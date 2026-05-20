В «Москва-Сити» согласовали возведение нового небоскреба с панорамным рестораном

В «Москва-Сити» согласовали строительство небоскреба с панорамным рестораном

Tекст: Тимур Шайдуллин

Архитектурно-градостроительное решение для 52-этажного делового комплекса в 1-м Красногвардейском проезде в деловом центре «Москва-Сити» согласовано в столице. Внутри небоскреба планируются офисы, торговая галерея и несколько кафе. Высота башни составит 248,6 м, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что «концепция башни высотой 248,6 м отвечает актуальному тренду на сочетание функциональности и архитектурной выразительности в самом сердце делового района». По его словам, фасады выполнят в волнообразной пластике, а остекление стилизуют под японское оригами, что придаст зданию визуальную легкость и обеспечит естественное освещение офисов.

Он отметил, что особое внимание уделено интеграции небоскреба в существующую городскую среду: благоустройство территории вокруг обеспечит удобную связь с пешеходными маршрутами Москва-Сити. Проект, как уточняется, должен дополнить среду ММДЦ новыми функциями и соответствовать требованиям к современной архитектуре за счет выразительного облика. На верхних этажах разместят панорамный ресторан с прозрачной кровлей и террасами.

В департаменте добавили, что транспортная доступность будущей башни связана с ее расположением рядом с ключевыми магистралями и транспортными узлами. В пешей доступности находятся станции метро «Международная» («Москва-Сити»), «Выставочная», «Деловой центр» и платформа МЦД Тестовская, а поблизости расположены остановки наземного транспорта. Для автомобилистов предусмотрены выезды на Пресненскую набережную и ТТК, в самой башне запроектирован семиуровневый подземный паркинг на 475 машино-мест.

Ранее в Пресненском районе Москвы разрешили построить офисную башню высотой 299 метров с паркингом и подземным переходом к «Москва-Сити».

Как писала газета ВЗГЛЯД, также в деловом центре «Москва-Сити» в ближайшие годы появится новый комплекс Национального центра «Россия» на месте бывшего «Экспоцентра».