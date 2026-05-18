    Саид Гафуров Саид Гафуров Кто придет на смену Трампу

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Больнее всего мы враждуем с теми, кого любим

    Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Такие должны жить вечно

    Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Леше был стержень.

    18 мая 2026, 09:20 • В мире

    «Золотые линкоры» США умрут до рождения

    «Золотые линкоры» США умрут до рождения
    @ USA TODAY Network/Reuters

    Tекст: Александр Тимохин

    Появляются новые подробности о том, как в США видят облик перспективных линкоров типа «Трамп» – теперь выясняется, что корабль должен получить атомную энергетическую установку. Однако чем дальше, тем больше признаков того, что такие корабли не будут построены никогда. На пути у проекта стоят как минимум три препятствия.

    Что такое линкор и зачем он нужен

    Линкор – это линейный корабль в российской военно-морской терминологии, или корабль, находящийся в «линии» – строю парусных кораблей перед сражением. В англоязычной терминологии – battleship of the line – корабль для ведения боя, стоящий в «линии». Со времен паровой эры признаком таких кораблей были: во-первых, максимально мощное артиллерийское оружие, а во-вторых, защищенность, позволяющая кораблю не только выживать, но и сохранять боеспособность при поражении снарядом (а позже и авиабомбой).

    Существует убеждение, что линкоры сошли со сцены после Второй мировой войны как навсегда устаревший класс кораблей. По одной версии – из-за авиации, по другой – из-за ядерного оружия, а по третьей – из-за ракет. На самом деле массовое списание линкоров в мире произошло в период 1953 – начала 1960-х годов, после чего линкоры (типа «Айова») остались только у США.

    В частности, линкор «Нью-Джерси» воевал во Вьетнаме и стал эффективным фактором давления на правительство Демократической Республики Вьетнам в Ханое. В Корее же в 1950–1953 годах отметились все четыре линкора типа «Айова».

    Все 80-е годы линкоры использовались США для давления на СССР, прежде всего за счет 32 крылатых ракет, каждая из которых могла нести ядерный заряд. В задачи американских линкоров входило уничтожение надводных сил ВМФ СССР – естественно, в составе боевых групп с более современными кораблями, защищающими их от ракетных ударов и подводной угрозы, и вне зоны действия морской ракетоносной авиации.

    Последней их войной была война в Персидском заливе в 1991 году, где США использовали линкоры «Миссури» и «Висконсин». Эти корабли применяли и артиллерию, и крылатые ракеты «Томагавк», которыми они были к тому времени вооружены. До этого «Нью-Джерси» применялся для артиллерийских ударов по позициям сирийских войск и друзских ополчений в Ливане в 1984 году.

    Почему сейчас таких кораблей ни у кого нет? Дорого. Линкор – очень дорогой корабль и в постройке, и в содержании.

    Более того, его постройка требует поддержания уникальных промышленных возможностей в части производства артиллерийских стволов крупного (305-460 мм) калибра, лейнеров (вкладная заменяемая часть ствола) к ним и боеприпасов. А кроме как для линкоров, это ни для чего не нужно. При этом все задачи линкоров можно решить другими средствами – палубной авиацией, хоть и ценой большого числа вылетов и некоторых потерь, или артиллерией меньших калибров, хоть и намного хуже.

    Авиация против линкоров в ходе Второй мировой показала себя плохо. Почти все линкоры, вышедшие в море и погибшие в бою, были уничтожены в ходе крупных сражений и в результате комбинированных воздействий по ним как авиации, так и артиллерии и торпед надводных кораблей. Чтобы потопить английские линкоры «Принс оф Уэльс» и «Рипалс», японцам понадобились сотни самолетов. Сотни же понадобились американцам, чтобы расправиться с японскими «Мусаси» и «Ямато».

    Итальянский «Рома» был потоплен, когда шел сдаваться, одиночным самолетом с управляемой бомбой – исключение из исключений. А больше чисто атаками авиации вышедший в море и готовый маневрировать и отстреливаться линейный корабль уничтожить за всю войну не удалось. Даже старенькая «Октябрьская революция» атаки с воздуха переживала вполне успешно.

