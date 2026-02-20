  • Новость часаВ Москве задержали подростков за поджоги служебных автомобилей
    Сколько должны стоить новые автомобили Volga
    Раскрыт механизм доступа западных спецслужб к перепискам в Telegram
    Генштаб назвал новые тенденции в боевых действиях
    Российская фигуристка Петросян заявила о стыде за выступление на Олимпиаде
    В результате атаки беспилотников ВСУ на Севастополь погиб мужчина
    Генштаб озвучил общие потери украинских войск с начала СВО
    Трамп дал Ирану 15 дней на сделку с США
    Еврокомиссия собралась узаконить захват танкеров с российской нефтью
    Президент Польши отменил льготы и помощь для украинских беженцев
    Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума

    Алармизм в патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Британская военная стратегия повторяет свои ошибки

    Навязанное Лондоном ВСУ противостояние под Крынками, когда украинские морпехи пытались, ни на что ни глядя, держать плацдармы на нашей стороне Днепра, теряя людей в крайне невыгодных для себя пропорциях, напоминает операцию Первой мировой войны в Галлиполи до зубовного скрежета.

    1995 комментариев
    20 февраля 2026, 08:19 • Новости дня

    NORAD сообщило о слежении за пятью российскими самолетами у Аляски

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) заявсило, что в четверг обнаружило и отследило якобы российские самолеты, действовавшие в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски.

    Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) заявило, что зафиксировало и сопровождало пять российских военных самолетов в районе Аляски, передает РИА «Новости».

    В зоне идентификации противовоздушной обороны, как утверждается, находились два Ту-95, два Су-35 и один А-50.

    В заявлении NORAD отмечается: «NORAD подняло в воздух два F-16, два F-35, один E-3 и четыре KC-135 для опознания и сопровождения самолетов до их выхода из зоны». При этом командование подчеркивает, что активность российских самолетов не рассматривалась как угроза для США и Канады.

    Зона идентификации противовоздушной обороны охватывает часть международного воздушного пространства, где необходимо быстро идентифицировать все летательные аппараты в целях национальной безопасности.

    Российское министерство обороны неоднократно заявляло, что все полеты Воздушно-космических сил России осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США отследили полет российских военных самолетов у Аляски.

    Американские военные ранее обнаружили два российских летательных аппарата вблизи Аляски.

    Соединенные Штаты заявили об обнаружении пяти российских самолетов в опознавательной зоне ПВО Аляски.

    18 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    Эксперт: Россия не собирается «скомкать» завершение СВО ради сделки

    Политолог Ткаченко: Россия не собирается «скомкать» завершение СВО ради сделки

    Эксперт: Россия не собирается «скомкать» завершение СВО ради сделки
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Раннее завершение второго дня переговоров по Украине в Женеве означает, что Киеву нужно принять решение: либо пересматривать переговорную позицию, либо вовсе отказаться от диалога. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что переговоры были тяжелыми, но деловыми.

    «На переговорах стоял широкий спектр тем – территориальные вопросы, проблемы безопасности, послевоенный статус Украины», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, раннее завершение встречи в среду означает, что Киеву пора определиться – либо пересматривать переговорную позицию, либо отказываться от диалога. На этом фоне политолог обратил внимание на заявление Владимира Мединского о том, что очередной раунд состоится в ближайшее время.

    «Есть ожидание, что Украина все же станет более сговорчивой», – считает Ткаченко. Однако Европа, направившая своих представителей в Женеву в качестве то ли наблюдателей, то ли группы поддержки украинской делегации, вместе с Киевом будет пытаться найти выход из сложившейся ситуации.

    «Да, большого прогресса в Женеве пока не случилось. Но происходящее – очередное подтверждение: Россия на правильной стороне истории и не собирается «скомкать» завершение военной операции ради сделки, как просит Дональд Трамп. Москва выступает за долгосрочное урегулирование и знает, как достичь всех своих целей», – акцентировал эксперт.

