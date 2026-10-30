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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    6 комментариев
    30 октября 2026, 10:57 • Новости дня

    Toyota и Waymo решили запустить беспилотные такси в Японии

    Kyodo News: Toyota и Waymo запустят службу беспилотных такси в Японии

    Tекст: Мария Иванова

    Японская компания Toyota Motor и американская Waymo намерены в 2027 году запустить тестовую службу автономных такси в Японии.

    Компании планируют начать испытания полностью беспилотных такси с использованием электромобилей Toyota bZ4X, пишет Kyodo News. В дальнейшем сервис предполагается коммерциализировать.

    В перспективе партнеры намерены расширить зону оказания услуг на страны, где Waymo уже работает, включая Британию. Завод Toyota в префектуре Аити возьмет на себя производство автомобилей и установку оборудования для автономного вождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Минобороны Японии решило разработать беспилотные суда для перевозки войск и грузов.

    В апреле Китай приостановил выдачу лицензий на автономные автомобили из-за системного сбоя в такси Apollo Go в Ухане.

    28 октября 2026, 08:29 • Новости дня
    Автомобили бренда Volga впервые обогнали по продажам «Москвич»
    Автомобили бренда Volga впервые обогнали по продажам «Москвич»
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В октябре продажи новых автомобилей российского бренда Volga впервые обошли результаты «Москвича», сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

    С 5 по 25 октября в России реализовали 793 новых автомобиля марки Volga и 694 машины «Москвич», указал глава агентства в своем Telegram-канале.

    «До сентября продажи «Москвича» были стабильно выше. Но после приостановки программы господдержки он слегка притормозил», – заявил Целиков.

    Самой популярной моделью «Москвича» остается наиболее доступный «Москвич 3», занимающий около 80% продаж марки. В линейке Volga наибольшим спросом пользуется дорогой кроссовер Volga K50, на который приходится более 50% реализации бренда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российский автомобильный рынок пополнился рекордным числом новых моделей. В прошлом году продажи автомобилей в России снизились на фоне увеличения числа предложений.

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    27 октября 2026, 13:37 • Новости дня
    Беременная женщина погибла в массовом ДТП под Иркутском

    МВД: Беременная женщина погибла в ДТП с тремя автомобилями под Иркутском

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате столкновения трех автомобилей на трассе «Байкал» в Иркутской области погибла беременная женщина, еще два человека госпитализированы, сообщило главное региональное управление МВД.

    Авария произошла на 181-м километре федеральной автодороги Р-258 вблизи поселка Новоснежная. Водитель Nissan Presage выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Prius Alpha, которую отбросило под большегруз Sitrak, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    27-летняя пассажирка скончалась в автомобиле скорой помощи, водитель и четырехлетний ребенок доставлены в больницу. Водитель Nissan попытался скрыться с места происшествия, однако был оперативно задержан инспекторами.

    Мужчина заявил, что его машину угнали, но очевидцы подтвердили, что он находился за рулем. В 2024 году он уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной в том же регионе травмы в ДТП получили шесть человек.

    В начале года в Иркутской области столкнулись два маршрутных микроавтобуса в городе Шелехов, пострадали шесть человек.

    В прошлом году главное управление МВД по Иркутской области рассказало о гибели четырех человек после столкновения легкового автомобиля с большегрузом на трассе «Сибирь».

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    30 октября 2026, 10:51 • Видео / Жизнь после боя
    После СВО нашел семью и новую жизнь

    Сирота из Красноярска после СВО нашел семью и новую жизнь: «Получил все, о чем мечтал».

    Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    Почему в атаке на войне страх отступает? Можно ли подготовиться к протезированию по интернету? Как участие в СВО становится социальным лифтом?
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    27 октября 2026, 13:28 • Новости дня
    МИД назвал условие восстановления диалога с Японией

    Замглавы МИД Руденко призвал Японию отказаться от недружественного курса

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко на встрече с послом Японии Акирой Муто заявил, что для восстановления полноценного диалога Токио необходимо отказаться от недружественного курса в отношении Москвы.

