Депутат Шеремет назвал планы ЕС по Украине попыткой запрыгнуть в уходящий поезд

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Упорно противившаяся любым мирным переговорным процессам Европа теперь настырно рвется за круглый стол переговоров между Россией и Украиной и буквально пытается запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, чтобы не остаться на обочине истории», – заявил Шеремет РИА «Новости».

По его словам, Западная Европа деградировала из центра принятия решений в альянс интриг и военных провокаций. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил о желании европейских лидеров представить ЕС на переговорах по Украине делегацией из представителей институтов ЕС, а также Франции, Германии, Италии, Польши и Британии.

В четверг президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. После этого они отправились в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским и советниками по национальной безопасности нескольких европейских стран и Украины.

Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что европейцам необходимо определиться между войной и миром перед подключением к диалогу. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о расширении формата диалога примут после того, как Москва увидит готовность Европы способствовать миру. Кушнер, в свою очередь, отмечал, что согласование единого европейского переговорщика стало бы большим достижением для ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о согласовании делегации Евросоюза на экспертных переговорах по Украине.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии приглашения объединению участвовать в урегулировании.

В четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал об отмеченном на переговорах президента Владимира Путина со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером нежелании властей Украины завершать конфликт.