    «Западу следует смириться с этой реальностью. Но пока европейские политики сопротивляются. Они продолжат это делать до тех пор, пока окончательно не рухнет украинская государственность и не развалятся ВСУ. Но это рискованная игра, по итогам которой НАТО может не пережить кризис. Та же участь ждет ЕС, который продемонстрировал неэффективность защиты отдельных государств-членов», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что третий раунд переговоров России, США и Украины по мирному урегулированию, состоявшийся в Женеве 17-18 февраля, был «тяжелым, но деловым». «Они шли два дня: очень долго вчера в разных форматах, и сегодня около двух часов», – приводит его слова РИА «Новости».

    Второй день переговоров прошел в закрытом для прессы формате. Представители стран не подписывали какие-либо документы по итогам сегодняшних контактов. Обсуждения в среду возобновлять не планируют. По словам Мединского, «следующая встреча состоится в ближайшее время».

    Напомним, в состав российских переговорщиков также входят замглавы МИД Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. США представляют спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, а Украину – руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и секретарь совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.


    Комментарии (4)
    17 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    The Economist: Среди переговорщиков Киева в Женеве возникли разногласия

    The Economist: Украинская делегация в Женеве разделилась в вопросе о мире с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время переговоров в Женеве украинская делегация столкнулась с внутренними разногласиями относительно быстрой сделки с Россией под руководством США, отмечают западные СМИ.

    В составе украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию в Женеве возникли разногласия по поводу необходимости подписания соглашения с Россией при посредничестве США, сообщает ТАСС со ссылкой на The Economist.

    По данным журнала, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (в списке экстремистов и террористов в России) выступает за скорейшее заключение соглашения, полагая, что «окно возможностей может скоро закрыться». В то же время часть делегации, придерживающаяся взглядов бывшего главы администрации Андрея Ермака, не поддерживает такой подход.

    Ранее сообщалось, что в Женеве начались переговоры между делегациями России, Соединенных Штатов и Украины. До этого стало известно, что они будут вестись как минимум по пяти основным направлениям.

    Эксперты газеты ВЗГЛЯД проанализировали, чего ожидать от этих переговоров в Швейцарии.


    Комментарии (12)
    19 февраля 2026, 18:08 • Видео
    Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 10:03 • Новости дня
    TWZ: Военные корабли России и Китая осложнили планы США в отношении Ирана
    TWZ: Военные корабли России и Китая осложнили планы США в отношении Ирана
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана начались в акватории порта Бендер-Аббас на фоне усиления американского присутствия на Ближнем Востоке.

    Морские подразделения России, Китая и Ирана отработают координацию и тактическую готовность в стратегически важном районе, передает пишет The War Zone.

    Мероприятия проходят возле южного иранского портового города Бендер-Аббас.

    Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани прокомментировал ситуацию в регионе.

    «Исламская Республика Иран на протяжении 47 лет сталкивается с угрозами, шумом, пропагандой и присутствием внерегиональных флотов в Западной Азии», – заявил контр-адмирал.

    Помощник президента России Николай Патрушев назвал учения актуальными в контексте противостояния с Западом. Москва намерена задействовать потенциал БРИКС для создания полноценного стратегического морского измерения.

    Эксперты отмечают, что маневры могут осложнить планы США в отношении Ирана, хотя и не представляют прямой военной угрозы. Присутствие кораблей потенциальных противников создает дополнительные риски для американской авианосной группы Gerald R. Ford.

    Ранее Иран сообщил о закрытии части Ормузского пролива из-за учений.

    После этого военные США усилили свое присутствие на Ближнем Востоке, перебросив в регион 50 истребителей различных типов за сутки.

    Комментарии (16)
    19 февраля 2026, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану

    Военный эксперт Лямин: Присутствие кораблей России и Китая осложняет планы США против Ирана

    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану
    @ Matrix Images/Nic Bothma/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Учения «Морской пояс безопасности – 2026» «мешают» США начать военную операцию против Ирана по ряду причин. Ключевая состоит в потенциальном риске случайного удара по военному кораблю России или Китая, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее западная пресса сочла, что российские и китайские военные корабли осложнили планы Вашингтона по Ближнему Востоку.

    «Совместные учения России, Китая и Ирана проходят в последние годы регулярно. Но на фоне угроз Вашингтона перейти к жестким мерам против Исламской республики маневры стали своеобразным политическим жестом поддержки Москвой и Пекином своего союзника», – отметил военный эксперт Юрий Лямин.