    Против ракет линкоры были уязвимы меньше любого другого корабля 50-х годов, а против ядерного оружия – настолько же, как любой другой корабль соответствующей эпохи. По мощи огня же им не было равных в неядерной войне. Поэтому те страны, которые их имели, использовали их пока могли. А вот новые строить не стали, так как сложно, дорого и можно обойтись без них.

    Каким хотят сделать линкор типа «Трамп»

    И вот спустя 34 года после вывода из боевого состава последнего линкора «Миссури» в США снова заговорили о восстановлении этого класса новых кораблей типа «Трамп». Их ракетное оружие: 128 пусковых ячеек для зенитных, противолодочных, потенциально – противокорабельных и крылатых ракет большой дальности, в любом произвольном сочетании. Отдельно – 12 ракет Сonventional prompt strike (CPS, перспективная неядерная ракета с гиперзвуковым или баллистическим боевым блоком, имеющая дальность, сравнимую с межконтинентальной).

    Две 127-мм пушки, такие же, как у эсминцев, и одна электромагнитная пушка с энергией 32 мегаджоуля и гиперзвуковым снарядом. Зенитные автоматы и защита от беспилотников, современная радиолокационная станция AN/SPY-6. Два ангара, способных вместить даже конвертоплан V-22 Osprey каждый.

    Ориентировочное водоизмещение, по утверждением американских СМИ, около 35 000 тонн – больше, чем любой существующий боевой неавианосный корабль (хотя и меньше, чем линкоры Второй мировой). Как недавно выяснилось – атомная энергетическая установка. И цена 14,5–17 млрд долларов за единицу (недаром американская пресса сразу назвала эти линкоры «золотыми»). Всего планируется построить 15 таких кораблей в течение ближайших 30 лет. Задачей линкоров руководство ВМС США провозглашает боевую поддержку действий авианосцев.

    Почему линкоры типа «Трамп» не будут построены никогда

    Но вспомним, почему на самом деле исчезли линкоры. Все, что они могли делать, можно было сделать и без них, хотя иногда и хуже, но всегда намного дешевле.

    В ходе Второй мировой линкоры ВМС США страховали авианосцы от столкновения с артиллерийскими кораблями и обеспечивали ПВО соединений. Ровно это делают ракетные крейсера и эсминцы ВМС США сегодня. Удары по берегу и надводным кораблям более чем способна наносить палубная авиация. Атомные подлодки могут скрытно выходить на дистанцию пуска торпед и топить надводные корабли, как это недавно было показано на примере иранского корабля «Дена».

    Это чисто военные минусы проекта. Есть и технологические. Да, электромагнитная пушка обещает возможность нанесения удара гиперзвуковым боеприпасом на расстояние сотни километров и с запасом таких боеприпасов в сотни единиц. Но эта технология пока не готова, ставка на нее – огромный технический риск. А главное, уже имеющиеся в ВМС США палубные самолеты точно так же могут нанести удар на сотни километров, причем массированный. Ракет CPS тоже еще нет, и пока не ясно, когда будут. Скорее всего – никогда.

    Таким образом, американцам просто не нужен линкор, а риски при попытке его создать огромные, как и цена. Уже в силу этих факторов на идее можно было бы поставить крест – это чисто политический проект,

    единственный смысл которого в том, чтобы ВМС США потешили эго своего Верховного главнокомандующего.

    Наконец, перед линкором типа «Трамп» стоит третий, почти непреодолимый барьер – политический. Линкоры включены в кораблестроительную программу ВМС США, а начало работ по первому из них назначено на 2028 год. Но чтобы начать работы по линкору в 2028 году, осенью 2027-го Конгресс должен утвердить финансирование этой программы. Однако после осени 2026 года Конгресс явно не будет полностью республиканским, а у демократов хватит влияния, чтобы не выделить деньги на утопический и очень дорогой проект, названный именем ненавистного им Дональда Трампа.

    Таким образом, слишком много факторов действует против идеи вернуть линкор в принципе, а уж в том виде, в котором его сейчас рисуют на картинках американцы – тем более. И хотя в принципе идея ударного корабля, имеющего, помимо прочего оружия, мощную артиллерию и высокую защищенность и стоит обдумывания, но линкоры типа «Трамп» – очевидно мертворожденный проект. Мы никогда не увидим этих кораблей в металле.

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

