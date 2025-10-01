  • Новость часаЧасть многоэтажки обрушилась в Нью-Йорке после взрыва
    Зачем ОПЕК+ обваливает цены на нефть
    USAID с 2022 года ежемесячно выплачивала Киеву 1,5 млрд долларов наличными
    Орбан заявил о риске войны из-за вступления Украины в ЕС
    Мошенники начали вызывать панику у жертв новым приемом
    МИД: Москва ждет ответа Трампа на предложения Путина по ДСНВ
    Запорожская АЭС установила рекорд по длительности работы без внешнего питания
    Израиль захватил коридор «Нецарим» и разделил пополам Газу
    Эксперт: Европа готова на большие жертвы, лишь бы Украина не ушла к России
    Открытие «Октоберфеста» отложено по решению полиции Мюнхена
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Культ обиженности – путь бесов

    Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    14 комментариев
    1 октября 2025, 17:39 • Справки

    Зимняя резина-2025: полное руководство по замене перед холодами – сроки, советы и требования закона

    Зимняя резина-2025: полное руководство по замене перед холодами – сроки, советы и требования закона
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    С приближением холодного сезона перед российскими автомобилистами встает важный вопрос: когда следует переходить с летних шин на зимние? Своевременная замена резины не только обеспечивает безопасность на дороге, но и помогает избежать штрафов за несоответствие требованиям законодательства. Эксперты дают рекомендации, которые помогут водителям правильно выбрать время для смены резины.

    По данным Госавтоинспекции, ежегодно в период первых заморозков и снегопадов количество дорожно-транспортных происшествий увеличивается на 30-40%. Значительная часть этих аварий связана с несвоевременной заменой летних шин на зимние или использованием изношенной резины.

    Законодательные требования

    Согласно Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»), использование зимних шин в Российской Федерации обязательно в период с 1 декабря по 1 марта. В этот период запрещена эксплуатация транспортных средств, не оборудованных зимними шинами.

    Основные требования к зимним шинам:

    • маркировка: наличие маркировки «M+S», «M&S» или «M S» (Mud + Snow – грязь и снег), а также символа в виде горной вершины со снежинкой (3PMSF);

    • глубина протектора: остаточная глубина протектора зимних шин должна составлять не менее 4 мм;

    • установка: зимние шины должны быть установлены на всех колесах транспортного средства.

    Региональные особенности

    Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут устанавливать иные сроки запрета эксплуатации транспортных средств на летних шинах с учетом климатических особенностей регионов. Например, в северных регионах период обязательного использования зимних шин может быть продлен.

    Рекомендации экспертов: когда менять шины

    Температурный критерий

    Специалисты единогласно рекомендуют переходить на зимнюю резину при устойчивом снижении среднесуточной температуры воздуха ниже +5…+7 °C. Это основной критерий, на который следует ориентироваться.

    «Из-за воздействия температур летняя резина становится слишком твердой и теряет упругость. Это ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь. Менять резину необходимо своевременно в зависимости от погодных условий, а с наступлением 1 декабря сделать это обязательно», – отмечают специалисты в Министерстве транспорта Российской Федерации.

    Физика процесса

    При температуре ниже +7 °C летние шины начинают терять эластичность. Резиновая смесь, из которой изготовлены летние шины, становится жесткой, что приводит к:

    • ухудшению сцепления с дорожным покрытием;

    • увеличению тормозного пути на 20-30%;

    • снижению управляемости автомобиля;

    • повышению риска заноса и аварии.

    Зимние шины, напротив, изготовлены из специальной резиновой смеси, сохраняющей эластичность при низких температурах. Их протектор имеет специальный рисунок с большим количеством ламелей (тонких прорезей), которые улучшают сцепление на снегу и льду.

    Оптимальные сроки замены по регионам

    Северные регионы (Сибирь, Дальний Восток, Крайний Север)

    • Рекомендуемый период: конец сентября – начало октября.

    • Причина: раннее наступление холодов и первых заморозков.

    Центральные регионы (Москва, Московская область, Центральная Россия)

    • Рекомендуемый период: конец октября – начало ноября.

    • Причина: стабильное понижение температуры и возможность ночных заморозков.

    Южные регионы (Краснодарский край, Ростовская область, Крым)

    • Рекомендуемый период: конец ноября – начало декабря.

    • Причина: более позднее наступление холодов.

