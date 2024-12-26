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    Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Миграционные проблемы в России и проще, и сложнее, чем в других странах

    Умение создать пространство для сосуществования самых разных людей и культур является важнейшим преимуществом России, которое вечно недооценивают ее противники. Но без коррекции миграционной политики эти особенности могут стать уязвимостью.

    1 комментарий
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Идея деколонизации прилетит на Запад бумерангом

    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

    10 комментариев
    26 декабря 2024, 17:57 • Новости дня

    Полиция Финляндии задержала танкер за повреждение кабелей связи

    Танкер Eagle S задержан в Финляндии по подозрению в повреждении кабелей связи

    Полиция Финляндии задержала танкер за повреждение кабелей связи
    @ Andrey Arkusha/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Финские правоохранители задержали танкер под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводных кабелей между Финляндией и Эстонией, включая Estlink 2.

    Финская полиция и пограничная служба задержали нефтяной танкер под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводных кабелей между Эстонией и Финляндией, передает ТАСС.

    Танкер под названием Eagle S, принадлежащий компании Caravella, базируется в Объединенных Арабских Эмиратах и является единственным судном в ее флоте. Правоохранительные органы заявили, что судно подозревается в причастности к повреждению кабеля Estlink 2 и двух других кабелей в Балтийском море.

    По данным отслеживания судов сервиса MarineTraffic, танкер Eagle S замедлил ход в момент, когда произошли повреждения кабелей. Это стало причиной задержания судна финской погранохраной, которая сопроводила его в территориальные воды Финляндии для дальнейшего расследования. Глава министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что обсуждал инцидент с финской коллегой, и подчеркнул, что страны тесно сотрудничают в выяснении причин.

    Цахкна также отметил, что в последнее время в Балтийском море произошло слишком много инцидентов, и высказал предположение о возможной умышленной природе повреждений. На фоне этих событий 25 декабря аварийно отключен энергетический кабель EstLink 2, пролегающий по дну Финского залива.

    26 декабря 2024, 11:45 • Новости дня
    Член СПЧ предложил муфтию Москвы уехать из России после критики Деда Мороза

    Член СПЧ Кабанов предложил муфтию Москвы уехать из России после критики Деда Мороза

    Член СПЧ предложил муфтию Москвы уехать из России после критики Деда Мороза
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дед Мороз и Снегурочка являются общей традиционной ценностью, передаваемой из поколения в поколение. Всем, кому претят российские ценности и образ жизни, стоит покинуть Россию и уехать в страны без Деда Мороза, заявил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

    Член СПЧ резко отреагировал на высказывание зампреда Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова о том, что верующие мусульмане должны относиться к Деду Морозу и его внучке Снегурочке как к героям мультфильмов, у которых нет никакой волшебной силы.

    «Мы еще с детства и наши дети сейчас знаем, что Дед Мороз со Снегурочкой есть и будут! Они есть в наших культуре и традициях, волшебных детских сказках и воспоминаниях. Это наша общая традиционная ценность, не первый век передаваемая из поколения в поколение. А тот, кто это отрицает и призывает к отрицанию других, является откровенным недругом», – написал в своем Telegram-канале Кирилл Кабанов.

    Он призвал тех, кому претят ценности и образ жизни в России, уехать в страны без Деда Мороза.

    «Возможно, даже туда, где сегодня поджигают рождественские ели», – предложил Кабанов.

    Муфтий Москвы Аляудинов призвал молиться о мире, благополучии и говорить о своих желаниях Господу, а не Деду Морозу, которого, по его словам, следует «ассоциировать с вымышленными героями из мультфильмов».

    Ранее Дед Мороз из Великого Устюга на пресс-конференции в Москве заявил, что Санта Клаус, Йоулупукки, Баббо Натале и Вайнахтсман являются его друзьями, подчеркнув, что сказка не знает границ.

