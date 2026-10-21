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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    21 октября 2026, 11:08 • Новости дня

    МИД обвинил Запад в попытке узурпировать повестку ОБСЕ

    В МИД заявили о попытках западных стран узурпировать повестку дня ОБСЕ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель главы МИД Дмитрий Любинский заявил, что западные страны пытаются узурпировать повестку дня ОБСЕ и используют эту площадку в своих политических целях.

    Западные страны образовали «коалицию избранных» и навязывают суверенным государствам свои подходы, отказываясь признавать их право выбора, передает ТАСС.

    «С сожалением вынуждены со всей ясностью констатировать, что на данном этапе упомянутая группа стран напористо пытается узурпировать повестку дня правозащитного измерения работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а точнее того, что от него осталось», – отметил Дмитрий Любинский.

    По его словам, для достижения политических целей Запад использует целый арсенал средств, включая агрессивную риторику, спонсирование подконтрольных неправительственных организаций, заказные проекты под эгидой структур ОБСЕ, а также визовые барьеры. Кроме того, западные страны лицемерно закрывают глаза на проблемы с обеспечением прав человека у себя дома, добавил замглавы МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее постпред России рассказал о негласных контактах с европейцами в ОБСЕ.

    Кроме того, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о намерении Москвы показать скрываемые Западом факты.

    Также в МИД подтвердили планы России остаться в организации.

    20 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»

    VG: Суд в Осло конфисковал недвижимость России на 57 млрд крон

    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Норвежский суд постановил изъять пять принадлежащих России объектов недвижимости в Осло в рамках удовлетворения иска украинской компании «Нафтогаз» на сумму более 57 млрд норвежских крон (около 500 млрд рублей).

    В частности, под арест попал многоквартирный дом в районе Фрогнер на западе норвежской столицы на основании претензий в размере 40 млрд крон (более 350 млрд рублей), передает ТАСС со ссылкой на газету Verdens Gang. Остальные четыре объекта являются жилищно-строительными кооперативами. Первоначальная сумма иска «Нафтогаза» составляла 40 млрд крон, а еще 17 млрд были начислены в качестве процентов и судебных издержек.

    Королевство ранее уже пыталось конфисковать российское имущество по искам украинской компании. Норвежские власти 2 сентября задержали судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга для обеспечения арбитражного решения на сумму около 4,22 млрд долларов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что решение об аресте этого судна на Шпицбергене обжаловано, а рассмотрение дела по существу ожидается в октябре или ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд Норвегии не дал «Нафтогазу» немедленно продать российское судно.

    В прошлом месяце Москва пообещала Осло зеркальный ответ на арест судна «Профессор Молчанов».

    В прошлом году украинская компания заявила о победе по иску о взыскании собственности России.

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    20 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян

    Telegraph: Страны Прибалтики и Скандинавии начнут изымать дома у россиян

    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян
    @ Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти стран Прибалтики и Скандинавии начали принимать меры вплоть до экспроприации в отношении находящихся в этих государствах домов граждан России, пишет газета The Telegraph.

    Западные чиновники принимают меры вплоть до экспроприации против сотен домов в Литве, Швеции и Норвегии, которые принадлежат россиянам и находятся поблизости от инфраструктурных и военных объектов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

    «В странах Балтийского региона существует обеспокоенность тем, что Россия может использовать право собственности… как своего рода «троянского коня», – заявил бывший посол Литвы в Британии Эйтвидас Баярунас.

    Издание не приводит никаких доказательств того, что загородные дома используются не по назначению. При этом в Москве неоднократно отвергали обвинения стран НАТО в гибридных операциях и подчеркивали отсутствие планов нападать на альянс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Кремль заявил о поддержке Европой русофобской риторики Лондона.

    Еврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России.

    Летом премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил европейские элиты в русофобии.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Болгария отказалась выделять Украине дополнительную помощь

    Премьер Болгарии Радев отказался выделять Украине дополнительную помощь

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

    В ходе брифинга Радев заявил, что Болгария не намерена участвовать в выделении Украине запрошенных Владимиром Зеленским дополнительных 70 млрд евро, передает ТАСС.

