Рэперу Diddy разрешили выйти из тюрьмы раньше срока

Рэперу Diddy разрешили выйти из тюрьмы на три месяца раньше срока

Tекст: Мария Иванова

Дата выхода на свободу Шона Комбса, более известного под сценическим именем Diddy, сдвинулась почти на три месяца в сторону более раннего срока, передает РИА «Новости».

В тюремной базе США указано: «Шон Комбс, 56 лет, дата освобождения – 8 февраля 2028 года, место содержания - федеральное исправительное учреждение Форт-Дикс».

Сразу после вынесения приговора расчетная дата освобождения Комбса была определена на 8 мая 2028 года, затем перенесена на более поздний срок – 4 июня 2028 года. Позднее срок начали последовательно сокращать: сначала до 25 апреля, затем до 15 апреля и далее до 23 февраля 2028 года.

Согласно обновленным данным американской тюремной базы, теперь Комбс должен выйти на свободу 8 февраля 2028 года. Музыкант отбывает 50-месячное наказание в Форт-Дикс в штате Нью-Джерси по двум эпизодам перевозки людей для занятия проституцией. Он находится под стражей с сентября 2024 года.

Ранее сообщалось что американского рэпера и продюсера Шона Комбса (Diddy) освободят из тюрьмы 25 апреля 2028 года на полтора месяца раньше первоначальной даты.

Музыкант получил 50 месяцев лишения свободы за обвинения, связанные с торговлей людьми и перевозкой женщин для занятия проституцией.

В тюрьме Форт-Дикс в Нью-Джерси Комбс работает помощником тюремного священника, что считается одной из самых престижных должностей для заключенных.