Рубио подчеркнул исключительную роль США в переговорах по Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью телеканалу Bloomberg, что Соединенные Штаты являются единственной страной, которая может убедить стороны украинского конфликта сесть за стол переговоров. По словам Рубио, Вашингтон находится в уникальном положении и способен инициировать обсуждение возможности прекращения конфликта, пишет РИА «Новости».

Рубио подчеркнул, что США сделают все возможное для поиска путей урегулирования ситуации. Он отметил: «Мы продолжим поиск путей, чтобы понять, есть ли решение этой уникальной проблемы, приемлемое для Украины и которое также примет Россия... Мы собираемся сделать все, что в наших силах, чтобы понять, сможем ли мы найти решение в этом вопросе».

Он добавил, что Соединенные Штаты будут пытаться выяснить, возможно ли достичь урегулирования, приемлемого для обеих сторон. Рубио выразил уверенность в необходимости поддерживать диалог и искать компромиссные варианты, чтобы выйти из текущего кризиса.

Ранее в субботу Рубио подтвердил, что спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие во встрече по урегулированию ситуации на Украине, которая запланирована на 17 февраля в Женеве.

Также он отметил, что участники переговоров смогли сократить список спорных вопросов, но теперь обсуждение идет только по самым сложным темам.

Госсекретарь подчеркнул, что ООН оказалась бессильна в решении конфликтов на Украине и в секторе Газа, и призвал к глубокому реформированию мировых институтов.