    «В прошлом году было решение Европейского союза о займе для Украины в размере 90 млрд евро, который Европа гарантирует, а на Совете ЕС на прошлой неделе президент Зеленский попросил еще 70 млрд евро», – отметил он.

    По словам премьер-министра, выделение таких сумм неуместно «на фоне того, что переживает сейчас Европа». Радев также выразил надежду на то, что в конфликте «разум и дипломатия будут преобладать», добавив, что военными средствами достичь выхода из него практически невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Бундестаге заявили об истощении финансов ЕС на поддержку Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал эту помощь большой нагрузкой на европейский бюджет.

    В четверг премьер Латвии призвал европейцев пить меньше пива ради помощи Киеву.

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    20 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Посольство России обвинило ЕС в неоколониальном подходе к Арктике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз демонстрирует замашки колонизаторов, пытаясь помешать совместной работе государств в Арктике, заявили в посольстве России в Британии в ответ на призыв главы дипломатии ЕС Каи Каллас ограничить влияние Москвы и Пекина в регионе.

    Представители дипмиссии раскритиковали попытки европейских стран препятствовать совместной работе государств в северных широтах. Жесткая реакция последовала после публикации интервью Каллас газете The Times. В беседе с изданием глава дипломатии ЕС призвала западные страны не допустить установления контроля над Арктикой со стороны России и Китая.

    «Интервью Каи Каллас обнажает неоколониальный менталитет – вместо того чтобы содействовать сотрудничеству в Арктике, Брюссель стремится сдерживать другие страны и лишать их возможностей для развития», – подчеркивается в сообщении посольства в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал Арктику зоной сотрудничества вместо конфронтации.

    В понедельник глава европейской дипломатии заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Северный морской путь.

    Пресса сообщила о решении Брюсселя создать центр слежения за подводными лодками в регионе.

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    20 октября 2026, 19:34 • Новости дня
    Литва и Польша создали группу для расследования падения украинского дрона

    Минобороны Литвы и Польши создали комиссию из-за падения украинского БПЛА

    Литва и Польша создали группу для расследования падения украинского дрона
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о создании совместной с Польшей рабочей группы по расследованию инцидента с разбившимся украинским беспилотником.

    Литва и Польша приняли решение об учреждении совместной рабочей группы по расследованию инцидента с украинским беспилотным летательным аппаратом, разбившимся на литовской территории, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LRT.

    «Имеется дополнительная информация, но спешить не хочется. Министерства обороны наших стран создали рабочую группу по расследованию инцидента», – заявил Науседа.

    Вильнюс и Варшава пока не смогли прийти к единому мнению о траектории полета разбившегося аппарата. Литовская сторона утверждает, что это был украинский дрон со взрывчаткой, который участвовал в атаке на Петербург, но был сбит с курса российскими системами радиоэлектронной борьбы и попал в воздушное пространство Литвы через польскую границу. В польских СМИ заявляли, что беспилотник запустили с территории балтийской республики примерно в 30 км от границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от Украины объяснений из-за пролетавшего над страной дрона.

    Президент Литвы прибыл в Польшу для совместного расследования падения украинского беспилотника.

    В воскресенье Вильнюс попросил Варшаву о помощи в изучении инцидента.

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    20 октября 2026, 18:53 • Новости дня
    Переговоры США и Украины начались в Норвегии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Осло началась встреча главы киевского режима Владимира Зеленского со специальным посланником США Стивом Уиткоффом, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    В норвежской столице стартовали переговоры Владимира Зеленского с американской делегацией, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал ТСН.

    Власти Норвегии подтвердили проведение мероприятия. Отмечается, что зять американского президента Джаред Кушнер присоединится к переговорам в онлайн-формате.

