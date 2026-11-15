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    Европа сочла Каллас некомпетентной для переговоров с Россией
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    АдГ выдвинула футболиста Бертольда в президенты Германии
    В Киеве началось возведение понтонных мостов через Днепр
    Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС пройдет 19 ноября
    МИД счел позицию ФРГ и Японии подтверждением статуса «вражеских государств»
    Песков призвал Европу доказать готовность к миру на Украине
    Блогер Чекалина поблагодарила Путина за указ о помиловании
    Глюкометры с автоматической отправкой данных врачу стали доступны по ОМС
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

    0 комментариев
    Михаил Вакилян Михаил Вакилян Строительство ГЭС в Монголии вызывает вопросы в России

    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

    3 комментария
    15 ноября 2026, 08:34 • Новости дня

    В Госдуме назвали планы ЕС по Украине попыткой запрыгнуть в последний вагон

    Депутат Шеремет назвал планы ЕС по Украине попыткой запрыгнуть в уходящий поезд

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Желание Евросоюза участвовать в переговорах по Украине является попыткой запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

    «Упорно противившаяся любым мирным переговорным процессам Европа теперь настырно рвется за круглый стол переговоров между Россией и Украиной и буквально пытается запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, чтобы не остаться на обочине истории», – заявил Шеремет РИА «Новости».

    По его словам, Западная Европа деградировала из центра принятия решений в альянс интриг и военных провокаций. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил о желании европейских лидеров представить ЕС на переговорах по Украине делегацией из представителей институтов ЕС, а также Франции, Германии, Италии, Польши и Британии.

    В четверг президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. После этого они отправились в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским и советниками по национальной безопасности нескольких европейских стран и Украины.

    Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что европейцам необходимо определиться между войной и миром перед подключением к диалогу. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о расширении формата диалога примут после того, как Москва увидит готовность Европы способствовать миру. Кушнер, в свою очередь, отмечал, что согласование единого европейского переговорщика стало бы большим достижением для ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о согласовании делегации Евросоюза на экспертных переговорах по Украине.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии приглашения объединению участвовать в урегулировании.

    В четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал об отмеченном на переговорах президента Владимира Путина со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером нежелании властей Украины завершать конфликт.

    14 ноября 2026, 16:40 • Новости дня
    Украине предрекли раскол по Днепру из-за модернизированных «Искандеров»

    The Telegraph: Обновленные «Искандеры» позволят разделить Украину по Днепру

    Украине предрекли раскол по Днепру из-за модернизированных «Искандеров»
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска модернизировали баллистические ракеты «Искандер», оснастив их системами самонаведения, что позволит разделить Украину по берегам Днепра, сообщает The Telegraph.

    Вооруженные силы России оснастили ракеты «Искандер» оптическими и радиолокационными головками самонаведения, что позволяет корректировать траекторию перед попаданием и эффективно обходить системы ПВО, пишет The Telegraph.

    В результате модернизации российские ракеты способны разделить Украину по берегам Днепра, нарушив транспортные связи между левобережной и правобережной частями страны.

    Ранее отставной полковник Матвийчук отмечал, что поражение Северного моста в Киеве приведет к сбоям в поставках техники, вооружения и людских ресурсов на фронт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе военный эксперт Ян Гагин рассказал о переходе России на использование баллистических ракет для разрыва транспортных артерий.

    В прошлом месяце движение по Северному мосту через Днепр перекрыли из-за атаки российского беспилотника.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о риске лишения ВСУ западных поставок из-за ударов по мостам.

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    14 ноября 2026, 15:24 • Новости дня
    В Киеве началось возведение понтонных мостов через Днепр
    В Киеве началось возведение понтонных мостов через Днепр
    @ Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Киева приступили к строительству понтонных переправ через Днепр из-за повреждения основных мостов, сообщил замглавы транспортного комитета Рады Владимир Крейденко.

    «В Киеве началось возведение понтонных мостов. Они будут готовы через три-четыре месяца», – заявил Крейденко.

    Крейденко добавил, что движение по зеленой ветке киевского метро между берегами реки, скорее всего, не возобновится до начала следующего года, передает ТАСС.

