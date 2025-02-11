В Кремле не поддержали законопроект о новых правилах сверхурочной работы

РБК: В Кремле не поддержали законопроект Минэкономразвития о новых нормах сверхурочной работы

Tекст: Александра Юдина

Государственно-правовое управление президента (ГПУ) дало отрицательный отзыв на законопроект Минэкономразвития о внесении изменений в Трудовой кодекс, передает РБК.

Проект предлагал увеличить лимиты сверхурочного труда до четырех часов в день и 240 часов в год, ввести оплату всех сверхурочных часов сверх 120 часов в двойном размере, а также сократить срок уведомления о изменениях условий трудового договора до одного месяца.

Источники, на которые ссылается издание, сообщают, что ГПУ не поддержало предложения Минэкономразвития относительно новых норм сверхурочной работы.

Отмечается, что аргументы ГПУ совпадают с позицией профсоюзов, которые считают, что изменения должны осуществляться на уровне отраслевого регулирования, а не через изменения в Трудовом кодексе, затрагивающие всех работников.

Ранее в Госдуме разработали законопроект о сокращении рабочей недели на один час для повышения качества жизни работников.