Пьяный москвич устроил дебош в школе
В Москве задержали мужчину за пьяный дебош в школе
На востоке столицы мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в учебное учреждение, где работает его мать, и устроил дебош, он задержан, сообщили в управлении МВД РФ по Москве.
В Москве задержали мужчину, устроившего дебош в одном из образовательных учреждений на востоке города. В управлении МВД РФ по столице сообщили, что 38-летний москвич находился, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения и прошел в здание школы, несмотря на требования сотрудников покинуть территорию. Отмечается, что в учреждении работает его мать.
Мужчина игнорировал просьбы персонала, вел себя агрессивно, использовал ненормативную лексику и не реагировал на замечания.
На вопрос росгвардейцев о причине визита нарушитель ответил: «Чтобы мама сказала, что идти домой». После задержания мужчину доставили в отдел полиции для проведения разбирательства и принятия дальнейших мер.
