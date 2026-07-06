Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.3 комментария
Рэперу Diddy разрешили выйти из тюрьмы раньше срока
Рэперу Diddy разрешили выйти из тюрьмы на три месяца раньше срока
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, известный как Diddy, получит возможность выйти на свободу почти на три месяца раньше первоначального тюремного срока.
Дата выхода на свободу Шона Комбса, более известного под сценическим именем Diddy, сдвинулась почти на три месяца в сторону более раннего срока, передает РИА «Новости».
В тюремной базе США указано: «Шон Комбс, 56 лет, дата освобождения – 8 февраля 2028 года, место содержания - федеральное исправительное учреждение Форт-Дикс».
Сразу после вынесения приговора расчетная дата освобождения Комбса была определена на 8 мая 2028 года, затем перенесена на более поздний срок – 4 июня 2028 года. Позднее срок начали последовательно сокращать: сначала до 25 апреля, затем до 15 апреля и далее до 23 февраля 2028 года.
Согласно обновленным данным американской тюремной базы, теперь Комбс должен выйти на свободу 8 февраля 2028 года. Музыкант отбывает 50-месячное наказание в Форт-Дикс в штате Нью-Джерси по двум эпизодам перевозки людей для занятия проституцией. Он находится под стражей с сентября 2024 года.
Ранее сообщалось что американского рэпера и продюсера Шона Комбса (Diddy) освободят из тюрьмы 25 апреля 2028 года на полтора месяца раньше первоначальной даты.
Музыкант получил 50 месяцев лишения свободы за обвинения, связанные с торговлей людьми и перевозкой женщин для занятия проституцией.
В тюрьме Форт-Дикс в Нью-Джерси Комбс работает помощником тюремного священника, что считается одной из самых престижных должностей для заключенных.