    По его словам, присутствие российских и китайских морских подразделений в регионе действительно осложняет возможную операцию США и Израиля по ряду причин. «Во-первых, возникает риск случайного удара по военному кораблю России или Китая. Во-вторых, Москва и Пекин могут собрать информацию о действиях американской авианосной ударной группы, а также предупредить иранцев о начале атаки, что позволит Тегерану более качественно ее отразить», – рассуждает собеседник.

    Впрочем, как оговорился эксперт, обмен разведданными возможен и вне рамок учений. «Отсюда третья причина «осложнения» планов Пентагона: если передавать информацию в оперативном режиме, она может использоваться в качестве целеуказания для, допустим, иранских противокорабельных ракет. Но это требует высокого уровня взаимодействия и политического решения», – добавил Лямин.

    На этом фоне он упомянул работу самолетов НАТО в Черном море: они не участвуют в боевых действиях, но ведут постоянную разведку в пользу Украины. Как бы то ни было, по оценкам аналитика, вероятность начала военной кампании США при возможном участии Израиля крайне высока. Окончательное решение американские власти будут принимать, отталкиваясь от того, удастся ли им решить задачи в сжатые сроки, считает эксперт.

    «Дело в том, что Трамп не хочет подходить к промежуточным выборам в Конгресс в состоянии конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому ему нужна быстрая победоносная операция. Если Штаты перейдут к действиям, то Тегерану было бы выгоднее втянуть американцев в полноценную войну. Таким образом Исламская республика сможет добиться удовлетворительного для себя соглашения с Вашингтоном по целому комплексу вопросов – от ядерной программы до выстраивания ирано-американских отношений», – заключил Лямин.

    Напомним, в то время как США перебрасывают силы на Ближний Восток, Россия, Иран и Китай проводят учения «Морской пояс безопасности – 2026» в Ормузском проливе. Помощник российского президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты» назвал маневры «актуальными». «Задействуем потенциал БРИКС, которому пора придать полноценное стратегическое морское измерение», – сказал он.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что совместные военно-морские учения были запланированы заранее и не связаны с недавней эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Он добавил, что Москва призывает все стороны, включая Тегеран, проявлять сдержанность и использовать политико-дипломатические методы урегулирования.

    Тем временем западная пресса считает, что маневры осложняют планы США в регионе. Как отмечает The War Zone, присутствие российских и китайских военных кораблей в этих водах на фоне возможной американской операции против Исламской республики может иметь военные и политические последствия.

    «Я не считаю, что это существенно увеличит вероятность конфликта с Россией и Китаем, но, вероятно, создаст дополнительные факторы, которые следует учитывать при планировании любых ударов по Ирану», – заявил TWZ Том Шугарт, старший научный сотрудник «Центра новой американской безопасности» (CNAS) и отставной офицер подводного флота ВМС США.

    Ранее израильский портал Ynet сообщил, что армия обороны Израиля, а также спасательные службы и командование тыла находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Израильские власти провели консультации по этому вопросу, в которых участвовал в том числе премьер Биньямин Нетаньяху. Они исходят из того, что Тегеран запустит ракеты по израильской территории, даже если еврейское государство не будет участвовать в американских ударах.

    Между тем, высокопоставленные чиновники по национальной безопасности доложили главе Белого дома Дональду Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу, сообщает CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. Пентагон перебрасывает на Ближний Восток и в Южную Европу крупнейшие авиационные силы со времен вторжения в Ирак в 2003 году.

    Ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln уже пересекла зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), в которую входит Иран. В регион доставлены эскадрильи истребителей F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, F-35C и вертолетов MH-60R/S. Там же находятся несколько эсминцев класса Arleigh Burke с управляемыми ракетами на борту.

    Ожидается, что авианосец USS Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли также направятся из Карибского моря на Ближний Восток. Кроме того, онлайн-системы отслеживания полетов показывают, что истребители F-22 Raptor, F-16 Fighting Falcon, самолеты-разведчики E-3 Sentry и разведывательный самолет U-2 Dragon Lady либо находятся в пути через Атлантику, либо недавно прибыли в Испанию и на Азорские острова, расположенные в Атлантическом океане.