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    25 декабря 2024, 19:20 • Новости дня
    Останки журналиста Максимова найдены в Петербурге

    В Петербурге обнаружены останки убитого 20 лет назад журналиста Максимова

    Останки журналиста Максимова найдены в Петербурге
    @ Сергей Смольский/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    В Санкт-Петербурге нашли останки журналиста Максима Максимова, убитого в 2004 году.

    В Санкт-Петербурге обнаружены останки журналиста Максима Максимова, исчезнувшего в 2004 году. Как передает ТАСС, в убийстве признался бывший сотрудник милиции Михаил Смирнов. Преступление оставалось нераскрытым более 20 лет, однако следственные действия привели к прорыву в расследовании.

    Смирнов дал показания о своей причастности к убийству, совершенному совместно с другим лицом. Мотивом для преступления стала профессиональная деятельность журналиста, который освещал противоправные действия сотрудников правоохранительных органов.

    Максимов, работал для таких изданий, как «Фонтанка» и Агентства журналистских расследований.


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    26 декабря 2024, 14:50 • Видео
    Илон Маск будет менять власть в Германии

    Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

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    26 декабря 2024, 12:36 • Новости дня
    Лавров заявил о тайных предложениях Франции по Украине

    Лавров раскрыл тайные обращения Франции к России по украинскому вопросу

    Лавров заявил о тайных предложениях Франции по Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Франция неоднократно обращалась к России с предложением помочь наладить диалог по украинскому вопросу через закрытые каналы, исключая участие Киева, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что данные инициативы французской стороны предлагали обсуждение украинской ситуации без участия самого Киева, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что Франция стремится занимать активную позицию в различных международных вопросах, включая украинский кризис, и Россия приветствует такое желание. Однако он выразил сомнения относительно искренности этих инициатив и их возможных результатов. Министр также подчеркнул, что предложения французов по вопросу Украины поступали в обход широко провозглашаемого Западом принципа «ни слова об Украине без Украины».

    Ранее Франция предложила создать коалицию европейских государств для постоянного размещения на Украине миротворческих сил, что может потребовать направить от 75 до 90 тыс. военнослужащих.

    Россия выразила готовность к переговорам по украинскому кризису, если они будут обсуждать первопричины и учитывать российские требования.

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    26 декабря 2024, 13:35 • Новости дня
    Путин исполнил мечту школьницы из Московской области
    Путин исполнил мечту школьницы из Московской области
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пообщался с 12-летней Таисией Леоновой, чье желание он исполнил в рамках «Елки желаний», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что президент России Владимир Путин перед саммитом Евразийского экономического союза созвонился с 12-летней Таисией Леоновой из Московской области, передает ТАСС.

    Путин выполнил ее новогоднюю мечту в рамках акции «Елка желаний», выбрав ее письмо, в котором она загадала желание посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева.

    Во время телефонного разговора Путин поинтересовался у Таисии ее впечатлениями от посещения репетиции. Также он поговорил с матерью девочки и тепло поздравил их с наступающим Новым годом.

    Ранее десятилетняя Маргарита Руцинская из Шебекино осуществила свою мечту благодаря президенту России Владимиру Путину и совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100» в Москве.

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    26 декабря 2024, 14:44 • Новости дня
    Ростовский курьер-стример назвал максимальный месячный заработок

    Ростовский курьер-стример рассказал о заработке в 150 тыс. в месяц

    Ростовский курьер-стример назвал максимальный месячный заработок
    @ кадр из видео

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В Ростове-на-Дону курьер Яндекс.Еды Иван Меладзе развозит на электровелосипеде заказы клиентам в прямом эфире собственного канала на Twitch. В четверг аудитория стрима ростовского стримера превышала 1,1 тыс. зрителей единовременно. Во время трансляции Иван рассказывал зрителям о себе, своем заработке и планах на будущее.

