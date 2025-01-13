Прибалтийская экономика задыхается без российского электричества

Tекст: Станислав Лещенко

Еще 31 октября прошлого года в Вильнюсе в торжественной обстановке запустили гигантские часы с обратным отсчетом времени, оставшегося до отключения Литвы, Латвии и Эстонии от энергокольца БРЭЛЛ (соединяющего электросети стран Прибалтики с Россией и Белоруссией). Это событие намечено на 7 февраля 2025 года. В настоящий момент работы по подготовке к отключению вышли на финальную стадию. Прибалты уже готовятся сносить ЛЭП, пока еще соединяющие их с Россией и Белоруссией. Населению велено радоваться этому событию, которое подается как «окончательное преодоление последствий советской оккупации».

Однако чем дальше, тем больше даже проправительственные эксперты и издания бьют тревогу. Ну избавится Прибалтика от БРЭЛЛ. А дальше-то что?

Эстония, Латвия и Литва не закупают российскую электроэнергию еще с 2022 года. И тем не менее выход из БРЭЛЛ существенно ухудшит ситуацию с энергетикой в этих странах. Ведь пока энергокольцо полноценно действовало, каждая из пяти его стран-участниц (Россия, Белоруссия, Латвия, Литва и Эстония) держала наготове на случай аварийных ситуаций по 150 МВт резервных мощностей.

Соответственно, если происходило какое-то непредвиденное ЧП (авария на электростанции или обрыв линии электропередач), то пострадавшая страна всегда могла рассчитывать на поддержку других участников энергокольца. Подача энергии не прекращалась даже в случае серьезных аварий.

Например, мощность пролегающего по дну Финского залива кабеля Estlink 2 составляет 600 МВт. Недавно этот кабель был оборван – и цена на поступающее в Прибалтику электричество из Финляндии тут же выросла аж на 50%. «Если бы дело происходило в рамках БРЭЛЛ, то Эстония могла бы получить в свою поддержку мощность, достаточную для того, чтобы эту аварию не заметить. Сейчас этого не было – отсюда такой скачок цен», – объясняет специалист по энергетике Борис Марцинкевич.

Другими словами, после выхода из БРЭЛЛ в случае каких-то аварий прибалтам придется всякий раз отдельно договариваться, чтобы их подстраховал кто-то из соседей: либо финны, либо шведы, либо поляки.

Какой окажется стоимость такой услуги, никто не знает – ведь европейская энергетика находится в волатильной ситуации, там происходят постоянные ценовые колебания.

Прибалты, отказавшись от поставок из России и Белоруссии, не особенно старались возместить их собственными мощностями. К примеру, Эстония с 2013 по 2023 год ежегодно в среднем сокращала выработку электроэнергии на 6,2%. В 2023-м же данный показатель и вовсе обрушился на 21,6%. При этом Эстония наращивает зависимость от импортной электроэнергии: если в 2022-м она самостоятельно покрывала 88% своих потребностей, то год спустя – уже только 57,4%.

Получше показатель самостоятельной генерации у Латвии, где в течение десяти последних лет наблюдается ежегодное сокращение на 0,1%. Литва же и вовсе в течение этого срока показала рост в среднем на 1,3% ежегодно. Однако эта положительная динамика не может перекрыть литовский энергодефицит – самый большой у всей прибалтийской тройки. По данным госкомпании Litgrid, производство электроэнергии в стране в 2023 году составило 5,7 тераватт-часа, а потребление – 11,1 тераватт-часа.

При столь значительной зависимости от соседей становится понятен главный риск, который постигнет Прибалтику после отключения от БРЭЛЛ: надежность работы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии снизится. И да, вырастут цены.

