Рубио: Трамп готов встретиться с Хаменеи

В США заявили о готовности Трампа встретиться с верховным лидером Ирана Хаменеи

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, если аятолла изъявит такое желание, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью Bloomberg, которое цитирует РИА «Новости».

Рубио подчеркнул: «Я работаю при президенте, который готов встретиться с кем угодно. Скажу откровенно: я уверен, что если бы аятолла завтра заявил о желании встретиться с президентом Трампом, президент бы согласился – не потому, что он согласен с аятоллой, а потому что считает это способом решать проблемы в мире и не рассматривает встречу как уступку».

По словам Рубио, Соединенные Штаты ведут работу над заключением сделки с Ираном, и предстоящие встречи покажут, есть ли шансы на прогресс. Он отметил, что Трамп предпочел бы договориться с Ираном, однако это трудная задача.

Рубио подчеркнул, что в ближайшее время делегация США, в которую входят спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, планирует провести ряд встреч с иранской стороной в Женеве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что если не удастся заключить сделку с Ираном, Тегеран ждут «травматичные и драматичные события».

Вашингтон следит за движением денежных средств, связанных с руководством Ирана, и готов их изымать, добавил глава Минфина США Скотт Бессент.

А Пентагон распорядился, чтобы вторая авианосная ударная группа была готова к переброске на Ближний Восток на фоне возможной угрозы со стороны Ирана.



