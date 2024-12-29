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    29 декабря 2024, 18:23 • В мире

    Провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России

    Провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России
    @ Jussi Nukari/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Финляндия фактически взяла на абордаж и захватила танкер, перевозящий российские нефтепродукты. Запад утверждает, что корабль является частью так называемого теневого флота России и подозревается в повреждении электрокабеля на дне Балтийского моря. Эксперты объяснили, почему подобные обвинения абсурдны и чего на самом деле хотят добиться подобными мерами НАТО и страны Прибалтики.

    25 декабря прервал работу энергетический кабель Estlink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию. Сразу после этого финское патрульное судно Turva настигло находившийся неподалеку от места происшествия танкер Eagle S и взяло его на абордаж. Экипаж судна, состоящий из граждан Грузии и Индии, сопротивления не оказал.

    На якорной цепи этого судна отсутствовал якорь – по мнению финнов, это является уликой, доказывающей, что капитан танкера умышленно разрушил подводный энергетический кабель. Eagle S перевели на закрытую якорную стоянку Свартбек недалеко от порта Килпилахти в Порвоо (коммуна в полусотне километров к востоку от Хельсинки).

    Финны заявляют, что Eagle S якобы относится к так называемому теневому танкерному флоту России, позволяющему обходить санкции в виде ценового потолка на нефть, введенные в отношении РФ государствами G7. Eagle S является единственным судном компании Caravella из Объединенных Арабских Эмиратов и ходит под флагом Островов Кука. Подтверждено лишь то, что танкер действительно перевозил российские нефтепродукты. В целом же через балтийские порты экспортируется до трети российской нефти.

    А недавно, 16-17 декабря, в Таллине состоялся саммит стран, участвующих в JEF – Объединенном экспедиционном корпусе НАТО. Это Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания. Участники встречи обсуждали, в частности, способы борьбы с «теневым флотом» России. По словам премьер-министра Эстонии Кристена Михала, «теневой флот» представляет угрозу для безопасности, экономики и окружающей среды Европы. «Мы предпринимаем скоординированные шаги, чтобы сдерживать «теневой флот» России и предотвращать попытки обхода санкций», – пригрозил Михал.

    Европарламентарий от Эстонии Урмас Паэт озвучил причины, по которым страны ЕС намерены бороться с «теневым флотом». Это не только желание снизить доходы России от торговли нефтью, но и, оказывается, стремление уберечь Балтику от экологической катастрофы. Мол, Россия закупает для своего «теневого флота» старые танкеры, которые в любой момент могут затонуть.

    В итоге участники саммита договорились о согласованной деятельности, направленной против перевозящих российскую нефть танкеров. В частности, была достигнута договоренность – строго проверять у танкеров, следующих Ла-Маншем и балтийскими проливами, наличие документов о страховке.

    И вот совпадение: через неделю после этого саммита происходит повреждение финно-эстонского подводного кабеля, в котором обвиняют одно из судов, причисленных к «теневому флоту». В связи с инцидентом президент Финляндии Александр Стубб отметил, что его страна отреагирует на повреждение кабелей «тремя мерами».

    Первая из них касается усиления проверок «теневого флота» – тут Стубб сослался на недавнее соглашение в рамках JEF. Вторая мера связана с НАТО. «Мы договорились с Эстонией, что хотим присутствия альянса, особенно в районе критически важных объектов инфраструктуры, и на этот запрос уже был дан ответ», – сказал Стубб. В-третьих, как добавил Стубб, «мы пытаемся найти решения, основанные на международном морском праве». И один из важнейших принципов морского права, напомним – свобода судоходства в международных водах.

    С серией угрожающих заявлений выступили и эстонские политики. Бывший премьер-министр этой страны Кая Каллас, ныне руководящая внешней политикой всего Евросоюза, заявила, что «выбор времени и точность нынешней порчи EstLink 2 и телекоммуникационных кабелей скорее указывают на то, что это были скоординированные усилия».

    В пятницу, 27 декабря, еще до рассвета эстонское патрульное судно Raju вышло в море «на охрану» кабеля Estlink 1. Наблюдение за трассами подводных коммуникаций эстонские военные моряки будут вести, по крайней мере, все ближайшие месяцы.

