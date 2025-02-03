Эстония призвала население запастись настольными играми перед отключением света

Tекст: Алексей Дегтярев

Важно запастись продовольствием и водой, на одного человека нужно предусмотреть три литра воды в сутки, указала Нийло, передает РИА «Новости».

Также нужно запасти еду быть длительного хранения, которую можно употреблять без длительной подготовки.

Важно позаботиться о наличии лекарств, альтернативных источников света и развлечений, таких как карты и настольные игры, посоветовала Нийло. Важно иметь аккумуляторы, портативное радио и газовую горелку. Необходимо заправить автомобиль, чтобы быть готовыми к любым непредвиденным ситуациям.

Газета ВЗГЛЯД изучала, как Эстония и Прибалтика в целом сможет пережить полный разрыв электросетей с российской энергосистемой.