    Телеканал опубликовал видеокадры, на которых Стив Уиткофф, Александр Стубб, Йонас Гар Стере и Владимир Зеленский позируют для совместной фотографии, после чего направляются в переговорную комнату.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер запланировали переговоры с Владимиром Зеленским в Норвегии.

    Президент Финляндии отправился в Осло на встречу с ним.

    Премьер Норвегии не стал встречать Зеленского в аэропорту.

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    20 октября 2026, 17:03 • Новости дня
    Мерц назвал помощь Украине большой нагрузкой на европейский бюджет

    Bloomberg: Мерц назвал поддержку Украины большой нагрузкой на бюджеты в Европе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что оказание помощи киевским властям провоцирует серьезные финансовые трудности для государств Европы.

    По словам главы немецкого правительства, продолжающаяся поддержка Киева оборачивается экономическими сложностями для стран региона, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

    «Это действительно большая нагрузка на наши бюджеты…» – сказал Мерц.

    При этом канцлер попытался оправдать несение подобного финансового бремени тем, что поддержка является важным делом для Европейского союза. Он также заявил, что Германия совместно с другими союзниками в настоящее время оказывает киевской стороне военную и экономическую помощь совершенно самостоятельно, обходясь без участия Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер ФРГ рассказал о попытках убедить США помогать Киеву.

    В понедельник депутат Сара Вагенкнехт раскритиковала Мерца за поддержку выплат украинской стороне.

    В пятницу глава правительства усомнился в достижении соглашения по бюджету Европейского союза до конца текущего года.

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    20 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Мерц заявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в экономику Германии

    Мерц: Иностранные инвесторы пообещали вложить в экономику Германии 230 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам саммита Invest in Germany Summit в Берлине сообщил о достижении договоренностей по привлечению около 230 млрд евро инвестиций в немецкую экономику.

    «В целом на сегодняшний день те инвесторы, с которыми мы встретились и поговорили, объявили о намерении вложить около 230 млрд евро», – цитирует Мерца РИА «Новости».

    В качестве примера он привел американскую корпорацию Amazon, которая планирует направить на проекты в ФРГ 16 млрд евро. В числе других инвесторов канцлер упомянул компании NVIDIA, RWE, Blackstone, Microsoft и Sanofi.

    Мерц добавил, что Германия остается привлекательной площадкой для глобального капитала. Всего инвестиционный саммит в Берлине собрал около 200 руководителей крупнейших мировых компаний и фондов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник фармацевтический концерн Roche приостановил новые инвестиции в ФРГ.

    В прошлом месяце политолог Тимофей Дмитриев заявил об историческом унижении Мерца на выборах.

    Летом он назвал политику канцлера причиной экономического ущерба для Германии.

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    20 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Премьер Норвегии не стал встречать Зеленского в аэропорту Осло

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и другие высокопоставленные лица страны не появились в аэропорту Осло, чтобы встретить Владимира Зеленского, прибывшего на переговоры с финским и американским руководством.

    Выходившего из самолета Зеленского встретила группа лишь из четырех человек. Двое из них представляли украинскую сторону, включая посла Украины в Норвегии Алексея Гавриша, передает РИА «Новости» со ссылкой на видеозапись в Telegram-канале главы киевского режима.

    При этом премьер-министр страны Стере и другие высокопоставленные представители руководства государства в аэропорту не появились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спецпосланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер запланировали переговоры с Владимиром Зеленским в Норвегии.

    Президент Финляндии Александр Стубб отправился в Осло для участия во встрече.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на доклад американских переговорщиков после этих контактов.

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    20 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Туск потребовал от Украины объяснений из-за пролетавшего над Польшей дрона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от властей Украины дать разъяснения в связи с пролетом над польской территорией украинского беспилотника, который позже взорвался в Литве.

    По словам премьера, Варшава рассчитывает на полную готовность украинской стороны к сотрудничеству для выяснения точных обстоятельств произошедшего, передает ТАСС.

    «Независимо от результатов этого расследования я хочу очень четко заявить, что Польша не разрешает проведение операций на своей территории или над нею без согласия польского государства. Это неизменно вне зависимости от того, кто проводил эти операции», – заявил Туск.