    Профессиональный курьер из Ростова-на-Дону Иван с шестилетним опытом уже не первый год в режиме реального времени показывает свой рабочий день – проводит онлайн-трансляции на видеостриминговом сервисе Twitch под ником Ваня Меладзе. На его канале более 19 тыс. подписчиков, а на самих стримах присутствуют более тысячи зрителей единовременно. «Очень люблю Ростов, мой любимый город, отсюда я родом. Как говорится, где родился, там и пригодился», – говорит молодой человек.

    Работнику 30 лет, на вопросы об образовании он шутливо отвечает, что получил бакалавра по курьерскому мастерству Ростовской области. «Вот не будете учиться, будете со мной работать», – смеется Иван.

    По его словам, в час ему удается выполнить 1-2 заказа и заработать от 400 до 600 рублей. В день он работает 4–8 часов. Заработок зависит от заказов, километража и коэффициента спроса в городе. В месяц итоговая сумма варьируется от 100 до 150 тыс. рублей, однако это при условии, что он работает почти каждый день. Выходные берет изредка. «Максимум зарабатывал 150. Мог бы и больше, но лень. Я мог бы поднять где-то 200 тысяч, если бы на мопеде был», – делится молодой человек.

    Сейчас он развозит заказы на электровелосипеде модели 2023 года, который, к слову, приобрел со своего заработка. Помимо этого, ему удалось накопить на поездку в Турцию и смартфон iPhone 15, на который он и начал стримить. Телефон, с которого ведется трансляция, молодой человек прикрепляет к своему телу, и он все время подключен к портативному аккумулятору. Заказы принимает со второго, личного телефона.

    К стримингу доставщик относится как к хобби. Денег с платформы Twitch за количество зрителей и подписчиков, а также рекламы он не получает, зато «копеечка» приходит от самих подписчиков напрямую через донаты. Однако их молодой человек «откладывает на процент». Вопросы от зрителей ему прямо во время передвижения между объектами зачитывает бот в режиме онлайн с небольшой задержкой.

    Работа Ивану очень нравится, а больше всего в ней привлекает легкость и большой заработок. «Кайфую, катаюсь, деньги получаю, сам себе директор, сам себе начальник, как от этого можно устать? Я кайфую! Тем более я еду приношу, людей радую», – делится стример со своими зрителями. Также он рассказал, что его главная цель – накопить на путешествие по миру.

    Ранее сообщалось, что во второй половине декабря курьерские услуги могут подорожать в полтора-два раза, что вызвано острой нехваткой кадров и высоким спросом, особенно в Москве. Прогнозируемые экспертами зарплаты курьеров в столице достигли 300 тыс. рублей.

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    25 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Грузинская оппозиция собралась защищать Зурабишвили от выселения из резиденции

    Грузинская оппозиция готовится «физически защищать» Зурабишвили от выселения из президентского дворца

    Грузинская оппозиция собралась защищать Зурабишвили от выселения из резиденции
    @ DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Радикальная грузинская оппозиция, не признающая итоги выборов в парламент от 26 октября, в среду провела консультации по физическому противостоянию выселения из президентского дворца Саломе Зурабишвили, чей мандат истекает 29 декабря, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

    Один из лидеров оппозиции Николоз Гварамия, ранее собиравшийся мочиться в поставляемое в Россию вино, заявил журналистам по итогам обсуждения, что «Зурабишвили предложена физическая поддержка, чтобы обеспечить ее пребывание во дворце после 29 декабря».

    Его коллега по оппозиции Анна Долидзе подтвердила, что готовится мобилизация сторонников для защиты Зурабишвили и ее резиденции в центре Тбилиси.

    «Мы останемся во дворце после 29 декабря и объявим это место единственным легитимным институтом в стране», – сообщила она.

    По ее словам, также обсуждаются детали документа с обоснованием проведения в Грузии новых выборов.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил заключения под стражу Зурабишвили, если та откажется покидать резиденцию после инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили, которая состоится 29 декабря в зале заседания парламента страны.

    В связи с этим сторонники радикальной оппозиции уже с 28 декабря намерены выстраивать в Тбилиси живые цепочки, чтобы сорвать церемонию инаугурации.

