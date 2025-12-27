Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.8 комментариев
Собянин сообщил об уничтожении восьми за день летевших на Москву БПЛА
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших на Москву, общее число сбитых дронов достигло восьми за день.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении двух БПЛА над Москвой, таким образом число уничтоженных дронов достигло восьми.
Собянин отметил, что на местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
Ранее в аэропортах Шереметьево и Внуково ввели временные ограничения на вылет и прилёт рейсов.
Силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву.
Позже силы ПВО сбили ещё три беспилотника, направлявшихся к Москве.