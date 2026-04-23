«Золотой линкор» потопил министра ВМС США

Tекст: Борис Джерелиевский

Пентагон пополнил перечень высших чиновников и военачальников, снятых с должности в последнее время. Официальный представитель ведомства Шон Парнелл заявил об увольнении министра военно-морских сил США Джона Фелана, подчеркнув, что он «покидает свой пост немедленно», а временно исполняющим его обязанности назначен замминистра ВМС Хунг Цао. Фелан прослужил на своем посту чуть более года, с марта 2025 года.

Axios приводит мнение неназванного чиновника, что причиной увольнения Фелана стало несоблюдение им норм субординации. «Фелан не понимал, что не он главный босс, что его работа предполагает выполнение тех приказов, что ему были отданы, а не тех, которые, по его мнению, должны были ему отдать», – сообщил источник издания.

Важно подчеркнуть, что в структуре военного управления США министр ВМС не занимается боевыми распоряжениями и отдачей приказов войскам. Это гражданское лицо, в его полномочия входят прежде всего административно-хозяйственные вопросы, снабжение и обучение войск, бюджет, строительство и закупки. И через это, несомненно – влияние на решения стратегического уровня, поскольку от состава и состояния флота зависит то, какие задачи и как он сможет выполнять.

Также в публикации обращается особое внимание на то, что накануне своей отставки Фелан провел брифинг для журналистов, на котором подробно рассказывал о строительстве «Золотого флота» (очередного амбициозного проекта американского президента), включающего строительство дорогих линкоров класса «Трамп». Издание дает понять, что данное событие как-то может быть связано с увольнением министра.

А издание Politico безо всяких намеков прямо заявляет, что причиной отставки как раз и стало продвижение Феланом этого проекта, идущего вразрез с планами самого Хегсета и его заместителя Стивена Файнберга, которые предлагают модернизировать флот за счет введения в строй небольших беспилотных кораблей.

Военного министра особенно угнетал тот факт, что Фелан, помимо всего прочего, приятель и сосед Трампа (его особняк рядом с Мар-а-Лаго в Палм-Бич), и он имел возможность общаться с президентом напрямую, через голову непосредственного руководства. Трамп и привел Фелана в Пентагон, поручив ему интенсифицировать находящееся в кризисе американское военное кораблестроение. Хегсет и Файнберг убеждены, что именно он подзуживал главу Белого дома на строительство «больших красивых» линкоров класса «Трамп».

Другой грандиозной «ошибкой» Фелана, пишет Politico, стало его намерение разместить часть заказов на строительство кораблей за рубежом: привлечь к изготовлению узлов для линкоров японские и южнокорейские предприятия. А это «прямо подрывает двухпартийную стратегию, отстаиваемую администрацией Трампа, чтобы стимулировать корабельщиков мирового класса инвестировать в модернизацию и расширение верфей здесь, в Соединенных Штатах», – сообщил изданию экс главный советник ВМС Хантер Стейрс.

Во всем этом четко прослеживается конфликт интересов двух протеже Трампа – предпринимателей Фелана и Файнберга, которые по давней американской традиции используют свои посты для лоббирования интересов различных предприятий ВПК.

Хегсета же чрезвычайно беспокоили имеющийся у Фелана «доступ к телу» президента и его умение играть на тонких струнах души Трампа. Кстати, уже после объявления отставки бывшего министра ВМС видели в Капитолии, где он, возможно, пытался оспорить решение военного министра, но, видимо, не преуспел в этом.

Скорее всего, формальные основания для его увольнения были вполне убедительны и уж точно не были связаны с проектом «Золотого флота». Скорее всего, Фелана сделали козлом отпущения за провал морской компоненты войны против Ирана. Понятно, что министр ВМС не отвечает непосредственно за ведение боевых действий, но его зоной ответственности является их материально-техническое обеспечение, которое также оказалось не на высоте.