    Лидеры оппозиции также разъезжаются по регионам с планами привезти сторонников в Тбилиси и противостоять возможному насильственному выселению Зурабишвили из резиденции.

    По грузинскому УК, если лицо незаконно занимает государственные или правительственные учреждения, то может получить за это до года тюрьмы.

    Депутат от правящей «Грузинской мечты» Давид Матикашвили заявил, что «от Зурабишвили можно ждать любого сумасшествия».

    «Пока еще есть небольшая надежда, что она не превратится в клоуна и в очередной раз не нарушит закон, – сказал парламентарий. – Хотя ей нет равных по сумасшедшим поступкам».

    Депутат от лояльной властям партии «Сила народа» Эка Сепашвили призвала «положить конец диктату радикальной оппозиции, что необходимо для поступательного развития Грузии».

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    25 декабря 2024, 19:12 • Новости дня
    Оборонлогистика: Судно «Урса Майор» в Средиземном море затонуло из-за теракта

    Судовладелец «Оборонлогистика» сообщил о теракте на борту «Урса Майор»

    Оборонлогистика: Судно «Урса Майор» в Средиземном море затонуло из-за теракта
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский сухогруз «Урса Майор» затонул в Средиземном море после террористической атаки, сопровождавшейся тремя взрывами, сообщил владелец судна – группа компаний «Оборонлогистика».

    По информации РИА «Новости», 23 декабря 2024 года на борту произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части.

    Экипаж подтвердил, что после взрывов судно начало крениться на левый борт на 25 градусов, что свидетельствует о поступлении воды в трюмы. В «Оборонлогистике» подчеркнули, что сухогруз не был перегружен. Его максимальная грузоподъемность составляет 9,5 тыс. тонн, а вес груза на борту составлял только 806 тонн.

    На сухогрузе находились два портальных крана, два крановых ковша, две судовые трюмные крышки, контейнер с оборудованием для крышек и 129 пустых контейнеров. Уточняется, что «Урса Майор» является одним из крупнейших сухогрузов в России.

    Напомним, российский сухогруз Ursa Major потерпел крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. Следственный комитет возбудил дело после крушения судна. 14 из 16 членов экипажа спасены, сообщал департамент ситуационно-кризисного центра МИД.

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    26 декабря 2024, 13:34 • Новости дня
    Лукьянов оценил шансы изгнания Зурабишвили из дворца президента Грузии

    Политолог Лукьянов предсказал успешную депортацию Зурабишвили из дворца президента Грузии

    Лукьянов оценил шансы изгнания Зурабишвили из дворца президента Грузии
    @ Radek Pietruszka/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    У оппозиции Грузии остался последний шанс добиться существенного обострения в стране. В то же время правящей «Грузинской мечте» отступать некуда и невозможно. К чему приведет это противостояние, зависит от профессионализма правоохранителей и тактики, которую изберет правительство, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Напомним, грузинская оппозиция собралась защищать Зурабишвили от выселения из резиденции.

    «В Грузии складывается довольно непростая ситуация», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай». Так, с одной стороны, оппозиция решила идти до последнего, уточнил он.

    «Логика понятна: для них это последний шанс добиться существенного обострения, из которого они рассчитывают под аккомпанемент поддержки Запада и беспорядков на улицах выйти победителями», – пояснил собеседник.

    С другой стороны, правящей партии «Грузинская мечта» «отступать некуда и невозможно», продолжил политолог. «Им надо довести до конца переходный период», – подчеркнул Лукьянов. К чему приведет это противостояние, зависит от профессионализма правоохранительных органов и тактики, которую изберет правительство, считает спикер.

    «В случае с оппозицией понятно: им чем хуже – тем лучше. Вопрос в другом – сумеет ли «Грузинская мечта» обеспечить депортацию Саломе Зурабишвили из резиденции без серьезного конфликта и тем более кровопролития? Таким образом, задача одних – спровоцировать максимальные беспорядки, а задача других – свести это к техническому акту», – отметил аналитик.

