнюю москвичку и для дальнейшего разбирательства доставили ее в территориальный отдел полиции», – сообщила Волк, передает ТАСС.
В отношении несовершеннолетней подозреваемой инициировано разбирательство.
Во время допроса в присутствии законных представителей фигурантка призналась, что совершила преступление под чужим влиянием. Неизвестные кураторы руководили ее действиями, отдавая приказы через мобильный телефон.
По факту происшествия правоохранители завели уголовные дела о покушении на умышленное уничтожение чужого имущества. Кроме того, действия задержанной дополнительно квалифицировали по статье о террористическом акте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня полицейские поймали в Подольске 13-летнего подростка за попытку поджога топливной колонки из-за шантажа. В середине того же месяца правоохранители Ленинградской области задержали 17-летнего юношу за умышленный поджог двух автозаправок. В мае 15-летняя школьница по указанию куратора из интернета подожгла колонку на газозаправочной станции под Петербургом.