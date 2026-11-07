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Свидетельница рассказала об обрушении перехода на Ленинградском шоссе
Жительница с ребенком еле спаслась при обрушении перехода на Ленинградском шоссе
Жительница Подмосковья Оксана Соловьева, едва успевшая спуститься с дочерью с пешеходного перехода на Ленинградском шоссе перед его обрушением, рассказала о первых минутах после аварии.
Семья оказалась в нескольких шагах от пешеходного перехода на Ленинградском шоссе, когда в него врезался самосвал, передает 360.ru.
«Мы с дочкой только вышли из перехода в Пешках и сразу услышали грохот», – рассказала Соловьева.
Женщина вызвала экстренные службы. По словам собеседницы издания, осознание близости к месту обрушения вызвало у нее сильный испуг. Она добавила, что они успели сделать всего около десяти шагов, и последствия могли быть трагическими, задержись они в переходе на несколько минут.
Причиной смертельной аварии на трассе М-10 «Россия» стал поднявшийся на ходу кузов самосвала. По предварительным данным, грузовик задел платформу надземного перехода, после чего сооружение рухнуло.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу столичный департамент транспорта сообщил о восстановлении движения на Ленинградском шоссе.
В пятницу Министерство транспорта отчиталось об организации объездных путей для автомобилистов.
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