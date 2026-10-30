Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
Toyota и Waymo решили запустить беспилотные такси в Японии
Kyodo News: Toyota и Waymo запустят службу беспилотных такси в Японии
Японская компания Toyota Motor и американская Waymo намерены в 2027 году запустить тестовую службу автономных такси в Японии.
Компании планируют начать испытания полностью беспилотных такси с использованием электромобилей Toyota bZ4X, пишет Kyodo News. В дальнейшем сервис предполагается коммерциализировать.
В перспективе партнеры намерены расширить зону оказания услуг на страны, где Waymo уже работает, включая Британию. Завод Toyota в префектуре Аити возьмет на себя производство автомобилей и установку оборудования для автономного вождения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Минобороны Японии решило разработать беспилотные суда для перевозки войск и грузов.
В апреле Китай приостановил выдачу лицензий на автономные автомобили из-за системного сбоя в такси Apollo Go в Ухане.