    Представители государств обсудили актуальное состояние двусторонних связей, говорится на сайте МИД России.

    «С российской стороны были изложены оценки по ряду вопросов российско-японских отношений. Было подчеркнуто, что для восстановления полноценного межгосударственного диалога нынешним властям Японии необходимо отказаться от недружественного курса в отношении России», – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила власти Японии об опасности следования реваншистскому курсу.

    На прошлой неделе внешнеполитическое ведомство назвало отказ Токио от направленной против России деятельности условием возвращения отношений в нормальное русло.

    В прошлом месяце заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко отметил необходимость отказа японских властей от антироссийской политики для восстановления двустороннего сотрудничества.

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    27 октября 2026, 13:37 • Новости дня
    Холдинг «АГР» и Defetoo запустили новый автомобильный бренд Votour

    В России появился новый бренд кроссоверов и внедорожников Votour

    Холдинг «АГР» совместно с компанией Defetoo объявили о выводе на российский рынок нового автомобильного бренда Votour, который будет представлен в сегментах кроссоверов и внедорожников.

    Модельный ряд новой марки будет состоять из кроссоверов и внедорожников, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

    «Холдинг «АГР“ и компания Defetoo объявляют о выводе нового российского автомобильного бренда с международной экспертизой Votour. Его запуск станет новым этапом стратегического партнерства, расширив присутствие в сегментах кроссоверов и внедорожников», – заявили в пресс-службе.

    В компании отметили, что автомобили Votour будут ориентированы на повседневные, а также внедорожные и премиальные внедорожные поездки. Информацию о моделях, производственной программе и сроках старта продаж производители представят позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее «АГР Холдинг» показал на Петербургском международном экономическом форуме кроссовер нового бренда Jeland.

    Также холдинг «АГР» совместно с китайской компанией Defetoo запланировали представить новую марку премиальных автомобилей Esteo.

    Кроме того, в апреле «АГР Холдинг» и Defetoo запустили в Калуге производство двигателей.

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    28 октября 2026, 19:03 • Новости дня
    Токио разработал два плана обмена арестованного в России журналиста

    Daily Shincho: Токио разработал планы обмена арестованного в России журналиста

    Токио разработал два плана обмена арестованного в России журналиста
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Японии обсуждают возможность освобождения арестованного в России по подозрению в шпионаже журналиста газеты «Хоккайдо симбун» Юки Имаи через обмен при посредничестве США или Украины.

    Япония рассматривает возможность освобождения журналиста Юки Имаи, арестованного в России по подозрению в шпионаже, с помощью США или Украины, передает РБК со ссылкой на портал Daily Shincho.

    В Токио тайно обсуждают два варианта действий. Первый из них подразумевает обращение к США с просьбой включить Имаи в обмен лицами, обвиняемыми в шпионаже.

    Второй вариант предполагает просьбу к Украине об участии журналиста в обмене военнопленными с Россией.

    Так как Япония не может выступать стороной обмена напрямую, Токио придется обращаться к Вашингтону или Киеву. Взамен от Японии может потребоваться вклад в интересах США или Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил о получении представителями японского посольства консульского доступа к арестованному журналисту.

    В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала японским комментаторам изучить историю своей страны перед отрицанием возможности совмещения журналистики с разведывательной деятельностью.

    В середине месяца ФСБ России опубликовала видеозапись задержания корреспондента.

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    27 октября 2026, 12:38 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал приход «автомобильной зимы» в Москву на следующей неделе

    Синоптик Леус призвал московских водителей сменить летнюю резину на зимнюю

    Tекст: Мария Иванова

    В начале ноября в Московском регионе ожидается похолодание, температура опустится ниже 5 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «Автомобильная зима» придет в Москву на следующей неделе, для автомобилистов наступит пора смены летней резины на зимнюю, написал Леус.

