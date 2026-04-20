Суд приговорил украинского боевика к 16 годам за теракт в Курской области
Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил украинского боевика Антона Зайцева к 16 годам лишения свободы за вторжение в Курскую область и теракт, сообщает Главная военная прокуратура РФ.
Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок – в исправительной колонии строгого режима, передает РИА «Новости».
Главная военная прокуратура уточнила, что 39-летний Зайцев был оператором радиостанции 129-й отдельной бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины. Суд признал его виновным в теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Следствие установило, что 27 марта 2025 года Зайцев, вооруженный автоматом и шестью гранатами, вместе с другими военнослужащими незаконно пересек границу на бронированном автомобиле и вторгся на территорию Суджанского района Курской области. Он принял участие в блокировании и удержании под контролем деревни Гуево, препятствовал работе органов власти и запугивал местных жителей, а также противодействовал российским военным.
Спустя два дня после вторжения Антон Зайцев был задержан подразделениями Вооруженных сил России.
Ранее в СК России сообщили, что были вынесены приговоры пятерым украинским военнослужащим, участвовавшим в вооруженном вторжении и захвате населенных пунктов на территории Курской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Второй Западный окружной военный суд приговорил военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ за вторжение в Курскую область к 15 и 16 годам лишения свободы.