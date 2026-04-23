    Умер ведущий телепередачи «Человек и закон» Пиманов
    Орешкин: Оценивать знания на устных экзаменах может ИИ
    Психолог призвала поддерживать соло-материнство
    В Кремле оценили перспективы запуска уцелевшей ветки «Северного потока»
    Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета
    ЕС запретил транзакции с четырьмя банками Киргизии, Лаоса и Азербайджана
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    Марина Ахмедова Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится Белоруссию

    «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

    Антон Крылов Антон Крылов Зачем русской кухне стандарт

    Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

    23 апреля 2026, 22:50 • В мире

    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США

    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США
    @ Rod Lamkey/AP/TASS

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Всего лишь чуть более года продержался на своем посту один из ключевых американских чиновников, отвечающих за строительство ВМС США. Какие ошибки совершил этот человек, столь близкий к президенту Дональду Трампу – и при чем здесь планы по строительству грандиозного «Золотого флота» США, в том числе гигантских линкоров?

    Пентагон пополнил перечень высших чиновников и военачальников, снятых с должности в последнее время. Официальный представитель ведомства Шон Парнелл заявил об увольнении министра военно-морских сил США Джона Фелана, подчеркнув, что он «покидает свой пост немедленно», а временно исполняющим его обязанности назначен замминистра ВМС Хунг Цао. Фелан прослужил на своем посту чуть более года, с марта 2025 года.

    Axios приводит мнение неназванного чиновника, что причиной увольнения Фелана стало несоблюдение им норм субординации. «Фелан не понимал, что не он главный босс, что его работа предполагает выполнение тех приказов, что ему были отданы, а не тех, которые, по его мнению, должны были ему отдать», – сообщил источник издания.

    Важно подчеркнуть, что в структуре военного управления США министр ВМС не занимается боевыми распоряжениями и отдачей приказов войскам. Это гражданское лицо, в его полномочия входят прежде всего административно-хозяйственные вопросы, снабжение и обучение войск, бюджет, строительство и закупки. И через это, несомненно – влияние на решения стратегического уровня, поскольку от состава и состояния флота зависит то, какие задачи и как он сможет выполнять.

    Также в публикации обращается особое внимание на то, что накануне своей отставки Фелан провел брифинг для журналистов, на котором подробно рассказывал о строительстве «Золотого флота» (очередного амбициозного проекта американского президента), включающего строительство дорогих линкоров класса «Трамп». Издание дает понять, что данное событие как-то может быть связано с увольнением министра.

    А издание Politico безо всяких намеков прямо заявляет, что причиной отставки как раз и стало продвижение Феланом этого проекта, идущего вразрез с планами самого Хегсета и его заместителя Стивена Файнберга, которые предлагают модернизировать флот за счет введения в строй небольших беспилотных кораблей.

    Военного министра особенно угнетал тот факт, что Фелан, помимо всего прочего, приятель и сосед Трампа (его особняк рядом с Мар-а-Лаго в Палм-Бич), и он имел возможность общаться с президентом напрямую, через голову непосредственного руководства. Трамп и привел Фелана в Пентагон, поручив ему интенсифицировать находящееся в кризисе американское военное кораблестроение. Хегсет и Файнберг убеждены, что именно он подзуживал главу Белого дома на строительство «больших красивых» линкоров класса «Трамп».

    Другой грандиозной «ошибкой» Фелана, пишет Politico, стало его намерение разместить часть заказов на строительство кораблей за рубежом: привлечь к изготовлению узлов для линкоров японские и южнокорейские предприятия. А это «прямо подрывает двухпартийную стратегию, отстаиваемую администрацией Трампа, чтобы стимулировать корабельщиков мирового класса инвестировать в модернизацию и расширение верфей здесь, в Соединенных Штатах», – сообщил изданию экс главный советник ВМС Хантер Стейрс.

    Во всем этом четко прослеживается конфликт интересов двух протеже Трампа – предпринимателей Фелана и Файнберга, которые по давней американской традиции используют свои посты для лоббирования интересов различных предприятий ВПК.

    Хегсета же чрезвычайно беспокоили имеющийся у Фелана «доступ к телу» президента и его умение играть на тонких струнах души Трампа. Кстати, уже после объявления отставки бывшего министра ВМС видели в Капитолии, где он, возможно, пытался оспорить решение военного министра, но, видимо, не преуспел в этом.

    Скорее всего, формальные основания для его увольнения были вполне убедительны и уж точно не были связаны с проектом «Золотого флота». Скорее всего, Фелана сделали козлом отпущения за провал морской компоненты войны против Ирана. Понятно, что министр ВМС не отвечает непосредственно за ведение боевых действий, но его зоной ответственности является их материально-техническое обеспечение, которое также оказалось не на высоте.

    Напомним, что американские моряки и морские пехотинцы, задействованные в операции против Ирана, уверяют в соцсетях, что они голодают, и публикуют фото своих скудных порций. Или, например, вывод из состава флота старых тральщиков типа «Авенджер», базировавшихся в Бахрейне, и отправка их на утилизацию в США буквально накануне агрессии против Ирана как нельзя лучше продемонстрировали уровень стратегического планирования US Navy, за которое как раз отвечало ведомство Фелана. Наверняка есть еще множество подобных провалов, о которых широкой публике неизвестно.