    По его словам, в начале первой декады ноября температурный фон снизится до 5 градусов тепла. Ночью столбики термометров будут опускаться к нулевой отметке, а во второй пятидневке ожидаются заморозки.

    В середине следующей недели возрастет вероятность дождей, которые могут переходить в смешанные осадки. 3-4 ноября возможен первый снег, а после 5-6 ноября местами появится временный снежный покров.

    Специалист напомнил, что летние покрышки при температуре ниже 5 градусов тепла теряют свои свойства, поэтому автомобилистам пора отправиться в шиномонтаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Гидрометцентр сообщил об отсутствии снега в Москве до конца октября.

    В середине месяца Михаил Леус заявил о возможности использования летней резины еще две-три недели.

    В начале месяца метеобюро рекомендовало переходить на зимние шины в конце октября или начале ноября.

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    28 октября 2026, 13:42 • Новости дня
    МВД сняло с розыска сотни разыскиваемых Канадой и Германией автомобилей

    МВД: В России сняли с розыска 665 разыскиваемых Канадой и ФРГ автомобилей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    МВД России сообщило о снятии с розыска 665 автомобилей из 813, которые разыскивались Канадой и Германией и были обнаружены на территории страны.

    По состоянию на середину октября из 813 найденных в России транспортных средств, разыскиваемых Канадой и Германией, с розыска снято 665, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    «С февраля 2022 года НЦБ Интерпола Германии оставляет без ответов уведомления об обнаружении разыскиваемых транспортных средств, направляемые немецким правоохранительным органам в целях подтверждения актуальности информации об их розыске», – пояснили в министерстве.

    Российская сторона довела до Генерального секретариата Интерпола позицию о недопустимости использования баз данных без конкретной правоохранительной цели. В результате Германия сократила список разыскиваемого автотранспорта на 108 единиц. Кроме того, с сентября 2025 года возобновилось сотрудничество с Канадой, которая начала подтверждать или снимать с розыска автомобили по каналам Интерпола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе издание The New York Times сообщило об использовании организованными преступными группами канадских портов для отправки похищенных автомобилей в Россию. В июле старший инспектор ДПС Антон Порошин рассказал о способности приборов в патрульных машинах столичной ГАИ выявлять находящиеся в розыске автомобили.

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    28 октября 2026, 08:52 • Новости дня
    «Соллерс» объявил о запуске первого в России производства восьмиступенчатых АКПП

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Автомобилестроительная группа «Соллерс» в следующем году первой в стране наладит серийный выпуск восьмиступенчатых автоматических коробок передач на заводе в Елабуге, сообщили в концерне.

    Запуск производства запланирован на вторую половину 2027 года, передает РИА «Новости». Общая сумма инвестиций в реализацию проекта составит около 500 млн рублей, а проектная мощность предприятия достигнет 13,7 тыс. агрегатов в год.

    «Организация производства автоматических трансмиссий в Елабуге по полному циклу – это первый в России проект локализации современных АКПП с гидротрансформатором для легких коммерческих автомобилей с освоением ключевых технологических переделов и компетенций в периметре одного автоконцерна», – отметил председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов.

    По его словам, локализация позволит управлять качеством агрегатов и создавать автомобили с улучшенными свойствами.

    Финальная сборка и испытания узлов пройдут на площадке в Елабуге, а литье и механическая обработка картеров состоятся на литейном заводе «РосАЛит» в Заволжье. Новые коробки передач получат внедорожники Sollers S9, пикапы Sollers ST8 и ST9, а также коммерческие автомобили Sollers SF1.

    Директор Фонда развития промышленности Роман Петруца сообщил о предоставлении концерну льготного займа на 395 млн рублей. Средства направят на закупку оборудования, оснастки и режущего инструмента для новых линий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце член высшего совета партии «Единая Россия» Владислав Головин заявил о продолжении всесторонней поддержки стратегических предприятий отечественного автопрома. В начале осени Минпромторг отчитался о замещении почти половины критических компонентов в автомобилестроении.

