Пьяный москвич устроил дебош в школе

В Москве задержали мужчину за пьяный дебош в школе

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Москве задержали мужчину, устроившего дебош в одном из образовательных учреждений на востоке города. В управлении МВД РФ по столице сообщили, что 38-летний москвич находился, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения и прошел в здание школы, несмотря на требования сотрудников покинуть территорию. Отмечается, что в учреждении работает его мать.

Мужчина игнорировал просьбы персонала, вел себя агрессивно, использовал ненормативную лексику и не реагировал на замечания.

На вопрос росгвардейцев о причине визита нарушитель ответил: «Чтобы мама сказала, что идти домой». После задержания мужчину доставили в отдел полиции для проведения разбирательства и принятия дальнейших мер.

