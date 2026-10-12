Верховный суд признал незаконным лишение прав отсутствовавшего за рулем водителя

Верховный суд запретил лишать прав водителя, если его не было за рулем

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Верховный суд обратился житель Нижегородской области Александр Котков, которого ранее оштрафовали на 45 тыс. рублей и лишили прав на 1,5 года за отказ от медосвидетельствования, сообщает ТАСС.

Котков пояснил, что 30 апреля 2025 года ехал с друзьями на своей машине Daewoo Nexia по Нижнему Новгороду. После остановки сотрудниками ДПС настоящий водитель убежал, а выпивший Котков сел за руль по требованию инспекторов, чтобы заглушить двигатель. В этот момент на него и составили протокол.

Верховный суд отметил, что свидетели и записи с камер подтверждают слова Коткова. Инспекторы ДПС в суде признали, что Котков не управлял машиной до остановки, но заявили, что при выключении двигателя автомобиль проехал небольшое расстояние.

«Судами нижестоящей инстанций не проверено то обстоятельство, что в случае если у сотрудников ДПС имелись основания полагать, что Котков А. А. находится в состоянии опьянения, по какой причине они не препятствовали ему сесть за руль автомобиля», – сказано в решении суда. В связи с этим Верховный суд постановил отменить предыдущие решения и отправить дело на новое рассмотрение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Верховный суд признал незаконным лишение водительских прав при наличии алиби. До этого он запретил использовать пустые медицинские бланки на замену водительских прав. Кроме того, высшая судебная инстанция разрешила водителям не возить с собой бумажный полис ОСАГО.