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    28 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Mercedes-Benz предложил сотрудникам добровольное увольнение из-за кризиса

    WSJ: Mercedes-Benz предложит уволиться части сотрудников из-за спада в Китае

    Tекст: Игорь Иножарский

    Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz предложит части вспомогательного персонала добровольно покинуть компанию на фоне ухудшения ситуации на рынке.

    Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz запускает новую программу добровольного увольнения для вспомогательного персонала, чтобы повысить эффективность работы на фоне ухудшения рыночных условий, пишет The Wall Street Journal.

    Накануне компания снизила прогнозы на текущий год, предупредив об ухудшении ситуации на китайском рынке и росте издержек в четвертом квартале, в том числе расходов на сырье.

    Ожидается, что скорректированная рентабельность продаж в автомобильном подразделении по итогам года составит от 2% до 3%. При этом прибыль до вычета процентов и налогов прогнозируется на прошлогоднем уровне в 5,82 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу автомобильный концерн Mercedes-Benz запланировал увольнение нескольких тысяч сотрудников. В середине месяца портал немецкого автоконцерна BMW обвалился из-за ажиотажа вокруг программы выплаты пособий добровольно увольняющимся работникам. В начале месяца поставки автомобилей BMW снизились на 6,3% на фоне падения спроса в Китае.

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    28 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    Автоконцерны Японии испугались новых правил Евросоюза для электромобилей

    NHK: Японские автопроизводители опасаются новых правил ЕС для электромобилей

    Tекст: Мария Иванова

    Производители электромобилей из Японии выразили обеспокоенность из-за планируемых в Евросоюзе правил, предоставляющих приоритет машинам европейской сборки.

    Японские автоконцерны ожидают трудностей из-за обсуждаемых в Европе мер поддержки автопрома, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

    Власти Евросоюза намерены предоставлять право на субсидии и участие в государственных закупках исключительно электромобилям, произведенным на территории объединения. Подобные инициативы были предложены еще в марте на фоне острой конкуренции с компаниями из Китая.

    Детали новых правил пока обсуждаются, однако японский бизнес уже оценивает возможные последствия. Так, корпорация Toyota планирует расширить свой завод в Чехии, но в настоящее время продает в европейских странах автомобили японского и турецкого производства. Проблемы на европейском рынке могут возникнуть также у компаний Suzuki и Nissan.

    При этом представители Евросоюза подчеркивают наличие аналогичных защитных мер в самой Японии, ставящих в невыгодное положение европейских производителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Пекин потребовал от китайских компаний отказа от сотрудничества с Брюсселем по делу о субсидиях.

    Весной Министерство коммерции КНР предупредило Европейский союз о возможных ответных мерах в случае причинения ущерба бизнесу из-за нового закона «Сделано в Европе».

    В прошлом году газета Bild сообщила о разработке Еврокомиссией проекта закона об обязательной покупке электромобилей крупными фирмами.

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    28 октября 2026, 10:34 • Новости дня
    Министры обороны США и Японии договорились усилить сдерживание Китая

    Kyodo News: США и Япония договорились сдерживать военную активность Китая

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава Пентагона Пит Хегсет и министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми на встрече на Филиппинах договорились укреплять двусторонний альянс на фоне растущей активности Китая.

    Главы оборонных ведомств согласились с важностью увеличения инвестиций в безопасность и продолжения стратегического согласования действий. Стороны договорились об усилиях по «реализации эффективной обороны путем воспрещения доступа в Первой островной цепи», которая находится к востоку от китайского побережья и включает Японию, Тайвань и Филиппины, пишет Kyodo News.

    Коидзуми проинформировал Хегсета о текущей работе по обновлению стратегии безопасности Японии и связанных с ней документов до конца года. Встреча министров прошла в филиппинском городе Себу на полях мероприятий по линии АСЕАН.

