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Пьяный мужчина ранил ножом троих в магазине Щелкова
В подмосковном Щелкове пьяный мужчина 2004 года рождения из Волгоградской области напал с ножом на посетителей и персонал магазина на улице Краснознаменской, ранив трех человек.
В Щелкове произошел инцидент, в ходе которого пьяный мужчина напал с ножом на посетителей и сотрудников магазина, передает ТАСС. В результате нападения три человека получили резаные раны и обратились за медицинской помощью.
Инцидент был зафиксирован в магазине, расположенном на улице Краснознаменской. Представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что мужчина беспричинно начал наносить ножевые удары находящимся в магазине людям.
Нападавший был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Им оказался житель Волгоградской области, 2004 года рождения. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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