Пьяный мужчина ранил ножом троих в магазине Щелкова

Tекст: Мария Иванова

В Щелкове произошел инцидент, в ходе которого пьяный мужчина напал с ножом на посетителей и сотрудников магазина, передает ТАСС. В результате нападения три человека получили резаные раны и обратились за медицинской помощью.

Инцидент был зафиксирован в магазине, расположенном на улице Краснознаменской. Представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что мужчина беспричинно начал наносить ножевые удары находящимся в магазине людям.

Нападавший был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Им оказался житель Волгоградской области, 2004 года рождения. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после нового года в Чувашии в городе Канаше задержали мужчину в костюме Деда Мороза, который после совместного селфи застрелил 44-летнего владельца магазина «Березка».

Ранее в Ростове-на-Дону был задержан мужчина, который с ножом нападал на жителей города.

А в ноябре прошлого года в магазине «Перекресток» на востоке Москвы мужчина, предположительно столичный адвокат, с ножом угрожал покупателям, требуя деньги из кассы, и проткнул ручкой нос одному из посетителей.