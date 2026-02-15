Захарова: Зеленский угробил армию Украины на отобранные у европейцев деньги

Tекст: Антон Антонов

«И это говорит наркоман-неонацист, который армию своей страны угробил на деньги, отобранные у европейцев, включая венгров», – заявила Захарова в Telegram.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский допустил оскорбительные высказывания в адрес Орбана из-за позиции Венгрии по вопросу поддержки Украины.

Зеленский заявил: «Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта».

Орбан отреагировал, поблагодарив «уважаемого» Зеленского за «очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз». Он подчеркнув, что обсуждение касается будущего Венгрии, Украины и Европы. «Эта дискуссия не о вас и не обо мне», – заявил Орбан.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал заявления Зеленского хамскими и сообщил об отказе выделять средства Украине.