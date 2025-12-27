Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.7 комментариев
Силы ПВО уничтожили летевшие на Москву три БПЛА
Силами ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин сообщил в Telegram-канале , что три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве, были уничтожены силами противовоздушной обороны.
На местах падения обломков оперативно работают специалисты экстренных служб.
Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Ярославль.
Российские средства ПВО уничтожили ночью семь дронов ВСУ над Краснодарским краем и Адыгеей.