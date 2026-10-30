Toyota и Waymo решили запустить беспилотные такси в Японии

Kyodo News: Toyota и Waymo запустят службу беспилотных такси в Японии

Tекст: Мария Иванова

Компании планируют начать испытания полностью беспилотных такси с использованием электромобилей Toyota bZ4X, пишет Kyodo News. В дальнейшем сервис предполагается коммерциализировать.

В перспективе партнеры намерены расширить зону оказания услуг на страны, где Waymo уже работает, включая Британию. Завод Toyota в префектуре Аити возьмет на себя производство автомобилей и установку оборудования для автономного вождения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Минобороны Японии решило разработать беспилотные суда для перевозки войск и грузов.

В апреле Китай приостановил выдачу лицензий на автономные автомобили из-за системного сбоя в такси Apollo Go в Ухане.