    Глава правительства предупредил, что будет настойчиво требовать от Киева ответов. Он также сообщил о прибытии в Варшаву президента Литвы Гитанаса Науседы для проведения переговоров по поводу этого инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Литвы прибыл в Польшу для расследования падения украинского дрона.

    В понедельник литовский премьер сообщил об украинском происхождении упавшего в стране беспилотника.

    Напомним, вызвавший тревогу в республике аппарат оказался запущенным по Петербургу дроном.

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    20 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Польша допустила работу украинских пограничников на своей территории

    МВД Польши допустило работу украинских пограничников на территории страны

    Польша допустила работу украинских пограничников на своей территории
    @ Darek Delmanowicz/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство внутренних дел и администрации Польши выразило готовность рассмотреть возможность работы украинских пограничников на польской стороне границы.

    В ведомстве пояснили, что Варшава готова принять такое решение, если ситуация на Украине изменится и возникнет необходимость ввести контроль на польской стороне для обеспечения безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство PAP. Новые правила должны основываться на совместном контроле обеих стран. Никаких решений по этому поводу пока не принято.

    В министерстве добавили, что подобный шаг потребует уведомления Европейской комиссии, так как Польша входит в Шенгенскую зону. Согласно законодательству, представители служб третьих стран не могут самостоятельно проводить пограничный контроль на территории Шенгена, включая проверку документов и соответствия товаров требованиям Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье очередь грузовиков на границе Польши и Украины выросла до десятков километров.

    В прошлом месяце украинский КПП на границе с Польшей получил повреждения при взрыве.

    В конце сентября украинский контрольно-пропускной пункт «Ягодин» подвергся удару БПЛА.

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    20 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост

    Биржевые цены на газ в Европе выросли почти до 1043 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF увеличилась почти до 1043 долларов за тысячу кубометров.

    Торги открылись у отметки в 1030 долларов за тысячу кубометров, что на 0,9% выше расчетной цены предыдущего дня. К 14:20 мск рост котировок ускорился до 2,1%, достигнув 1042,9 долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    По итогам сентября средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 20%, составив 897 долларов. При этом эксперты не исключали, что зимой стоимость топлива может превысить 1200 долларов из-за проблем с заполнением хранилищ.

    Средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе в первый месяц осени составила 71,5%, что стало минимальным показателем за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе сохранили стабильность на уровне тысячи долларов.

    В понедельник котировки закрепились выше этой отметки.

    В пятницу глава Газпрома Алексей Миллер предупредил о долгосрочном сохранении высоких цен на газ в Евросоюзе.

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    20 октября 2026, 12:37 • Новости дня
    Глава Ryanair предсказал рекордный рост цен на авиабилеты в Европе

    Bloomberg: Глава Ryanair предсказал рост цен на авиабилеты в Европе на 20%

    Tекст: Мария Иванова

    Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что в следующем году цены на авиабилеты в Европе покажут рекордный рост на 20% из-за увеличения расходов на топливо.

    В следующем году цены на билеты европейских авиакомпаний значительно увеличатся. «В ближайшие 12 месяцев вы увидите, пожалуй, самое большое повышение цен на авиабилеты в истории Европы», – сообщил О'Лири, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    По его словам, прибыль авиакомпаний сократится, поскольку даже повышение топливных сборов не сможет компенсировать увеличение расходов на нефть.

    О'Лири также отметил, что большинству европейских перевозчиков, включая саму Ryanair, в следующем году не хватит существенного хеджирования для защиты от подорожания топлива. Кроме того, ситуацию в отрасли серьезно ухудшает повышение налогов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник итальянские дальнобойщики перекрыли автомагистрали из-за цен на топливо.

    В начале месяца Еврокомиссия сообщила о резком росте цен на газ и дизель.

    В марте европейские авиакомпании спрогнозировали рост цен на билеты.