    Ранее движение по ключевым переправам украинской столицы было ограничено из-за их разрушения в результате ракетных ударов. На Южном мосту проезд для легковых автомобилей с правого берега на левый закрыт, в обратном направлении – ограничен, а движение грузовиков запрещено. На Северном мосту также введены существенные ограничения: частному транспорту запрещен проезд с левого берега на правый, грузовикам – в обе стороны. Метро не функционирует уже несколько недель, в результате чего путь между берегами Днепра занимает у жителей 2-2,5 часа вместо привычных 20-30 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца власти Украины приступили к строительству дополнительных мостовых переправ через Днепр в Киеве.

    В октябре украинский архитектор Олег Гречух назвал нереалистичным строительство нового моста через Днепр в столице.

    За несколько дней до этого власти Киева сообщили о планах начать строительство резервных переправ через Днепр из-за повреждения мостов.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    14 ноября 2026, 13:22 • Новости дня
    МИД: Фон дер Ляйен признала, что ЕС переплатил 100 млрд евро за газ
    МИД: Фон дер Ляйен признала, что ЕС переплатил 100 млрд евро за газ
    @ Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил, что страны Евросоюза переплатили 100 млрд евро за импорт газа из-за решений Брюсселя.

    Страны ЕС продолжают закупки энергоресурсов из России и с 2022 года заплатили за них 320 млрд долларов, пояснил ТАСС Биричевский.

    «При этом, по признанию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС с начала 2026 года переплатил за свой совокупный импорт газа 100 млрд евро по сравнению с 2025 годом», – добавил дипломат.

    Он назвал Россию надежным и ответственным поставщиком природного газа, а также одним из ключевых участников глобального энергетического рынка. Он подчеркнул, что попытки изолировать страну с крупнейшими в мире запасами газа в условиях роста потребления этого энергоресурса лишены смысла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце фон дер Ляйен заявила о намерении Брюсселя свести к нулю долю российского газа в импорте до конца года.

    Летом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил об энергетическом кризисе в Европе из-за отказа от российского сырья.

    Весной фон дер Ляйен назвала вынужденный отказ от российских энергоресурсов тяжелым испытанием для европейской экономики.

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    14 ноября 2026, 15:04 • Новости дня
    Песков призвал Европу доказать готовность к миру на Украине
    Песков призвал Европу доказать готовность к миру на Украине
    @ Vladimir Andreev/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве стоит обсудить с европейскими странами их возможное участие в следующем раунде переговоров по Украине.

    «Было бы лучше нам пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    В четверг президент Владимир Путин провел встречу в Москве со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По итогам переговоров помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что страны Европы пытаются подключиться к мирному процессу.

    По словам Ушакова, европейцам необходимо определиться, хотят ли они войны или мира, поскольку пока их практические действия свидетельствуют о стремлении к продолжению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о возможности присоединения европейских стран к мирным переговорам при демонстрации готовности к урегулированию. В тот же день канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о проведении предметных мирных переговоров с участием ЕС в ближайшие недели. В четверг помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого переговорщика.

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    14 ноября 2026, 10:44 • Новости дня
    МВД разъяснило правила отказа россиян от гражданства Украины

    МВД утвердило порядок отказа россиян от украинского гражданства через «Госуслуги»

    МВД разъяснило правила отказа россиян от гражданства Украины
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Граждане России, которые ранее имели гражданство Украины, могут подать заявление об отказе от него в территориальные органы Министерства внутренних дел или через портал госуслуг.

    Россияне, одновременно являющиеся гражданами Украины, будут считаться не имеющими украинского гражданства со дня подачи заявления о нежелании в нем состоять. Соответствующее обращение можно подать в территориальный орган ведомства по месту жительства или в электронной форме, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

    В ведомстве пояснили, что за детей, не достигших 14-летнего возраста, заявление подает один из родителей или усыновитель. В случае с детьми, оставшимися без попечения родителей и находящимися в образовательных, медицинских или социальных организациях, документы оформляет опекун или уполномоченный представитель учреждения. По итогам рассмотрения заявитель получает подтверждающую справку.

    При этом заявление будет аннулировано, если человек продолжит реализовывать права гражданина Украины, в том числе использовать украинский паспорт. Подать повторное обращение в таком случае разрешается только через 10 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о прекращении гражданства России семи выходцам из Центральной Азии и Закавказья.

    В прошлом месяце в миграционной службе МВД назвали документы для подтверждения российского гражданства у детей в возрасте до 14 лет.

    В прошлом году управление ФСБ по Камчатскому краю отказало украинцу в российском гражданстве из-за контактов с представителем ВСУ.