    Отметим, во вторник в Женеве прошел очередной раунд непрямых переговоров американской и иранской делегаций по ядерной программе. Вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил: «В некотором смысле переговоры с прошли хорошо, но Тегеран пока не готов признать некоторые из «красных линий» Трампа».

    Комментарии (6)
    17 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Длившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились

    Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве завершились

    Длившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились
    @ National Security and Defence Council of Ukraine/Handout/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.

    Встреча началась в 13.55 по местному времени (15.55 мск), а к 18.25 (20.25 мск) источник РИА «Новости» сообщил о завершении контактов.

    Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Переговоры по Украине в Женеве проходят в отеле InterContinental.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее анонсировал обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве.

    Комментарии (4)
    18 февраля 2026, 08:54 • Новости дня
    Уиткофф оценил итоги первого дня переговоров по Украине в Женеве

    Уиткофф: Стороны в Женеве продолжат работать над сделкой по Украине

    Уиткофф оценил итоги первого дня переговоров по Украине в Женеве
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня переговоров по Украине в Женеве заявил, что стороны договорились проинформировать свое руководство, а также работать для достижения сделки.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил об итогах первого дня переговоров с участием представителей России и Украины в Женеве. Он отметил, что стороны договорились проинформировать руководителей своих стран и продолжить совместную работу для заключения сделки, передает РИА «Новости»,

    По его словам, «усилия президента США Дональда Трампа» по сближению сторон способствовали значительному прогрессу в диалоге.

    Переговоры проходят в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva. Уиткофф также выразил благодарность швейцарским властям за предоставление места для проведения встречи.

    Во вторник в Женеве прошли трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые длились более четырех часов.

    Делегацию России на переговорах возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    Агентство Reuters сообщило о сомнениях в успехе челночной дипломатии Уиткоффа и Кушнера.

    Комментарии (15)
    17 февраля 2026, 19:50 • Новости дня
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    @ National Nuclear Security Administration/Nevada Site Office

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти планируют возобновить ядерные испытания на условиях, аналогичных подходам России и Китая, без проведения мощных атмосферных взрывов.

    США намерены вернуться к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и Китаем, передает ТАСС. Помощник американского госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа пояснил, что речь не идет о возвращении к атмосферным взрывам мегатонного класса, подобным испытанию Айви Майк 1952 года.

    Кристофер Йа отметил: «Как заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, Соединенные Штаты вернутся к проведению испытаний на равной основе. Но на равной основе не означает, что мы вернемся к ядерным атмосферным испытаниям мегатонного класса по типу Айви Майк, как хотят вас убедить некоторые люди, занимающиеся вопросами контроля над вооружениями и впавшие в панику из-за этого».

    Он добавил, что «на равной основе» подразумевает соответствие определенному стандарту, который можно понять, изучив практику Китая и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в январе министр энергетики США Крис Райт заявил, что в Белом доме продолжают обсуждать вопрос о проведении ядерных испытаний, тогда решение еще не было принято.

    До этого президент США Дональд Трамп подтвердил намерение провести ядерные испытания. В ответ Россия предупредила о готовности реагировать, если США откажутся соблюдать запрет на ядерные испытания.


    Комментарии (8)
    17 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров по Украине
    Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров по Украине
    @ Ma Ruxuan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Женеве делегация Британии во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом разместилась в отеле InterContinental, чтобы получить информацию о ходе переговоров России, США и Украины.

    Как передает РИА «Новости», многочисленная делегация Великобритании прибыла в Женеву накануне переговоров между Россией, США и Украиной.

    Представители Лондона остановились в отеле InterContinental, где проходит встреча по вопросам Украины. Делегацию возглавляет советник по безопасности премьер-министра Кира Стармера Джонатан Пауэлл.

    Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что британская сторона не участвует непосредственно во встрече, однако намерена получить информацию о результатах саммита. «Они не участвуют во встрече, но хотят получить фидбэк по переговорам по Украине», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация России прибыла на место проведения переговоров в Женеве. Украинская делегация прибыла в отель InterContinental, где запланирована трехсторонняя встреча с представителями России и США. В течение ближайшего часа в Женеве должны стартовать переговоры по Украине.