    Вице-канцлер по вопросам мореходства эстонского министерства климата Каупо Ляэнеранд рассказал о стратегии борьбы с танкерами, перевозящими российскую нефть. «Любые запросы, (ограничительные – прим. ВЗГЛЯД) процедуры и запреты на заход в порты усложнят логистику и повысят стоимость эксплуатации теневого флота. Однако мы не можем утверждать, что это приведет к сокращению числа таких судов», – предупредил Ляэнеранд.

    Он жалуется на то, что санкции и даже требования Вашингтона не работают: «У нас есть пример, когда одна страна... после давления со стороны США отказалась регистрировать суда теневого флота под своим флагом. Однако тут же появилось другое государство, согласившееся взять эти суда под свою юрисдикцию. Это приносит налоги и сборы, и всегда найдется страна, готовая принять такие суда».

    Отметим, что перевозящие российскую нефть танкеры, как правило, не пользуются услугами западных страховых компаний. Вместо этого используются страховые фирмы из России и стран Средней Азии. Если так называемое государство флага (под которым курсирует то или иное судно) признает этих страховщиков, то другие страны не имеют права препятствовать передвижению данных судов. Однако, по мнению Ляэнеранда, санкции могут быть наложены и на страховщиков «теневого флота».

    В западных СМИ обсуждается идея ввести более строгие требования к судам, заходящим в Балтийское море. Но пока никто точно не сформулировал, как можно изменить международное морское право без одобрения России и Китая.

    Что на данный момент в сухом остатке? Еще в начале 2023 года тогдашний эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что его страна хочет ввести «прилежащую зону» (часть морского пространства, прилегающего к территориальным водам, в котором прибрежное государство вознамерилось осуществлять контроль – конвенция ООН разрешает такую возможность) в Финском заливе.

    Иначе говоря, Эстония захотела наделить себя правом досматривать российские суда, которые выходят из портов Ленинградской области и Кронштадта. В случае отказа от досмотра им будет запрещен проход через Финский залив. Позже, в декабре 2023 года, появилось известие, что эстонское министерство обороны готовит законопроект, который позволит «в определенных случаях» останавливать корабли в том числе за пределами территориальных вод Эстонии.

    Судя по всему, Таллин ищет только подходящего случая, чтобы ввести эту «прилежащую зону».

    Возможно, как раз история с повреждением кабеля Eastlink 2, в котором обвинили танкер Eagle S, может стать таковым. Логика дальнейших действий проста: нужно объявить, что любое судно с российскими нефтепродуктами является угрозой либо для безопасности, либо для экологии стран Балтийского региона. Эти суда будут браться на абордаж, как произошло с Eagle S, и отводиться в прибрежные воды Эстонии и Финляндии.

    Генсек НАТО Марк Рютте уже пообещал, что альянс увеличит свое военное присутствие на Балтике. Военные корабли НАТО регулярно проводят учения в Балтийском море. Перехват огромных маломаневренных танкеров, идущих с небольшой скоростью, никаких затруднений не вызовет. Весь расчет делается на то, что у России не будет формального повода заступаться за арестовываемые суда – ведь по документам они не имеют к России никакого отношения.

    Происходящее сейчас на Балтике хорошо укладывается в эскалационные усилия западной «партии войны»,

    – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Рева. Задача этой партии, по словам эксперта, – взвинтить градус противостояния с Россией до такого накала, чтобы сорвать возможные миротворческие инициативы избранного президента США Дональда Трампа.

    «В навязываемую нам версию о том, что подводный кабель мог быть выведен из строя якорем танкера, я не верю. В январе этого года Estlink 2 уже выходил из строя, – напоминает эксперт. – Тогда тоже закричали о российской диверсии, но потом выяснилось, что кабель сломался из-за технической неисправности. Его полгода ремонтировали и усилили его защиту. Eastlink 2 не просто так лежит на дне, его защищает бетонное покрытие».

    По мнению эксперта, налицо признаки провокации. «Страны Прибалтики и Финляндия принадлежат к числу тех государств НАТО и ЕС, что относятся к России наиболее непримиримо. Они вполне могли устроить провокацию с аварией на Eastlink 2, чтобы развязать себе руки в отношении судов, перевозящих российские грузы», – резюмирует Максим Рева.

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