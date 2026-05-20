За госизмену и шпионаж два жителя Воронежа получили до 20 лет колонии

Суд назначил двум воронежцам до 20 лет за госизмену и терроризм

Tекст: Тимур Шайдуллин

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор двум жителям Воронежа, обвиняемым по делу о государственной измене, финансировании терроризма и шпионаже. 32-летний Вадим Дорожкин признан виновным в госизмене и финансировании терроризма. 27-летний Азиз Попов осужден по статьям - «шпионаж, совершенный лицом без гражданства, а также «приготовление к незаконному сбыту наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в крупном размере», сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что в феврале 2024 года обвиняемые начали тайно сотрудничать с представителями иностранного государства, снимая и передавая географические координаты различных объектов Воронежа. Они фотографировали объекты на территории города и пересылали полученные данные зарубежным кураторам.

Также, по данным следствия, с апреля по август 2024 года Дорожкин пять раз переводил цифровую валюту для финансирования и ресурсного обеспечения вооруженных сил и спецслужб иностранного государства, включая военизированное националистическое объединение. А Попов в феврале 2025 года приобрел и хранил наркотические средства в крупном размере для последующего сбыта через интернет.

В итоге суд с учетом позиции представителя прокуратуры назначил Дорожкину 20 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима. Попов приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Помимо лишения свободы, Дорожкин получил штраф 500 тыс. рублей и ограничение свободы на год и шесть месяцев. Попову назначен штраф 400 тыс. рублей и восьмилетний запрет на деятельность, связанную с администрированием сайтов и телекоммуникационных сетей, включая интернет.