Напомним, что американские моряки и морские пехотинцы, задействованные в операции против Ирана, уверяют в соцсетях, что они голодают, и публикуют фото своих скудных порций. Или, например, вывод из состава флота старых тральщиков типа «Авенджер», базировавшихся в Бахрейне, и отправка их на утилизацию в США буквально накануне агрессии против Ирана как нельзя лучше продемонстрировали уровень стратегического планирования US Navy, за которое как раз отвечало ведомство Фелана. Наверняка есть еще множество подобных провалов, о которых широкой публике неизвестно.

Иначе говоря, найти аргументированные основания для снятия Фелана вряд ли было сложно. А Трамп охотно дает «добро» на «съедение» кого-то из своих соратников или друзей, если на него можно возложить часть ответственности за собственные провалы.

Что же до линкоров класса «Трамп», то насколько обоснованы претензии (якобы имеющиеся у Хегсета) к этому проекту? TWZ сообщает, что несмотря на то, что окончательный проект линкора еще не утвержден, ВМС намерены осуществить заказ первого из них – USS Defiant – в 2028 финансовом году, причем его стоимость должна составить 17 млрд долларов. Всего на строительство трех кораблей планируется потратить 43,5 млрд долларов в течение следующих пяти лет. Издание указывает, что общие затраты на закупку каждого из следующих трех авианосцев класса Ford варьируются от 13 до 15 млрд долларов. То есть

линкоры класса «Трамп» в действительности становятся золотыми.

Их водоизмещение должно составить 35 000 тонн (в три раза больше, чем у новейшей модификации Flight III эсминца класса Arleigh Burke). Предполагается, что линкор будет нести 128 ракет различного типа. Кроме того, он получит два пятидюймовых корабельных орудия, а также электромагнитный рельсотрон и лазерное оружие.

Похоже, что повторяется история с инновационным эсминцем «Зумволт», который должен был стать первым кораблем нового класса, но оказался малопригодным, ненадежным, да еще и с плохой мореходностью. Его тоже пытались вооружить футуристическим оружием – рельсотроном и боевым лазером, однако от данной затеи отказались, поскольку корабельная силовая установка не могла сгенерировать достаточное количество энергии для их работы.

За 44 млрд долларов, которые пойдут на строительство трех линкоров, совокупно несущих 384 ракеты, можно построить 15 эсминцев Arleigh Burke новейшей модификации Flight IIIs, которые все вместе несут 1440 ракет. Если учесть, что 15 эсминцев позволяют их более гибко использовать, а их конструкция уже прекрасно отработана – выбор, казалось бы, очевиден.

Специфика современных боевых действий на море – на примере событий в акватории Черного моря и в окрестностях Персидского залива – заставляет переосмыслить взгляды не только на морскую тактику, но и на типы применяемых кораблей. Фактически они используются в качестве пусковой установки крылатых ракет. Наличие у противника современных противокорабельных ракет и дронов купирует большинство других боевых функций ВМС. Так, например, в силу этого американцы не смогли задействовать в полной мере свои авианосцы.

И в этом ключе сама концепция линкоров кажется сомнительной, особенно с учетом их стоимости. Сам Фелан на своей финальной встрече с журналистами, отстаивая необходимость строительства этих кораблей, был не слишком убедителен. «Я думаю, что это необходимый элемент силы, и это обеспечивает реальную гибкость ее применения», – только и мог сказать теперь уже бывший министр.

Является ли его отставка победой здравого смысла и трезвого подхода в военном ведомстве США? К счастью, нет. Просто один лоббист проиграл схватку другому, в том числе и потому, что нарушил негласные правила игры. Тот факт, что еще накануне отставки он продвигал свой проект, говорит о том, что сами принципы принятия решений по системам вооружений в Пентагоне остались неизменны.

Как, впрочем, и то, что в ВМС США еще не пришли к единому мнению о том, корабли каких типов должны быть приоритетными в строительстве военно-морских сил будущего. Вряд ли программа «Золотого флота» и линкоры в том числе будут свернуты. Идея того, что «большие и красивые корабли» будут нести его имя, очень нравится Трампу.