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Пекин назвал патрулирование у островов Тайваня обычной обязанностью
Патрулирование акватории островов Дунша в Южно-Китайском море является стандартным выполнением служебных обязанностей береговой охраны КНР, заявила официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжан Хань.
Действия китайской береговой охраны представляют собой обычное выполнение правоохранительных функций, сказала Чжань Хань, передает РИА «Новости».
«Китай обладает суверенитетом над островами в Южно-Китайском море, включая острова Дунша, а также над прилегающей к ним акваторией», – напомнила она.
Архипелаг Пратас состоит из трех небольших островов-рифов и расположен между Тайванем и Гонконгом. На эти территории претендуют как тайваньская администрация, так и власти материкового Китая.
В начале июня Китай провел специальную морскую операцию в водах около Тайваня. Управление береговой охраны КНР вывело корабельную группу в акваторию острова из-за переговоров Японии и Филиппин.
Тайваньская администрация направила пять патрульных судов для контроля за китайским флотом.