    Стороны также подтвердили продолжение переговоров о превентивных мерах после ареста американского морского пехотинца в начале месяца. Военнослужащего подозревают в ограблении и убийстве женщины в префектуре Окинава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны Японии впервые применило пусковую установку для противокорабельной ракеты Type-25 в ходе совместных военных учений с США. В пятницу министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми сообщил о договоренности с США закрыть американскую военную вертолетную площадку на Окинаве. В прошлом месяце официальный представитель министерства обороны Китая Цзян Бинь предупредил об угрозе региональной безопасности из-за военных учений Японии, США и Австралии.

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    28 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    Экспорт гибридных автомобилей из Китая в Евросоюз вырос более чем на 200%

    SCMP: Экспорт гибридных автомобилей из Китая в ЕС вырос более чем на 200%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В сентябре объем экспорта китайских гибридных автомобилей в страны Европейского союза увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне ожидания скорого введения квот на ввоз.

    В сентябре экспорт китайских гибридных автомобилей в страны Евросоюза вырос более чем на 200% в годовом исчислении, пишет SCMP.

    Ожидается, что объем поставок останется на высоком уровне до вступления в силу ограничений на импорт, которые были согласованы в ходе недавних торговых переговоров.

    Кроме того, ведущий китайский производитель электромобилей BYD планирует построить новые заводы в Европе для увеличения своей доли на рынке. Это решение связано с сокращением финансовой поддержки внутри страны и растущими торговыми барьерами за рубежом.

    Также Китай предоставил новые разрешения на автономное вождение производителю электромобилей Xpeng и совместному предприятию Volkswagen для усиления конкуренции на рынке беспилотных автомобилей с американской компанией Tesla.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее главный переговорщик Евросоюза по торговле Марош Шефчович сообщил о планах объединения к декабрю ввести защитные квоты на ввоз китайских гибридных автомобилей.

    Кроме того, регистрация новых машин китайской компании BYD в Европе выросла более чем в два раза.

    Также китайский производитель BYD занял первое место по продажам электромобилей в Евросоюзе, опередив Tesla.

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    28 октября 2026, 11:33 • Новости дня
    В Китае заявили о планах Японии создать собственный ядерный арсенал

    КНР обвинила кабинет премьера Японии в планах создать ядерное оружие

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь Китайской ассоциации по контролю над вооружениями и разоружению Дай Хуайчэн заявил, что правительство Японии стремится к созданию собственного ядерного потенциала.

    «С момента прихода к власти нынешнего правительства Японии правые силы страны явно демонстрируют свои амбиции по возрождению милитаризма, нарушению трех принципов отказа от ядерного оружия и стремлению к созданию собственного ядерного арсенала», – заявил Дай Хуайчэн ТАСС.

    По его словам, на конец 2024 года Япония располагала 44,4 т выделенного плутония, из которых большая часть хранится за рубежом. Этого количества теоретически достаточно для изготовления нескольких тысяч ядерных боеголовок.

    Эксперт отметил, что Токио обладает всеми необходимыми технологиями для создания средств доставки ядерного оружия. Страна занимает лидирующие позиции в разработке баллистических ракет и имеет техническую базу для создания кораблей с ядерными энергетическими установками.

    Дай Хуайчэн добавил, что ядерные амбиции команды премьер-министра Санаэ Такаити противоречат мнению общественности. Около 60% японцев выступают против разработки ядерного оружия, а 80% требуют соблюдать безъядерный статус страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о намерении страны продолжить развитие ядерной программы.

    Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о стремлении Варшавы участвовать в американской программе ядерного сдерживания.

    Также Вашингтон подтвердил намерение защищать Японию всеми доступными средствами, включая использование ядерного арсенала.

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    28 октября 2026, 13:02 • Новости дня
    Россия предоставила консульский доступ задержанному японскому журналисту

    Руденко: Россия разрешила консульский доступ задержанному японскому журналисту

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что представители японского посольства получили консульский доступ к журналисту газеты «Хоккайдо симбун», арестованному по подозрению в шпионаже.