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    14 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    Пашинян предрек Армении вступление в Евросоюз через 20 лет

    Пашинян: Армения планирует стать членом ЕС через 20 лет

    Пашинян предрек Армении вступление в Евросоюз через 20 лет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что через 20 лет республика войдет в состав Европейского союза.

    Пашинян считает, что в будущем Армения будет членом Евросоюза, передает «Интерфакс».

    «Армению через 20 лет я вижу в составе Европейского союза», – заявил премьер-министр Армении, выступая в Институте международных и европейских дел Дублина.

    Ранее Никол Пашинян подчеркивал, что Армения планирует обратиться с заявкой на членство в ЕС в 2027–2028 годах. При этом Ереван не собирается покидать Евразийский экономический союз.

    По его словам, страна начала подготовку к формированию альтернативы, чтобы предоставить народу возможность принять решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности официальной подачи Ереваном заявки на вступление в Европейский союз в 2027 или 2028 году.

    Страны Евразийского экономического союза поставили под вопрос дальнейшее пребывание Армении в ЕАЭС из-за планов Еревана вступить в ЕС.

    В сентябре президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном в Бишкеке назвал решение о начале процедуры вступления в Евросоюз фактическим выходом из ЕАЭС.

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    14 ноября 2026, 14:26 • Новости дня
    В Эстонии начали продавать наборы для выживания без света и воды

    В магазинах Таллина появились наборы на случай отключения света и воды

    В Эстонии начали продавать наборы для выживания без света и воды
    @ Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В одном из магазинов Таллина в рамках пилотного проекта установили специальный стеллаж с набором товаров стоимостью 200 евро, который поможет жителям автономно прожить неделю в случае отключения электричества и воды, сообщает Postimees.

    Правительство Эстонии постановило, что граждане должны быть готовы самостоятельно обходиться дома в течение семи дней при отсутствии электричества, воды, канализации и отопления. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Postimees.

    В торговом центре Kristiine появился отдельный стеллаж с товарами для подготовки к кризисным ситуациям. «Он помогает продумать, как семья сможет самостоятельно справляться не менее семи дней в случае перебоев в работе привычных услуг», – говорится в сообщении.

    В минимальный набор вошли одноразовая посуда, бумажные салфетки, аптечка, консервы, печенье, мюсли, вода, свечи, батарейки и фонарики. Стоимость запасов на одного человека оценивается примерно в 200 евро. Коммерческий директор Coop Керли Рейнсберг заявила о намерении компании продолжать продажу таких наборов и после завершения пилотного проекта.

    Ранее бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов отмечал, что отказ прибалтийских властей от энергоресурсов из России привел к резкому росту коммунальных платежей в Эстонии. По его словам, сейчас республика переживает самое сильное удорожание энергии за всю историю после обретения независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце начало отопительного сезона назвали стрессом для граждан Латвии, Литвы и Эстонии из-за коммунальных счетов.

    Жители эстонской Нарвы столкнулись с высокими счетами за коммунальные услуги из-за перехода местной системы теплоснабжения на дорогостоящее газовое топливо.

    В прошлом году эстонские власти посоветовали жителям запастись необходимыми товарами на случай отключения электроэнергии из-за выхода из энергосистемы БРЭЛЛ.

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    14 ноября 2026, 13:57 • Новости дня
    Украинский дрон-камикадзе атаковал рейсовый автобус в Брянской области

    Дрон-камикадзе ВСУ атаковал рейсовый автобус на остановке в Брянской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Брянской области украинский дрон-камикадзе атаковал рейсовый автобус на остановке, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

    «ВСУ продолжают свои подлые преступления. В поселке Щербиничи Злынковского района дрон-камикадзе атаковал рейсовый автобус на остановке», – сообщил Ковальчук в Max.

    По предварительным данным, семь находившихся в автобусе пассажиров не пострадали. Само транспортное средство получило механические повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дрон ВСУ убил в Брянской области 76-летнего мужчину на электровелосипеде.

    В пятницу Ковальчук сообщал о гибели 52-летней местной жительницы в результате атаки украинского беспилотника по частному дому.

    В четверг в регионе три человека пострадали в результате атак украинских беспилотников на легковой и грузовой автомобили.