    Приморские регионы (Владивосток, Калининград)

    • Рекомендуемый период: ноябрь.

    • Причина: влияние морского климата с повышенной влажностью.

    Типы зимних шин

    Шипованные шины

    Преимущества:

    • отличное сцепление на льду и укатанном снегу;

    • лучший вариант для регионов с суровыми зимами;

    • эффективны на обледенелых дорогах.

    Недостатки:

    • повышенный шум при движении;

    • больший расход топлива;

    • запрещены в некоторых европейских странах;

    • разрушают дорожное покрытие.

    Нешипованные шины (фрикционные, «липучки»)

    Преимущества:

    • тихая и комфортная езда;

    • хорошее сцепление на мокром асфальте и снегу;

    • меньший расход топлива;

    • можно использовать в Европе.

    Недостатки:

    • менее эффективны на льду по сравнению с шипованными;

    • требуют более аккуратного стиля вождения.

    Всесезонные шины

    Особенности:

    • компромиссный вариант между летними и зимними шинами;

    • подходят для регионов с мягкими зимами;

    • не рекомендуются для суровых зимних условий;

    • менее эффективны как летом, так и зимой.

    Менять колеса полностью или отдельно шины

    Один из частых вопросов, с которым сталкиваются автомобилисты при сезонной смене резины: покупать второй комплект дисков или каждый раз переобувать шины? Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки.

    Сравнение вариантов

    Два комплекта колес в сборе – это экономия времени (замена занимает 15-20 минут вместо 40-60), сохранность шин и дисков, возможность самостоятельной замены и отсутствие необходимости балансировки при каждой смене сезона. Однако требуются начальные затраты на покупку второго комплекта дисков (от 15 000 до 100 000 рублей) и дополнительное место для хранения. Специалисты рекомендуют этот вариант тем, кто планирует пользоваться автомобилем более 3-4 лет – затраты окупаются через 2-3 сезона.

    Переобувка шин на одних дисках подходит для тех, кто ограничен в бюджете или планирует менять автомобиль в ближайшие 1-2 года. Преимущества: низкие начальные затраты, шины без дисков компактнее при хранении. Недостатки: регулярные расходы на переобувку (1500-2500 рублей) и балансировку (1000-2000 рублей) каждый сезон, потеря времени в очередях, ускоренный износ борта шины от постоянного монтажа-демонтажа.

    Практические рекомендации

    • Для зимнего комплекта эксперты рекомендуют штампованные диски: они дешевле, прочнее и легче восстанавливаются после попадания в яму.

    • Выбирайте диски того же размера, что и оригинальные, чтобы не нарушить показания спидометра и одометра.

    • При покупке дисков проверяйте совместимость с вашим автомобилем по основным параметрам: диаметр, ширина, вылет (ET), количество крепежных отверстий.

    • Маркируйте колеса при снятии (например, ПП – переднее правое, ЗЛ – заднее левое), чтобы обеспечить равномерный износ шин путем ротации.

    • Используйте динамометрический ключ при затяжке колесных болтов для обеспечения правильного момента затяжки.

    Практические советы по замене шин

    Планирование и подготовка

    Заблаговременная запись: планируйте визит в шиномонтаж заранее. В пиковый сезон (конец октября – ноябрь) очереди могут достигать нескольких часов или даже дней.

    Проверка состояния шин: перед установкой зимних шин проверьте:

    • глубину протектора (должна быть не менее 4 мм);

    • отсутствие порезов, проколов и деформаций по боковине;

    • дату производства (не рекомендуется использовать шины старше 5-7 лет);

    • количество шипов на шипованных шинах (потеря более 50% шипов критична).

    Хранение летних шин: правильно организуйте хранение снятых летних шин:

    • в сухом, прохладном, темном месте;

    • вертикально на дисках или горизонтально без дисков;

    • избегайте прямых солнечных лучей и источников тепла.

    Техническое обслуживание

    Балансировка: обязательно проводите балансировку колес при каждой сезонной замене шин. Это предотвратит неравномерный износ и обеспечит комфортную езду.

    Проверка давления: после установки зимних шин проверьте и отрегулируйте давление в них согласно рекомендациям производителя автомобиля. Помните, что при понижении температуры давление в шинах снижается.

    Регулировка развала-схождения: при необходимости проведите регулировку углов установки колес для обеспечения равномерного износа шин и оптимальной управляемости.

