«Золотые линкоры» США умрут до рождения

Tекст: Александр Тимохин

Что такое линкор и зачем он нужен

Линкор – это линейный корабль в российской военно-морской терминологии, или корабль, находящийся в «линии» – строю парусных кораблей перед сражением. В англоязычной терминологии – battleship of the line – корабль для ведения боя, стоящий в «линии». Со времен паровой эры признаком таких кораблей были: во-первых, максимально мощное артиллерийское оружие, а во-вторых, защищенность, позволяющая кораблю не только выживать, но и сохранять боеспособность при поражении снарядом (а позже и авиабомбой).

Существует убеждение, что линкоры сошли со сцены после Второй мировой войны как навсегда устаревший класс кораблей. По одной версии – из-за авиации, по другой – из-за ядерного оружия, а по третьей – из-за ракет. На самом деле массовое списание линкоров в мире произошло в период 1953 – начала 1960-х годов, после чего линкоры (типа «Айова») остались только у США.

В частности, линкор «Нью-Джерси» воевал во Вьетнаме и стал эффективным фактором давления на правительство Демократической Республики Вьетнам в Ханое. В Корее же в 1950–1953 годах отметились все четыре линкора типа «Айова».

Все 80-е годы линкоры использовались США для давления на СССР, прежде всего за счет 32 крылатых ракет, каждая из которых могла нести ядерный заряд. В задачи американских линкоров входило уничтожение надводных сил ВМФ СССР – естественно, в составе боевых групп с более современными кораблями, защищающими их от ракетных ударов и подводной угрозы, и вне зоны действия морской ракетоносной авиации.

Последней их войной была война в Персидском заливе в 1991 году, где США использовали линкоры «Миссури» и «Висконсин». Эти корабли применяли и артиллерию, и крылатые ракеты «Томагавк», которыми они были к тому времени вооружены. До этого «Нью-Джерси» применялся для артиллерийских ударов по позициям сирийских войск и друзских ополчений в Ливане в 1984 году.

Почему сейчас таких кораблей ни у кого нет? Дорого. Линкор – очень дорогой корабль и в постройке, и в содержании.

Более того, его постройка требует поддержания уникальных промышленных возможностей в части производства артиллерийских стволов крупного (305-460 мм) калибра, лейнеров (вкладная заменяемая часть ствола) к ним и боеприпасов. А кроме как для линкоров, это ни для чего не нужно. При этом все задачи линкоров можно решить другими средствами – палубной авиацией, хоть и ценой большого числа вылетов и некоторых потерь, или артиллерией меньших калибров, хоть и намного хуже.

Авиация против линкоров в ходе Второй мировой показала себя плохо. Почти все линкоры, вышедшие в море и погибшие в бою, были уничтожены в ходе крупных сражений и в результате комбинированных воздействий по ним как авиации, так и артиллерии и торпед надводных кораблей. Чтобы потопить английские линкоры «Принс оф Уэльс» и «Рипалс», японцам понадобились сотни самолетов. Сотни же понадобились американцам, чтобы расправиться с японскими «Мусаси» и «Ямато».

Итальянский «Рома» был потоплен, когда шел сдаваться, одиночным самолетом с управляемой бомбой – исключение из исключений. А больше чисто атаками авиации вышедший в море и готовый маневрировать и отстреливаться линейный корабль уничтожить за всю войну не удалось. Даже старенькая «Октябрьская революция» атаки с воздуха переживала вполне успешно.

Против ракет линкоры были уязвимы меньше любого другого корабля 50-х годов, а против ядерного оружия – настолько же, как любой другой корабль соответствующей эпохи. По мощи огня же им не было равных в неядерной войне. Поэтому те страны, которые их имели, использовали их пока могли. А вот новые строить не стали, так как сложно, дорого и можно обойтись без них.

Каким хотят сделать линкор типа «Трамп»

И вот спустя 34 года после вывода из боевого состава последнего линкора «Миссури» в США снова заговорили о восстановлении этого класса новых кораблей типа «Трамп». Их ракетное оружие: 128 пусковых ячеек для зенитных, противолодочных, потенциально – противокорабельных и крылатых ракет большой дальности, в любом произвольном сочетании. Отдельно – 12 ракет Сonventional prompt strike (CPS, перспективная неядерная ракета с гиперзвуковым или баллистическим боевым блоком, имеющая дальность, сравнимую с межконтинентальной).

Две 127-мм пушки, такие же, как у эсминцев, и одна электромагнитная пушка с энергией 32 мегаджоуля и гиперзвуковым снарядом. Зенитные автоматы и защита от беспилотников, современная радиолокационная станция AN/SPY-6. Два ангара, способных вместить даже конвертоплан V-22 Osprey каждый.

Ориентировочное водоизмещение, по утверждением американских СМИ, около 35 000 тонн – больше, чем любой существующий боевой неавианосный корабль (хотя и меньше, чем линкоры Второй мировой). Как недавно выяснилось – атомная энергетическая установка. И цена 14,5–17 млрд долларов за единицу (недаром американская пресса сразу назвала эти линкоры «золотыми»). Всего планируется построить 15 таких кораблей в течение ближайших 30 лет. Задачей линкоров руководство ВМС США провозглашает боевую поддержку действий авианосцев.

Почему линкоры типа «Трамп» не будут построены никогда

Но вспомним, почему на самом деле исчезли линкоры. Все, что они могли делать, можно было сделать и без них, хотя иногда и хуже, но всегда намного дешевле.

В ходе Второй мировой линкоры ВМС США страховали авианосцы от столкновения с артиллерийскими кораблями и обеспечивали ПВО соединений. Ровно это делают ракетные крейсера и эсминцы ВМС США сегодня. Удары по берегу и надводным кораблям более чем способна наносить палубная авиация. Атомные подлодки могут скрытно выходить на дистанцию пуска торпед и топить надводные корабли, как это недавно было показано на примере иранского корабля «Дена».

Это чисто военные минусы проекта. Есть и технологические. Да, электромагнитная пушка обещает возможность нанесения удара гиперзвуковым боеприпасом на расстояние сотни километров и с запасом таких боеприпасов в сотни единиц. Но эта технология пока не готова, ставка на нее – огромный технический риск. А главное, уже имеющиеся в ВМС США палубные самолеты точно так же могут нанести удар на сотни километров, причем массированный. Ракет CPS тоже еще нет, и пока не ясно, когда будут. Скорее всего – никогда.

Таким образом, американцам просто не нужен линкор, а риски при попытке его создать огромные, как и цена. Уже в силу этих факторов на идее можно было бы поставить крест – это чисто политический проект,

единственный смысл которого в том, чтобы ВМС США потешили эго своего Верховного главнокомандующего.

Наконец, перед линкором типа «Трамп» стоит третий, почти непреодолимый барьер – политический. Линкоры включены в кораблестроительную программу ВМС США, а начало работ по первому из них назначено на 2028 год. Но чтобы начать работы по линкору в 2028 году, осенью 2027-го Конгресс должен утвердить финансирование этой программы. Однако после осени 2026 года Конгресс явно не будет полностью республиканским, а у демократов хватит влияния, чтобы не выделить деньги на утопический и очень дорогой проект, названный именем ненавистного им Дональда Трампа.

Таким образом, слишком много факторов действует против идеи вернуть линкор в принципе, а уж в том виде, в котором его сейчас рисуют на картинках американцы – тем более. И хотя в принципе идея ударного корабля, имеющего, помимо прочего оружия, мощную артиллерию и высокую защищенность и стоит обдумывания, но линкоры типа «Трамп» – очевидно мертворожденный проект. Мы никогда не увидим этих кораблей в металле.