    Комментарии (15)
    20 февраля 2026, 08:43 • Новости дня
    Неопознанный самолет из США залетел в Россию

    Flightradar сообщил о пересечении границы России самолетом из США

    Неопознанный самолет из США залетел в Россию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неопознанный самолет Boeing 787 из США залетел в Россию в районе Мурманской области, свидетельствуют данные Flightradar.

    Самолет Boeing 787, вылетевший с американской авиабазы Эндрюс, пересек границу России в районе Мурманской области, передает РИА «Новости».

    Данные Flightradar указывают, что маршрут судна пролегал через Гренландию, Норвегию и Финляндию, после чего самолет вошел в российское воздушное пространство.

    След самолета пропал с радаров в районе Котласа в Архангельской области. Информация о том, кому принадлежит лайнер и кто находился на борту, отсутствует. Также не уточняется цель полета и дальнейшая судьба воздушного судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет Дональда Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс в Анкоридж на Аляске, где у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев был встречен официальными лицами на военной авиабазе Эндрюс в Вашингтоне.

    Комментарии (6)
    19 февраля 2026, 00:04 • Новости дня
    Лавров сообщил об обсуждении с американцами в Женеве «понимания Аляски»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская и американская делегации продолжили обсуждать на переговорах в Женеве «понимание Аляски», касаемо первопричин украинского конфликта и их устранения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Мы сейчас с американцами в Женеве будем продолжать обсуждать "понимание Аляски", которое строилось на признании первопричин конфликта и на необходимости их устранения», – приводит ТАСС слова Лаврова в интервью Al Arabiya.

    Глава российского МИД подчеркнул, что в рамках этого понимания исключаются членство Украины в НАТО и попытки опровергнуть волеизъявление жителей Донбасса, которые в условиях дискриминации и преследований со стороны киевских властей выбрали возвращение в состав России. «Это признавалось и, надеюсь, признается по итогам тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске», – заявил Лавров.

    Кроме того он отметил, что отношения России и США при нынешней американской администрации носят прагматичный характер. По словам министра, Москва признает национальные интересы США, а американская сторона в свою очередь признает интересы России. Там, где позиции совпадают, странам следует осуществлять совместные проекты, а где не совпадают – стремиться не допускать конфронтации.

    Лавров добавил, что при этом после саммита на Аляске, несмотря на переговоры, Вашингтон ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», призвал Индию прекратить покупать российскую нефть, а также ограничил участие России в нефтяной отрасли Венесуэлы. По словам министра, параллельно с женевскими переговорами Москва и Вашингтон договорились о создании двусторонней экономической рабочей группы для обсуждения взаимных выгод.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые. Москва назвала санкции США преградой для налаживания торговых отношений.

    Лавров заявлял, что договоренности, достигнутые на встрече президентов России и США на Аляске в августе, сохраняются и по-прежнему актуальны. Президенты России и США в августе провели переговоры на Аляске. Встреча прошла на базе Элмендорф-Ричардсон и длилась около трех часов. В переговорах участвовали Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Марко Рубио и Стивен Уиткофф.

    Комментарии (6)
    19 февраля 2026, 21:23 • Новости дня
    Трамп продлил на год санкции США против России
    Трамп продлил на год санкции США против России
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп утвердил продление режима санкций против России на двенадцать месяцев в связи с ситуацией на Украине.

    Действие ограничительных мер против России продлено на год, передает РИА «Новости». Соответствующий указ президента США опубликован в Федеральном реестре и вступит в силу после официального обнародования в пятницу.

    В документе подчеркивается, что ситуация вокруг конфликта на Украине по-прежнему расценивается Вашингтоном как представляющая необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Санкции будут действовать до следующего решения американских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет безопасности России подготовил для США план с условием снятия санкций и перспективой совместного освоения арктических ресурсов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что незаконные санкции США мешают налаживанию торгово-экономических отношений между странами.

    Делегации России и США в Женеве обсудили «понимание Аляски» и вопросы, связанные с первопричинами конфликта на Украине. В рамках переговоров также рассматривались пути устранения этих первопричин.