    Прогнозировать развитие событий 29 декабря сложно. «Очевидно, что провоцирование ситуации будет очень настойчивым. Протестный сегмент общества сохраняется. Многое будет зависеть от того, насколько удастся его мобилизовать именно на, как выражается оппозиция, «защиту» Зурабишвили», – рассуждает Лукьянов.

    Если «Грузинской мечте» не удастся вывести ее под «белы ручки» из дворца, то это будет воспринято как поражение правительства и добавит адреналина и энтузиазма протестам, считает политолог. «В этом случае сначала состоится инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили, а затем власти изберут следующую тактику: пусть себе Зурабишвили сидит в резиденции, пока ей не надоест, но она уже никто», – допускает эксперт.

    «Конечно, подобный шаг будет рассматривать как некоторая слабина «Грузинской мечты». Но я все же думаю, что им удастся вывести Зурабишвили из дворца, вопрос только, какой ценой», – заключил Лукьянов.

    Ранее радикальная грузинская оппозиция заявила, что намерена препятствовать выселению Саломе Зурабишвили из президентского дворца после 29 декабря. Как сообщил один из ее лидеров Николоз Гварамия, «Зурабишвили предложена физическая поддержка, чтобы обеспечить ее пребывание» в резиденции. Его коллега по оппозиции Анна Долидзе подтвердила, что готовится мобилизация сторонников для защиты Зурабишвили.

    «Мы останемся во дворце после 29 декабря и объявим это место единственным легитимным институтом в стране», – сообщила она. По словам Долидзе, также обсуждается проведение в Грузии новых выборов.

    Оппозиция уже с 28 декабря намерена выстраивать в Тбилиси живые цепочки, чтобы сорвать инаугурацию нового президента Михаила Кавелашвили, которая запланирована на 29 декабря. Лидеры оппозиции также разъезжаются по регионам, чтобы привезти в Тбилиси как можно больше сторонников.

    В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил заключения Зурабишвили под стражу, если та откажется покидать резиденцию. По грузинским законам, она может получить до года тюрьмы. Депутат от правящей «Грузинской мечты» Давид Матикашвили заявил, что «от Зурабишвили можно ждать любого сумасшествия». Депутат от лояльной властям партии «Сила народа» Эка Сепашвили призвала «положить конец диктату радикальной оппозиции, что необходимо для поступательного развития Грузии».

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    26 декабря 2024, 08:50 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных военных в Москве

    ФСБ предотвратила покушения Киева на высокопоставленных военных России

    ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных военных в Москве
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, причастных к подготовке покушений на высокопоставленных военных и их семьи, запланированных украинскими спецслужбами.

    ФСБ предотвратила серию покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны России и членов их семей в Москве, передает ТАСС. Четыре гражданина России были задержаны.

    В ходе следствия выяснилось, что украинские спецслужбы отправляли компоненты взрывных устройств в Россию под видом электробытовых приборов и автозапчастей. В частности, бомбы были замаскированы под пауэрбанк и папку с документами. Один из агентов, завербованный на Украине, прибыл в Москву под видом депортированного и изъял из тайника взрывное устройство.

    ФСБ также установила участие москвича, собиравшего данные о местах жительства высокопоставленных военных и передававшего их украинским кураторам. В отношении одного из военнослужащих был спланирован теракт с участием двух граждан России, которые должны были доставить взрывное устройство, замаскированное под папку с документами.

    Сотрудниками ФСБ были изъяты самодельные взрывные устройства и средства связи. Возбуждены уголовные дела, виновным грозит ответственность за государственную измену и приготовление террористических актов.

    Отметим, накануне ФСБ задержала в Подмосковье семь человек, предотвратив теракт, который планировался спецслужбами Украины против руководителя оборонного предприятия.

