Адвокат с ножом напал на покупателей в магазине в Москве

Адвокат напал с ножом на покупателей в магазине на востоке Москвы

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает «Газета.Ru», в магазине «Перекресток» на востоке Москвы адвокат Валерий К. с ножом напал на покупателей и продавцов.

Очевидец Сергей сообщил, что уже через несколько минут после инцидента в магазине работала полиция, внутри было много крови и сломанные корзинки. Магазин продолжал работать, хотя территория с пятнами крови была огорожена.

Местная жительница Алена рассказала, что узнала о происшествии от продавцов цветочного магазина. Она надеется, что нападавшего лишат адвокатского статуса. По информации СМИ, Валерий К. требовал деньги из кассы и проткнул ручкой нос одному из покупателей.

Сообщается, что Валерий К. имеет противоречивую репутацию среди своих клиентов. В отзывах его называют как «пустословом и алкоголиком», так и «грамотным специалистом».

Ранее мужчина напал с ножом на посетителей в одном из супермаркетов Петербурга, пострадали пять человек.