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    14 ноября 2026, 14:01 • Новости дня
    Болгария отказалась поставлять Украине оружие из запасов армии

    Радев: Болгария прекратит поставки оружия Украине из армейских запасов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что власти страны больше не будут поставлять вооружение и боеприпасы киевскому режиму из запасов национальной армии.

    Власти страны также не могут оказать финансовую помощь Украине из-за проблем с национальными резервами, передает РИА «Новости» со ссылкой на болгарское агентство БТА.

    «Мы больше не будем предоставлять оружие и боеприпасы из запасов болгарской армии», – заявил Радев.

    Глава правительства добавил, что София не станет препятствовать другим государствам Евросоюза в оказании поддержки Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Радев признал отсутствие средств для оказания финансовой поддержки Украине.

    В прошлом месяце правительство Болгарии отказалось оплачивать поставки нового вооружения Киеву через Европейский фонд мира.

    Тогда же Радев заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

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    14 ноября 2026, 11:59 • Новости дня
    Российские военные освободили Терсянку в Запорожской области

    Российские военные освободили Терсянку Запорожской области

    Российские военные освободили Терсянку в Запорожской области
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Терсянка в Запорожской области, сообщило Министерство обороны.

    Ведомство сообщило об освобождении этого населенного пункта в Max в субботу, в первой половине дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду подразделения российских группировок войск «Центр» и «Восток» взяли под контроль Шиловку в ДНР и Воскресенку в Запорожской области.

    В понедельник подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Васильковое в Запорожской области.

    В прошлом месяце подразделения группировки «Восток» освободили Общее в Запорожской области.

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    14 ноября 2026, 10:58 • Новости дня
    На складах в пригороде Киева вспыхнул пожар
    На складах в пригороде Киева вспыхнул пожар
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Вышгороде под Киевом на территории складских помещений начался сильный пожар после серии взрывов, передают украинские издания.

    Сильный пожар произошел на территории складов в городе Вышгороде под Киевом, пишет ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    Сообщения сопровождаются кадрами пожара. Причиной возгорания, по данным издания, стали взрывы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце масштабный пожар в складских помещениях вспыхнул на фоне воздушной тревоги в Киевской области. В сентябре в украинской столице и на территории области зафиксировали масштабные пожары на нескольких складских объектах. Крупные пожары произошли на складах в трех районах Киева после ночных сообщений о серии взрывов.

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    14 ноября 2026, 10:05 • Новости дня
    Лантратова рассказала об увеличении единого пособия на детей

    Госдума: Единое пособие на детей в 2027 году проиндексируют на 6,8%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Единое пособие на детей с 1 января 2027 года будет проиндексировано на 6,8% в автоматическом режиме, сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

    «С 1 января 2027 года единое пособие проиндексируют на 6,8%. Никаких заявлений писать не нужно, все произойдет автоматически. Если вы уже получаете пособие, то с нового года вам просто будут платить больше», – заявила Лантратова ТАСС.

    Парламентарий добавила, что право на получение единого пособия возникает у семей, чей доход на одного человека не превышает прожиточный минимум. Она пояснила, что фонд анализирует уровень доходов, имущества и причины, по которым члены семьи не получают заработок.

    Единое пособие – это социальная выплата для семей с детьми до 17 лет и беременных, вставших на учет до 12-й недели. Размер выплаты на каждого ребенка в зависимости от уровня дохода семьи составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минтруд предложил увеличить минимальный доход для получения единого пособия до десяти МРОТ в год.

    Также министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил об охвате едиными пособиями порядка 8 млн детей в 2027 году.

    Кроме того, Минтруд анонсировал увеличение размера единого пособия на 6,8% с начала 2027 года.

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    14 ноября 2026, 16:55 • Новости дня
    Объект «Нафтогаза» получил повреждения в Полтавской области

    На объекте «Нафтогаза» в Полтавской области вспыхнул масштабный пожар

    Tекст: Вера Басилая

    На территории Полтавской области на Украине зафиксирован удар по объекту нефтегазового комплекса компании «Нафтогаз», приведший к масштабному возгоранию.

    В Полтавской области получил повреждения объект нефтегазового комплекса, после зафиксированного удара на инфраструктуре возник масштабный пожар, передает ТАСС со ссылкой на компанию «Нафтогаз».

    Полтавская область выступает одним из ключевых центров добычи газа на Украине. На территории региона располагается около ста месторождений углеводородов, которые обеспечивают порядка 40% от общего объема газодобычи в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, серия взрывов произошла в городе Кременчуге Полтавской области, а также в Харьковской и Одесской областях на Украине.