Например, в сентябре 2024 года средняя цена на электроэнергию в Польше составляла 94,99 евро за один мегаватт-час, в то время как в Латвии – 83,69 евро, а в Литве – 83,28 евро. Подобная положительная для прибалтов разница существовала именно благодаря энергокольцу БРЭЛЛ, позволявшему странам Прибалтики существовать изолированно от более дорогого европейского рынка электроэнергии. С февраля 2025 года Прибалтика не просто синхронизируется с энергетическими системами других стран ЕС – синхронизируются и цены.

Доктор технических наук, председатель энергетической комиссии АН Эстонии Арви Хамбург предупредил, что сразу после выхода из БРЭЛЛ стоимость электричества в регионе вырастет на два-три процента, а потом и куда больше. Хамбург напоминает, что в настоящее время эстонская электросистема соединена с российской с помощью семи линий, тогда как с европейской – только одной. При столь скудном соединении рассчитывать на получение большого количества дешевого электричества не приходится. «В течение семи-восьми лет реальная цена электроэнергии может увеличиться и на 20–30%», – признал исследователь.

При этом над странами Прибалтики продолжает довлеть «зеленая повестка». Эстонии повезло с месторождениями горючих сланцев, но Таллин под давлением ЕС уже несколько лет подряд целенаправленно душит свою сланцевую энергетику. Хамбург предупреждает, что даже при наличии новых генерирующих мощностей эстонская электроэнергия «никогда не будет конкурентоспособна» – и этот его вывод всецело относится и к другим странам Прибалтики.

Тревога по поводу будущего прибалтийской энергетики все чаще просачивается на страницы местной прессы. Редакционная колонка крупнейшего эстонского издания Postimees гласит:

«Следует признать, что в области энергетики мы сами загнали себя в тупик. Это произошло по двум причинам: во-первых, из-за бездумного согласия с целями европейского зеленого курса, и во-вторых, из-за постоянного откладывания решения о том, откуда должны поступать управляемые мощности для производства электроэнергии».

Издание жалуется, что бездарная политика руководства страны привела к тому, что эстонцам теперь рекомендуют приобретать электрогенераторы – «на всякий случай». В издании напоминают, что еще 20 лет назад в Эстонии говорили о необходимости поиска альтернатив сланцевой энергетике. «Так где же эти альтернативы? Почему за два десятилетия были построены в основном только солнечные и ветровые электростанции, которые бесполезны в темную и безветренную январскую ночь, когда в мороз происходит пиковое потребление электроэнергии?» – задает Postimees риторические вопросы.

Взять на себя решение общей проблемы пытаются в Вильнюсе. В январе этого года стало известно, что Литва предложит Эстонии и Латвии совместно построить новую электростанцию. Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас дал понять, что станция будет работать на газе, потому что нужно «вырабатывать электроэнергию в безветренную и облачную погоду».

Вайчюнас полагает, что эта электростанция могла бы заработать к 2030 году. Но способность стран Прибалтики договариваться о больших совместных проектах вызывает глубокие сомнения. Ранее, например, Эстонии, Литве и Латвии так и не удалось условиться о строительстве общего терминала сжиженного природного газа. Также они долго спорили о том, откуда должен быть проложен морской электрический кабель в Швецию. Кроме того, эти три маленьких государства долго не могли договориться о создании общего газового рынка.

Поистине грандиозным провалом оказалась неспособность Риги, Вильнюса и Таллина договориться между собой о создании совместной АЭС, которая должна была заменить закрытую в Литве по настоянию Евросоюза Игналинскую атомную электростанцию. Они обсуждали этот проект несколько лет, но так ни к чему и не пришли – каждая сторона тянула одеяло на себя и не желала идти на компромиссы. Общий проект железнодорожной магистрали Rail Baltica, которую прибалты совместно строят уже 10 лет и никак не могут построить, тоже постоянно сопровождается разного рода разногласиями.

Даже если прибалты придут к согласию насчет строительства электростанции, у них могут уйти долгие годы на согласование разного рода деталей и улаживание формальностей. А экономика региона тем временем будет задыхаться без дешевого электричества – только по той причине, что Прибалтика считает политически неверным покупать его у России.