    Иначе говоря, найти аргументированные основания для снятия Фелана вряд ли было сложно. А Трамп охотно дает «добро» на «съедение» кого-то из своих соратников или друзей, если на него можно возложить часть ответственности за собственные провалы.

    Что же до линкоров класса «Трамп», то насколько обоснованы претензии (якобы имеющиеся у Хегсета) к этому проекту? TWZ сообщает, что несмотря на то, что окончательный проект линкора еще не утвержден, ВМС намерены осуществить заказ первого из них – USS Defiant – в 2028 финансовом году, причем его стоимость должна составить 17 млрд долларов. Всего на строительство трех кораблей планируется потратить 43,5 млрд долларов в течение следующих пяти лет. Издание указывает, что общие затраты на закупку каждого из следующих трех авианосцев класса Ford варьируются от 13 до 15 млрд долларов. То есть

    линкоры класса «Трамп» в действительности становятся золотыми.

    Их водоизмещение должно составить 35 000 тонн (в три раза больше, чем у новейшей модификации Flight III эсминца класса Arleigh Burke). Предполагается, что линкор будет нести 128 ракет различного типа. Кроме того, он получит два пятидюймовых корабельных орудия, а также электромагнитный рельсотрон и лазерное оружие.

    Похоже, что повторяется история с инновационным эсминцем «Зумволт», который должен был стать первым кораблем нового класса, но оказался малопригодным, ненадежным, да еще и с плохой мореходностью. Его тоже пытались вооружить футуристическим оружием – рельсотроном и боевым лазером, однако от данной затеи отказались, поскольку корабельная силовая установка не могла сгенерировать достаточное количество энергии для их работы.

    За 44 млрд долларов, которые пойдут на строительство трех линкоров, совокупно несущих 384 ракеты, можно построить 15 эсминцев Arleigh Burke новейшей модификации Flight IIIs, которые все вместе несут 1440 ракет. Если учесть, что 15 эсминцев позволяют их более гибко использовать, а их конструкция уже прекрасно отработана – выбор, казалось бы, очевиден.

    Специфика современных боевых действий на море – на примере событий в акватории Черного моря и в окрестностях Персидского залива – заставляет переосмыслить взгляды не только на морскую тактику, но и на типы применяемых кораблей. Фактически они используются в качестве пусковой установки крылатых ракет. Наличие у противника современных противокорабельных ракет и дронов купирует большинство других боевых функций ВМС. Так, например, в силу этого американцы не смогли задействовать в полной мере свои авианосцы.

    И в этом ключе сама концепция линкоров кажется сомнительной, особенно с учетом их стоимости. Сам Фелан на своей финальной встрече с журналистами, отстаивая необходимость строительства этих кораблей, был не слишком убедителен. «Я думаю, что это необходимый элемент силы, и это обеспечивает реальную гибкость ее применения», – только и мог сказать теперь уже бывший министр.

    Является ли его отставка победой здравого смысла и трезвого подхода в военном ведомстве США? К счастью, нет. Просто один лоббист проиграл схватку другому, в том числе и потому, что нарушил негласные правила игры. Тот факт, что еще накануне отставки он продвигал свой проект, говорит о том, что сами принципы принятия решений по системам вооружений в Пентагоне остались неизменны.

    Как, впрочем, и то, что в ВМС США еще не пришли к единому мнению о том, корабли каких типов должны быть приоритетными в строительстве военно-морских сил будущего. Вряд ли программа «Золотого флота» и линкоры в том числе будут свернуты. Идея того, что «большие и красивые корабли» будут нести его имя, очень нравится Трампу.

    Международные резервы России выросли до 779,5 млрд долларов за неделю
    NYT: Хаменеи нужна пластическая операция лица
    ЕС увязал выдачу кредита Украине в 90 млрд евро с защитой прав меньшинств Киевом
    Евросоюз ввел санкции против российского рэпера Тимати
    Фальков: C этого года студенты смогут учиться проектировать беспилотные автомобили
    В Берлине сына иранского шаха Пехлеви облили томатным соком
    Geely объявил об отзыве более 17 тыс. автомобилей модели Emgrand в России

    «Черный лебедь» прилетел на рынок алюминия

    Конфликт на Ближнем Востоке затронул не только нефтяной и газовый рынки. На рынке цветных металлов наблюдается самый масштабный шок предложения с 2000-х годов. Почему заводы в Персидском заливе остановились, и кто оказался в уязвимом положении из-за дефицита алюминия, без которого не полетит ни один самолет и не поедет ни один автомобиль? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Израиль теряет последних союзников в Европе

    Смена власти в Венгрии окажет влияние на еще одну весьма далекую от Европы страну – Израиль. Как уходящий венгерский премьер Виктор Орбан помогал Тель-Авиву, почему многие европейские страны недовольны еврейским государством – и какие последствия грозят Израилю из-за конфликта с ЕС? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

