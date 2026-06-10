Пекин назвал патрулирование у островов Тайваня обычной обязанностью

Tекст: Алексей Дегтярёв

Действия китайской береговой охраны представляют собой обычное выполнение правоохранительных функций, сказала Чжань Хань, передает РИА «Новости».

«Китай обладает суверенитетом над островами в Южно-Китайском море, включая острова Дунша, а также над прилегающей к ним акваторией», – напомнила она.

Архипелаг Пратас состоит из трех небольших островов-рифов и расположен между Тайванем и Гонконгом. На эти территории претендуют как тайваньская администрация, так и власти материкового Китая.

В начале июня Китай провел специальную морскую операцию в водах около Тайваня. Управление береговой охраны КНР вывело корабельную группу в акваторию острова из-за переговоров Японии и Филиппин.

Тайваньская администрация направила пять патрульных судов для контроля за китайским флотом.