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    20 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Парламент Румынии с четвертой попытки утвердил новое правительство

    Парламент Румынии утвердил правительство во главе с Лукой Никулеску

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Румынский парламент во вторник голосами 280 депутатов одобрил новый состав кабинета министров во главе с премьер-министром Лукой Никулеску после трех неудачных попыток сформировать правительство.

    «Голосование завершено, за было отдано 280 голосов из 335, констатирую, что парламент вынес вотум доверия премьеру Луке Никулеску, его программе и составу правительства», – заявила депутат Сильвия Михалча во время заседания. Ее слова передает РИА «Новости».

    Ранее в стране провалились попытки утвердить правительство во главе с евродепутатом Зигфридом Мурешаном, советником президента Еудженом Томаком и бывшим министром развития Адрианом Вештей. Для успешного утверждения кабинет министров должен был заручиться поддержкой как минимум 233 парламентариев.

    Правительственный кризис в Румынии продолжался с мая 2026 года, когда парламент по инициативе Социал-демократической партии вынес вотум недоверия кабинету лидера Национал-либеральной партии Илие Боложана. После трех неудачных попыток сформировать правительство президент Никушор Дан вручил мандат на формирование кабмина Никулеску.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Румынии выдвинул на пост премьер-министра госсекретаря МИД.

    В прошлом месяце один из кандидатов на этот пост предрек приход к власти правых.

    Летом предыдущий кандидат в премьеры провалил голосование в парламенте.

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    20 октября 2026, 18:44 • Новости дня
    Забастовка водителей фур парализовала производство пасты на юге Италии

    Забастовка дальнобойщиков остановила выпуск пасты на юге Италии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Забастовка итальянских водителей грузовиков против подорожания топлива привела к остановке фабрик по производству макаронных изделий, заявил исполнительный директор компании Rummo Козимо Руммо.

    Протесты дальнобойщиков против высоких цен на топливо привели к перебоям в работе фабрик бренда Rummo в Беневенто на юге Италии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Repubblica. «Сейчас мы остановились, вчера был первый день, потому что ни грузовики, ни цистерны не прибыли, и запасы подошли к концу. Эта ситуация длится уже неделю», – заявил Руммо.

    По его словам, в аналогичной ситуации оказались почти все фабрики по производству макаронных изделий в соседней Апулии, что означает полную или частичную остановку большей части выпуска пасты в Италии.

    Издание отмечает, что бренд La Molisana также был вынужден значительно снизить объемы производства из-за непоставок пшеницы.

    Акции протеста водителей грузовиков продолжаются в Кампании, Калабрии и Базиликате, где протестующие блокируют съезды с автомагистралей и перекрывают въезды в порты. По данным ассоциации Confcommercio, только на Сицилии экономические потери от забастовки достигли 50 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Италии решили ужесточить меры против участников погромов в Милане. Накануне полиция задержала более 270 человек в ходе протестов в городе.

    Также в понедельник итальянские дальнобойщики перекрыли автомагистрали из-за цен на топливо.

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    Президент Франции ликует, ведь ему удалось сторговаться с ближневосточными странами, чтобы их дизель пришел именно в Париж, а не туда, куда он приходил раньше. Сейчас каждый руководитель европейской страны сам за себя, как во время пандемии и дефицита перчаток, масок и вакцин. Социальное недовольство уже бурлит. На таком ажиотаже цены на дизель в мире могут еще больше вырасти. Подробности

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    Заявление гендиректора Росатома Алексея Лихачева подтверждает масштабные планы: Россия намерена развернуть ядерную установку на Луне к середине 2030-х годов. Что это будет за реактор? На каких технологиях построен? Какие возможности даст для освоения Луны? И зачем нам вообще Луна? Подробности

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    Молдавия наводит мосты для экстренной поддержки ВСУ

    Молдавия заняла место Румынии в деле поставок военных грузов в ВСУ. Ради Украины там экстренно возводят мост через Днестр, так как российская армия значительно усложнила снабжение со стороны Одессы. К сожалению, о главном молдаване не подумали. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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