Актер Безруков потребовал компенсацию в 500 тыс. за продажу масок с его лицом

Tекст: Катерина Туманова

Народный артист России Сергей Безруков обратился в Хамовнический суд Москвы с иском против предпринимательницы Кристины Соболевской. Он требует взыскать с нее 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за незаконную обработку персональных данных и использование его фотографии на масках, продающихся на Wildberries и Ozon, передает РИА «Новости».

Актер призывает взыскать 250 тыс. рублей за незаконное включение его персональных данных в общедоступные источники и столько же за использование изображения. Он просит также запретить Соболевской распространять его персональные данные в интернете.

Портретная экспертиза признала, что на масках действительно изображен Безруков. При этом Соболевская в отзыве на иск попросила снизить требуемую актером сумму компенсации либо заменить ее выплатой роялти от продаж масок.

Она заявила о том, что занимается детскими игрушками и категорически опровергает факт продажи масок с лицом актера. Досудебных претензий она, по ее словам, не получала и не знает сути иска. Продолжение рассмотрения дела назначено на 20 января.

