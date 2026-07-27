День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
Минтранс сообщил о появлении в самолетах фильмов с субтитрами
С весны 2027 года российские авиакомпании обяжут сопровождать часть демонстрируемых во время полета фильмов специальными звуковыми описаниями и текстом для слабослышащих пассажиров, следует из приказа Минтранса.
«В случае если перевозчик осуществляет на борту воздушного судна показ фильмов, часть определенных перевозчиком фильмов должна иметь субтитры для пассажиров из числа инвалидов по слуху и тифлокомментарии для пассажиров из числа инвалидов по зрению на русском языке», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа.
Указанное нововведение вступит в законную силу с первого марта 2027 года.
Дополнительные нормы обслуживания маломобильных граждан вступят в силу 1 сентября текущего года. Пассажиры смогут бесплатно бронировать места на этапе приобретения проездного документа. Кроме того, инвалидам и ветеранам СВО гарантируют предоставление бесплатного кресла рядом для сопровождающего лица.