    Спецслужбы Украины передавали инструкции по совершению теракта против топ-менеджера российского оборонного предприятия через мессенджер Element.

    Ранее в Коломне ФСБ предотвратила взрыв автомобиля заместителя директора оборонного предприятия АО НПК «КБМ» Геннадия Девяткова, задержав двух подозреваемых.

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    25 декабря 2024, 19:36 • Новости дня
    Захарова: Россия ждет от Абхазии выполнения инвестиционных обязательств

    Tекст: Вера Басилая

    Российская Федерация надеется на выполнение Абхазией своих обязательств в части создания законодательных условий для привлечения российских инвестиций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова выразила надежду, что Абхазия выполнит свои обязательства по российским инвестициям. Она отметила, что союзнические отношения между странами требуют баланса взаимных обязательств, передает ТАСС.

    «Исходим из того, что и в Сухуме пройдут свою часть пути в соответствии с упомянутыми документами, в том числе в том, что касается гармонизации законодательств в создании необходимых условий для российских инвестиций и так далее», – заявила дипломат.

    Ранее исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии в связи с дефицитом, из-за которого свет подается лишь на несколько часов в сутки.

    В Минэнерготрансе Абхазии заявили, что Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение в республике, но при этом график подачи сохранит ранее действующие ограничения.

    Захарова сообщила, что Россия будет поставлять электроэнергию в Абхазию до конца февраля 2025 года.

    Напомним, парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения с Россией об инвестиционной деятельности на фоне протестов оппозиции около здания парламента.

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    26 декабря 2024, 13:28 • Новости дня
    СК предполагал побег топ-менеджера «Ростелекома» Шадрина на Украину

    СК рассматривал вероятность побега топ-менеджера «Ростелекома» Шадрина на Украину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Следственный комитет РФ опасался, что обвиняемый в мошенничестве топ-менеджер «Ростелекома» Владимир Шадрин попытается скрыться на Украине, где проживают родственники его жены.

    Родители жены Шадрина проживают за пределами России, что могло предоставить ему возможность скрыться за границей, сообщает ТАСС.

    Как уточняет источник, по уголовному делу, в котором фигурирует Шадрин, а также предполагаемый соучастник гендиректор «Комплаинс Софт» Антон Менчиц, проводится более 30 следственных действий, включая допросы, обыски и другие процессуальные мероприятия. На имущество обвиняемых наложен арест. Согласно анализу переписок Шадрина и Менчица в мессенджере Telegram, а также показаниям свидетелей, обвинения в мошенничестве выглядят обоснованными.

    В материалах дела, которыми располагает ТАСС, отмечается, что Шадрин не признает свою вину и считает обвинения необоснованными. Он заявил, что не собирался скрываться от следствия, и просил суд изменить ему меру пресечения на домашний арест или отпустить под залог.

    Ранее Басманный суд Москвы принял решение об аресте директора по выделенным сетям связи «Ростелекома» Владимира Шадрина и гендиректора «Комплаинс Софт» Антона Менчица по делу о крупном мошенничестве.

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    25 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Судно под флагом Гонконга было замечено около кабеля EstLink 2 в момент аварии

    Tекст: Евгения Караваева

    В момент отключения кабеля EstLink 2 в Финском заливе могли наблюдать судно Xin Xin Tian 2 под флагом Гонконга, направляющееся из Петербурга в Порт-Саид.

    Судно Xin Xin Tian 2, зарегистрированное под флагом Гонконга, могло находиться в водах Финского залива недалеко от места прохождения энергетического кабеля EstLink 2 во время его отключения, передает ТАСС со ссылкой на издание Iltalehti.

    Известно, что оно покинуло Петербург и направляется в египетский Порт-Саид. Однако связь Xin Xin Tian 2 с поломкой кабеля пока не установлена.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо ранее сообщил, что власти страны занимаются расследованием отключения кабеля, который соединяет энергосистемы Финляндии и Эстонии. Финский оператор Fingrid не исключает версию саботажа.

