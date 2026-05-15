Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.0 комментариев
Япония решила пригласить Россию на памятную церемонию в Нагасаки
«Асахи»: Россию пригласят на церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки
Японская сторона направит официальное приглашение дипломатам из РФ на траурные мероприятия 9 августа, сообщили СМИ.
Как пишет газета «Асахи», письма получат все 195 иностранных представительств, перечень которых размещен на портале министерства иностранных дел Японии, передает ТАСС.
Нагасаки подвергся американскому ядерному удару в августе 1945 года. В результате взрыва плутониевой бомбы погибли 70 тыс. человек, а населенный пункт оказался практически полностью разрушен. Соединенные Штаты до сих пор отказываются признавать моральную ответственность за свои действия, ссылаясь на военную необходимость.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти Нагасаки подтвердили отправку приглашения российской стороне.
В итоге отечественные дипломаты выбрали для участия памятное мероприятие именно в этом городе.
Накануне годовщины трагедии газета The New York Times назвала ядерные удары США спасительными.