    В Вышгороде под Киевом на территории складских помещений начался сильный пожар после серии взрывов.

    В четверг в Черниговской области на севере Украины повредили объект компании «Нафтогаз».

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    14 ноября 2026, 19:51 • Новости дня
    Фигурант дела «Карфаген» Буркин раскрыл схему работы кол-центров на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава украинского наркосиндиката «Химпром» и фигурант дела «Карфаген» Евгений Буркин заявил, что мошеннические кол-центры ежегодно платили властям и силовикам Украины до 370 млн долларов за прикрытие своей деятельности.

    В интервью украинским журналистам Буркин оценил ежегодный приток средств от 1500 кол-центров в стране примерно в 20 млрд долларов наличными. До закрытия они обеспечивали значительные поступления в экономику Украины, передает РИА «Новости».

    По его словам, офис на 50 сотрудников ежемесячно платил за прикрытие 21 тыс. долларов: по 7 тыс. долларов получали представители СБУ, Нацполиции и прокуратуры. С увеличением штата сумма взятки пропорционально возрастала.

    Буркин рассказал, что сбор денег осуществляли назначенные сотрудниками киберподразделений посредники, а схема работала благодаря участию высшего руководства правоохранительных органов.

    «В правоохранительной системе Украины можно купить практически любое решение – от возбуждения уголовного дела до его закрытия или назначения на должность», – подчеркнул Буркин.

    В качестве одного из участников схемы Буркин назвал бывшего сотрудника офиса генпрокурора Сергея Кропиву, который передавал часть полученных средств генпрокурору Руслану Кравченко. Закрытие мошеннических кол-центров, по словам главы ОПГ, привело к снижению доходов в сферах ресторанного бизнеса, торговли и аренды.

    Буркин также подтвердил факты жестокого обращения внутри преступных группировок: в одной из днепропетровских ОПГ сотрудников держали на цепи и избивали за невыполнение плана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военный эксперт Андрей Марочко назвал операцию Национального антикоррупционного бюро Украины переделом доходов от кол-центров из-за их подконтрольности офису Владимира Зеленского.

    Расследование НАБУ «Карфаген» открыло 5% от масштабов коррупции на Украине.

    Ранее стало известно, что заместитель начальника отдела офиса генерального прокурора Украины Сергей Крапива занимался крышеванием этих организаций.

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    14 ноября 2026, 17:20 • Новости дня
    Фигурант дела «Карфаген» оценил масштаб вскрытой на Украине коррупции

    Расследование НАБУ «Карфаген» открыло 5% от масштабов коррупции на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Фигурант расследуемого Национальным антикоррупционным бюро Украины дела «Карфаген» о крышевании мошеннических кол-центров Егор Буркин подтвердил колоссальные масштабы коррупции в правоохранительной системе страны.

    Скрывающийся за границей Егор Буркин в интервью украинскому блогеру Василию Тимошенко заявил, что расследование силовиков выявило лишь малую часть происходящего, передает РИА «Новости».

    «Я не хочу ничего отрицать. Я, наоборот, хочу подтвердить, что все именно так и было. Вот все то, что вы услышали, – это процент, может быть, максимум 5% от всего того, что сейчас творится на Украине», – заявил Буркин.

    По его словам, на всех уровнях правоохранительной системы процветает коррупция, позволяющая за деньги закрыть уголовное дело или получить должность. Общий объем ежемесячных взяток за функционирование нелегальных кол-центров составлял около 31,5 млн долларов.

    Буркин подтвердил участие в незаконных схемах генерала СБУ Сергея Дуки и первого заместителя начальника главного управления департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Ковальчука.

    Фигурант выразил готовность сотрудничать со следствием и иностранными правоохранительными органами, добавив, что обладает доказательствами участия многих чиновников в преступных схемах. Ранее сообщалось, что объявленный в розыск на Украине Буркин управляет нелегальным бизнесом из Мексики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов назвал опубликованные материалы дела «Карфаген» верхушкой айсберга.

    Военный эксперт Андрей Марочко назвал операцию НАБУ неспособной решить проблему незаконных организаций из-за их подконтрольности офису президента.

    На прошлой неделе Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения генералу СБУ Сергею Дуке в виде содержания под стражей.

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