    Подводные силовые кабели между Финляндией и Эстонией введены в эксплуатацию в 2007 и 2014 годах, последний из которых, EstLink 2, имеет длину более 170 км, из которых 147 км пролегает под водой. В 2022 году начался проект EstLink 3, который предполагается завершить к 2035 году.

    EstLink 2 уже подвергался поломкам, последняя из которых произошла в январе текущего года. Полная работоспособность кабеля восстановлена только в сентябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Финляндии начали расследовать инцидент с отключением энергокабеля EstLink 2, соединяющего страну с Эстонией.

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    26 декабря 2024, 12:30 • Новости дня
    Скачко: Порошенко предложил Зеленскому «договорняк» по выборам на Украине

    Политолог Скачко: Порошенко предложил Зеленскому «договорняк» по выборам на Украине

    Скачко: Порошенко предложил Зеленскому «договорняк» по выборам на Украине
    @ Sven Hoppe/DPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Петр Порошенко ранее предлагал «Слугам народа» вступить в коалицию с «Европейской солидарностью», однако Владимиру Зеленскому такое развитие событий было невыгодно. Нынешнее заявление экс-президента Украины среди прочего стоит рассматривать как предложение властям пересмотреть свою позицию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Порошенко заявил об опасности выборов для целостности Украины.

    «Петр Порошенко неслучайно заговорил о рисках проведения выборов на Украине. У него есть свой корыстный интерес», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». Он напомнил, что ранее, согласно некоторым опросам, более 50% украинцев высказались за многопартийную систему в стране.

    Еще тогда Порошенко предлагал организовать «договорняк». По его задумке, «Слугам народа» следовало вступить в коалицию с «Европейской солидарностью». Однако Владимиру Зеленскому такое развитие событий невыгодно. На этом фоне нынешнее заявление экс-президента Украины по выборам стоит рассматривать как предложение киевским властям пересмотреть свою позицию. «Своеобразная дружба в обмен на то, что «Европейская солидарность» не дергается и не поднимает вопрос о выборах», – пояснил политолог.

    В то же время Порошенко лично заинтересован в том, чтобы Зеленский пока номинально находился на посту президента, добавил собеседник. «Бывший глава государства остается ненавидимым обществом политиком. Порошенко надеялся, что если в 2019 году Зеленский победил на волне критики своего предшественника, то сейчас он возьмет реванш и победит, используя ту же тактику. Но ненависть к Зеленскому не рождает любовь к Порошенко, план оказался провальным», – отметил Скачко.

    «Кроме того, Порошенко в течение пяти лет пытался заручиться поддержкой Запада и в первую очередь США с тем, чтобы доказать им: в 2019-м в отставку его отправили поспешно. Но и эта задумка обернулась фиаско, поскольку у пришедшей к власти в Америке команды Дональда Трампа продемократический Порошенко вызывает отвращение», – добавил он. На этом фоне бывший президент Украины хочет сохранить статус-кво, считает политолог.

    «Чем дольше недотепа Зеленский остается у власти, тем, как полагает Порошенко, у него больше шансов, что власть на остатках Украины могут передать ему. Этого, скорее всего, не произойдет, но маленькая вероятность все же существует. Поэтому чтобы прочнее закрепить статус-кво, Порошенко нужна договоренность между его партией «Европейская солидарность» и правящей «Слугой народа», – пояснил спикер.

    По его мнению, Зеленский может пойти на договорняк с Порошенко лишь в том случае, если на него надавят США и Европа. «Эти политики – враги. Как говорил Александр Лебедь, двое пернатых в одной берлоге не живут. Власть – особенно верховная – вещь индивидуальная», – заключил Скачко.

    Ранее бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что проведение выборов в условиях военного положения может ослабить государство. По его словам, стремление некоторых политиков организовать выборный процесс в ближайшее время является «недальновидным» и может привести к потере Украины.

