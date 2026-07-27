Минтранс сообщил о появлении в самолетах фильмов с субтитрами

Tекст: Катерина Туманова

«В случае если перевозчик осуществляет на борту воздушного судна показ фильмов, часть определенных перевозчиком фильмов должна иметь субтитры для пассажиров из числа инвалидов по слуху и тифлокомментарии для пассажиров из числа инвалидов по зрению на русском языке», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа.

Указанное нововведение вступит в законную силу с первого марта 2027 года.

Дополнительные нормы обслуживания маломобильных граждан вступят в силу 1 сентября текущего года. Пассажиры смогут бесплатно бронировать места на этапе приобретения проездного документа. Кроме того, инвалидам и ветеранам СВО гарантируют предоставление бесплатного кресла рядом для сопровождающего лица.