    Комментарии (11)
    18 февраля 2026, 07:27 • Новости дня
    NYT: Переговорщики из России называют Кушнера «Зятькоффом»
    NYT: Переговорщики из России называют Кушнера «Зятькоффом»
    @ Gian Ehrenzeller/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские переговорщики по украинскому урегулированию якобы называют пару из спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера «Уиткоффом и Зятькоффом», пишут американские СМИ.

    Российская сторона с теплом оценивает участие обоих политиков в переговорах, некоторые из них называют этот тандем «Уиткофф и Зятькофф», пишет New York Times, передает РИА «Новости».

    В газете пояснили, что «zyat по-русски означает «зять».

    Во вторник начались трехсторонние переговоры по Украине в Женеве. Их первая часть длилась более четырех часов. Российской делегацией руководит помощник президента Владимир Мединский.

    Комментарии (5)
    19 февраля 2026, 10:45 • Новости дня
    Порошенко: Без ввода войск США на Украине мира не будет

    Порошенко заявил о невозможности мира на Украине без ввода войск США

    Порошенко: Без ввода войск США на Украине мира не будет
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что только размещение американских войск на Украине может гарантировать стране долгосрочную безопасность после конфликта, сообщает Politico.

    Порошенко заявил, что достижение мира на Украине невозможно без присутствия американских войск на ее территории. По его словам, только размещение солдат США позволит обеспечить реальную безопасность страны после окончания конфликта, передает Politico.

    Порошенко подчеркнул, что Европа должна активнее участвовать в мирных переговорах, ссылаясь на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, и добавил, что для этого требуется поддержка канцлера Германии Фридриха Мерца. Он отметил, что Европа финансирует Украину, но без участия Соединенных Штатов невозможно прийти к мирному соглашению.

    «Роль США важна, но без Европы тоже ничего не получится. Они могут разыгрывать роли хорошего и плохого полицейского», – заявил Порошенко.

    Бывший президент считает, что Дональд Трамп, несмотря на прежние заявления об отказе размещать войска США на Украине, может изменить свою позицию ради исторического наследия. Он рассказал, что в 2017 году обсуждал с Трампом возможность ввода американского контингента в рамках миссии НАТО или ООН, но тогда Трамп выступал против. Однако позже американский лидер начал рассматривать такую возможность, отметил Порошенко.

    Порошенко полагает, что только присутствие американских военных может гарантировать Украине безопасность, иначе конфликт возобновится.

    Он также рассказал о напряженных отношениях с Владимиром Зеленским и отметил, что нынешний кризис в парламенте вынудит Зеленского создать правительство национального единства. Порошенко добавил, что не требует никаких постов, но считает это необходимым условием для выживания страны.

    Ранее Порошенко заявил, что Владимир Зеленский допустил ошибку, начав переговоры с Россией без участия представителей Евросоюза.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине.

    МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.

    Комментарии (8)
    17 февраля 2026, 16:10 • Новости дня
    Стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве
    Стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России, Соединенных Штатов и Украины начались в Женеве.

    Встреча посвящена вопросам урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Во вторник российская делегация прибыла к месту переговоров в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Сообщалось, что переговоры в Женеве будут вестись по пяти основным направлениям.

    Напомним, местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Комментарии (3)
    19 февраля 2026, 19:18 • Новости дня
    Трамп заявил о прекрасных отношениях с Путиным
    Трамп заявил о прекрасных отношениях с Путиным
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

    Такое заявление американский лидер сделал на первом заседании «Совета мира», который был создан по инициативе Вашингтона, передает ТАСС.

    Трамп отметил, что недооценил сложность урегулирования кризиса на Украине, хотя рассчитывал на свои личные контакты с Путиным. «Я думал, что это будет легко, потому что у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным», – признался Трамп.

    Американский президент также высоко оценил работу своего спецпосланника Стивена Уиткоффа по вопросам Украины. Он рассказал, что его первая встреча с Путиным длилась около четырех часов, что, по словам Трампа, свидетельствует о таланте Уиткоффа и его способности находить общий язык.

    Трамп добавил, что на протяжении встречи неоднократно интересовался у своих помощников, как проходит переговоры, и выражал желание скорее положить конец конфликту.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Путин и Трамп поддерживают отличные отношения.

    Комментарии (7)