    Адаптация стиля вождения

    После перехода на зимние шины необходимо скорректировать манеру вождения:

    Основные правила зимнего вождения:

    • увеличьте дистанцию до впереди идущего транспорта в 2-3 раза;

    • избегайте резких маневров – плавно тормозите и разгоняйтесь;

    • снизьте скорость на 10-20% от обычной;

    • будьте особенно осторожны на мостах, путепроводах и в тени зданий;

    • учитывайте погодные условия – в снегопад и гололед снижайте скорость дополнительно.

    Первая поездка на зимних шинах

    В первые 100-200 км после установки зимних шин рекомендуется:

    • ездить аккуратно, избегая резких ускорений и торможений;

    • не превышать скорость 60-80 км/ч.

    Все это необходимо для приработки шин и адаптации к их характеристикам.

    Штрафы и ответственность

    Административная ответственность

    За эксплуатацию транспортного средства на летних шинах в зимний период (с 1 декабря по 1 марта) предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ:

    • предупреждение или штраф 500 рублей.

    «Если сотрудники ГИБДД выявят, что автомобилист не "переобул" машину, то они не имеют права не оштрафовать. Они обязаны будут составить протокол об административном правонарушении. И неважно, при каких обстоятельствах это будет выявлено – при ДТП или любом другом случае», – отмечает Виктор Похмелкин, председатель Движения автомобилистов России.

    Последствия нарушения

    Помимо штрафа, эксплуатация автомобиля на летних шинах зимой может привести к:

    • отказу в прохождении технического осмотра;

    • проблемам со страховыми выплатами при ДТП;

    • повышению риска аварии и ответственности за ее последствия.

    Экономические аспекты

    Стоимость замены шин

    Стоимость сезонной замены шин в 2025 году в среднем составляет:

    • переобувка колес (снятие/установка): 1500-2500 рублей;

    • балансировка (4 колеса): 1000-2000 рублей;

    • хранение комплекта шин (сезон): 2000-4000 рублей.

    Экономическая целесообразность

    Использование сезонных шин экономически выгодно:

    • увеличивается срок службы обоих комплектов шин;

    • снижается расход топлива по сравнению со всесезонными шинами;

    • уменьшается риск ДТП и связанных с этим расходов.

    Ключевые рекомендации:

    • меняйте шины заблаговременно, до наступления устойчивых холодов;

    • проверяйте состояние зимних шин перед установкой;

    • выбирайте тип шин в соответствии с климатическими условиями вашего региона;

    • адаптируйте стиль вождения к зимним условиям;

    • планируйте визит в шиномонтаж заранее, избегая ажиотажа.

    Помните: безопасность на дороге начинается с правильной подготовки автомобиля к зимнему сезону. Не экономьте на безопасности – своевременно меняйте резину и соблюдайте правила зимнего вождения.

    Зачем ОПЕК+ обваливает цены на нефть

    ОПЕК+ собирается нарастить темпы увеличения добычи нефти, пугают источники западных СМИ. Это грозит обвалом цен на нефть – и рынок уже отреагировал резким их падением. Зачем членам ОПЕК+, в том числе Саудовской Аравии и России, идти на такой рискованный шаг? Подробности

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Россия начинает окружение последней точки обороны ВСУ перед Славянском

    В ДНР освобожден Кировск – и это не просто один из многочисленных рядовых эпизодов подобного рода. Данный населенный пункт фактически открывает российским войскам дорогу на Красный Лиман. Какой хитростью удалось освободить Кировск и как эта операция вписывается в общий план освобождения северных районов Донбасса? Подробности

    Украина просит у США новое «супероружие»

    США обдумывают возможность поставки Украине ракет Tomahawk. Как отмечает Владимир Зеленский, подобный шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров. В то же время эксперты считают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Для чего тогда Киев и Вашингтон муссируют эту тему? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Эпоха Великих географических открытий. Дорога в Индию через Московское море

      Около 500 лет назад мир переживал время, которое впоследствии получило название эпохи Великих географических открытий. Морские державы Испания, Португалия, Англия, Франция и только что появившаяся Голландия приросли огромными заморскими территориями. Западная Европа разбогатела и на сотни лет вперед превратилась в центр мировой торговли.

    • Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

      Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    • Почему устояла диктатура Санду

      В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

