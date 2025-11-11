Рэпер P. Diddy стал помощником тюремного священника

Рэпер P. Diddy получил должность помощника тюремного священника в Форт-Дикс

Tекст: Мария Иванова

Американский рэпер и продюсер P. Diddy (Шон Комбс), отбывающий более четырех лет заключения, работает помощником священника в тюрьме Форт-Дикс в Нью-Джерси, передает ТАСС со ссылкой на канал CBS News.

Эта должность считается одной из самых престижных в тюремной иерархии: заключенные, назначенные помощниками, ухаживают за церковной библиотекой, убираются в кабинете священника, помогают вести учет и могут использовать отдельный кабинет с кондиционером. Кроме того, священнослужители часто делятся с помощниками едой после религиозных церемоний.

Однако уже через три дня после попадания под стражу Комбс нарушил тюремные правила, совершив телефонные звонки трем абонентам, что запрещено регламентом. По информации телеканала, рэпер контактировал с неизвестной женщиной и еще одним человеком, а также просил передать ему деньги, что также не разрешается правилами исправительного учреждения. Сам Комбс позже заявил, что связывался по вопросам подготовки заявления для прессы со своим адвокатом.

Напомним, 3 октября в Нью-Йорке суд приговорил P. Diddy к более чем четырем годам лишения свободы по обвинению в транспортировке людей для занятия проституцией. Защита Комбса настаивала на 14 месяцах заключения, тогда как сторона обвинения требовала свыше 11 лет тюремного срока.

В июле жюри присяжных признало артиста виновным по двум эпизодам транспортировки людей для занятия проституцией. В то же время суд посчитал рэпера невиновным по более серьезным обвинениям, таким как вымогательство и торговля людьми, за которые ему грозило пожизненное заключение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рэпер Шон Комбс, известный как Diddy, устроился работать в прачечную тюрьмы Нью-Джерси.

Ранее Diddy начал отбывать остаток 50-месячного срока в тюрьме с пониженным уровнем безопасности.

Между тем сообщалось, что P. Diddy может получить сокращение срока заключения почти на один год благодаря программе лечения от зависимости.