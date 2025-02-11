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В Кремле не поддержали законопроект о новых правилах сверхурочной работы
РБК: В Кремле не поддержали законопроект Минэкономразвития о новых нормах сверхурочной работы
В Кремле не поддержали законопроект о новых правилах сверхурочной работы, предложенный Минэкономразвития, который предусматривал увеличение лимитов по переработкам и изменение условий оплаты.
Государственно-правовое управление президента (ГПУ) дало отрицательный отзыв на законопроект Минэкономразвития о внесении изменений в Трудовой кодекс, передает РБК.
Проект предлагал увеличить лимиты сверхурочного труда до четырех часов в день и 240 часов в год, ввести оплату всех сверхурочных часов сверх 120 часов в двойном размере, а также сократить срок уведомления о изменениях условий трудового договора до одного месяца.
Источники, на которые ссылается издание, сообщают, что ГПУ не поддержало предложения Минэкономразвития относительно новых норм сверхурочной работы.
Отмечается, что аргументы ГПУ совпадают с позицией профсоюзов, которые считают, что изменения должны осуществляться на уровне отраслевого регулирования, а не через изменения в Трудовом кодексе, затрагивающие всех работников.
Ранее в Госдуме разработали законопроект о сокращении рабочей недели на один час для повышения качества жизни работников.