Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.4 комментария
Захарова: Зеленский угробил армию Украины на отобранные у европейцев деньги
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала оскорбление со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес Виктора Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности.
«И это говорит наркоман-неонацист, который армию своей страны угробил на деньги, отобранные у европейцев, включая венгров», – заявила Захарова в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский допустил оскорбительные высказывания в адрес Орбана из-за позиции Венгрии по вопросу поддержки Украины.
Зеленский заявил: «Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта».
Орбан отреагировал, поблагодарив «уважаемого» Зеленского за «очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз». Он подчеркнув, что обсуждение касается будущего Венгрии, Украины и Европы. «Эта дискуссия не о вас и не обо мне», – заявил Орбан.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал заявления Зеленского хамскими и сообщил об отказе выделять средства Украине.