    Представители посольства Японии в Москве получили доступ к задержанному соотечественнику в минувший понедельник, передает ТАСС.

    «У нас есть консульская конвенция с Японией, заключенная много лет тому назад, в соответствии с которой действительно к задержанным предоставляется консульский допуск. Такой допуск был предоставлен в понедельник для представителей японского посольства», – сообщил Руденко.

    Заместитель министра напомнил, что в отношении представителя СМИ ведется уголовное расследование по определенным статьям. Центр общественных связей ФСБ 13 октября сообщил о задержании в Южно-Сахалинске корреспондента газеты «Хоккайдо симбун» по подозрению в шпионаже. Репортера взяли под стражу перед вылетом из России и доставили в Москву, где Лефортовский районный суд санкционировал его арест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Госдепартамент США осудил задержание корреспондента японской газеты в России по подозрению в шпионаже.

    В середине месяца премьер-министр Японии Санаэ Такаити опровергла причастность властей страны к шпионской деятельности на российской территории.

    ФСБ опубликовала видеозапись задержания подозреваемого.

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    29 октября 2026, 15:22 • Новости дня
    Минтранс напомнил о сроках и правилах перехода на зимнюю резину

    Минтранс: Автомобилистам рекомендовано менять летнюю резину при 5-7 градусах

    Tекст: Валерия Городецкая

    По закону переход на зимние шины обязателен до 1 декабря, но эксперты советуют делать это при снижении среднесуточной температуры до плюс пяти-семи градусов, сообщил Минтранс.

    «Техрегламент таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» говорит о том, что эксплуатировать летние шины нельзя с декабря по февраль», – говорится в сообщении министерства в Max.

    Отмечается, что при плюс пяти-семи градусах Цельсия и постоянных заморозках летняя резина теряет упругость из-за воздействия низких температур, что ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь.

    Также в ведомстве уточнили, что зимние шины могут быть шипованными или нешипованными, но обязательно должны иметь маркировку «M+S», «M S» или «M&S».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг автоюрист Лев Воропаев заявил о необязательности смены летней резины на зимнюю в ноябре по действующим правилам.

    В прошлом году первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев сообщил о штрафах в 500 рублей за несоблюдение сезонной смены шин.

    В октябре прошлого года эксперты дали рекомендации водителям по правильному выбору времени для смены резины.

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    Россия предложила Африке уникальную СПГ-технологию

    Россия готова предложить африканским партнерам не только свой СПГ, но и технологию, не имеющую аналогов в мире. Россия уже отработала ее на своем арктическом проекте, и интерес к ней проявляли США для своего проекта на Аляске. Зачем Россия готова так вложиться в небогатый африканский континент? Подробности

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    Новый созыв Госдумы расширил защиту прав граждан

    Первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан. Поэтому для новичков депутатского корпуса знакомство с парламентской практикой сразу перешло в работу над конкретными задачами, связанными в том числе с реализацией стратегических поручений президента. Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Алжир подбросил необычный вызов Африканскому корпусу

    Обе палаты парламента Алжира поддержали предложение о развертывании войск в Нигере. Предположительно, они будут располагаться на старых французских военных базах. Все это тесно связано с интригами Франции, борьбой за Ливию и золотыми рудниками маршала Халифы Хафтара. Для Алжира это будет первым случаем отправки войск за пределы страны с 1973 года, когда алжирский контингент принимал участие в арабо-израильском конфликте. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • После СВО нашел семью и новую жизнь

      Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    • Как спорт восстанавливает после ранений

      Коренной севастополец Егор Табаков с детства наблюдал крымские события. А когда повзрослел, пошел на СВО воевать за свою страну. Был готов вернуться со щитом или на щите, но ранение внесло свои коррективы.

    • Переворот в Бразилии: было или показалось?

      Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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