Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.0 комментариев
Власти Индии заявили о независимости поставок российской нефти от санкций США
Закупки российских углеводородов Нью-Дели не зависят от американских ограничений, заявила на пресс-конференции представитель индийского министерства нефти и газа Суджата Шарма.
Представитель министерства нефти и газа Индии Суджата Шарма заявила: «Что касается американского исключения из санкций в отношении России, я хотела бы подчеркнуть, что мы покупали у России и раньше, и до исключения, и во время исключения, и сейчас тоже», передает ТАСС.
Она добавила, что сделки реализуются исходя из выгоды для нефтяных предприятий. По словам чиновницы, наличие или отсутствие послаблений со стороны Вашингтона никак не скажется на объемах поставок.
Индийская сторона приложила все необходимые усилия для обеспечения стабильности, поэтому дефицита топлива в государстве нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров обвинил страны Запада в давлении на покупателей российской нефти.
Посол России в Нью-Дели Денис Алипов подтвердил готовность Москвы стабильно обеспечивать энергетические потребности Индии.
В период временного снятия американских санкций индийские компании активизировали закупки сырья по спотовым контрактам.