    Порошенко назвал агитаторов за выборы «распространителями российской ИПСО (информационно-психологическая операция)» и подчеркнул, что они не осознают возможных последствий таких действий. «Мы можем из-за этих процессов потерять Украину», – заявил он в интервью «5 каналу».

    Бывший президент считает, что мира можно достичь в следующем году, но для этого Украине необходимо бороться за поддержку США и Евросоюза, а также бороться с коррупцией, некомпетентностью, «избирательными шизофрениями», обеспечить единство украинцев.

    Выборы президента Украины, запланированные на 31 марта 2024 года, были отложены из-за военного положения в связи с военной операцией России. Журнал The Economist в ноябре писал, что президентские выборы в стране могут состояться 25 мая 2025 года. Издание отмечало негласное начало подготовки украинских политиков к электоральным процессам.

    Позже в декабре газета Politico сообщила, что Украина рассматривает возможность внедрения электронного голосования и других европейских моделей с целью организации выборов после окончания конфликта. Председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявляла, что ключевой проблемой является обеспечение возможности голосования для украинских граждан, находящихся за границей.

    Выступая на коллегии Минобороны, Владимир Путин констатировал полную нелегитимность киевских властей и предложил обратить внимание, как на это реагирует судебная система Украины.

    «А где же суд Верховный? Где Конституционный суд? Законный вопрос. Председатель Верховного суда в тюрьме – об этом просто умалчивают, об этом никто не говорит, но его засадили за решетку», – приводит Кремль слова президента.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью зарубежным СМИ призвал Украину провести выборы и обрести легитимного президента.

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    26 декабря 2024, 03:21 • Новости дня
    Трамп предложил Канаде снизить налоги при присоединении к США

    Дональд Трамп пообещал более чем двукратное снижение налогов канадцам

    Трамп предложил Канаде снизить налоги при присоединении к США
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что налоги для канадцев снизятся более чем на 60%, если Канада станет 51-м штатом США, при этом он назвал Джастина Трюдо губернатором.

    Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении вновь назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором и предложил снижение налогов для канадцев при условии, что канадские территории присоединятся к США. Об этом сообщает ТАСС.

    В своем сообщении на Truth Social Трамп отметил: «Счастливого Рождества губернатору Канады Джастину Трюдо. Налоги у его граждан слишком высоки, но если бы Канада стала 51-м штатом, то их налоги сократились более чем на 60%». Он также добавил, что предприятия в Канаде «разрослись бы вдвое», а сами граждане получили бы защиту, которой нет ни у одной другой страны.

    Кроме того, Трамп поздравил с Рождеством «замечательных китайских солдат», которые, по его словам, «незаконно управляют Панамским каналом». Он заявил о необходимости присутствия США в Гренландии для национальной безопасности и заверил, что «мы там будем».

    Ранее Дональд Трамп повторял такие заявления, называя Трюдо губернатором «великого штата Канада». Он также указывал на необходимость для США контролировать Гренландию и возвращать контроль над Панамским каналом, если условия его использования не пересмотрят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп взбудоражил союзников и оппонентов территориальными претензиями на регионы, включая Гренландию, Канаду и Панамский канал. Сын Трампа Эрик опубликовал в соцсетях картинку, на которой его отец символически покупает Канаду, Гренландию и Панамский канал. Министр финансов Канады Христя Фриланд подчеркнула готовность страны защищать свои национальные интересы после заявлений Трампа о возможном присоединении Канады.

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    26 декабря 2024, 17:18 • Новости дня
    Рогов сообщил об уничтожении самолета F-16 в Запорожской области
    Рогов сообщил об уничтожении самолета F-16 в Запорожской области
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Запорожской области сбит самолет F-16 американского производства, готовившийся к ракетному удару, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, самолет находился на исходной позиции для нанесения удара по региону, передает ТАСС.

    Ранее российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16.

    В ноябре управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области установило личности украинских летчиков F-16, выполняющих задачи над Харьковской областью.

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