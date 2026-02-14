В ДТП с троллейбусом в Энгельсе пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали после столкновения троллейбуса и Changan в Энгельсе

Tекст: Мария Иванова

Восемь человек были госпитализированы после столкновения троллейбуса и легкового автомобиля Changan в Энгельсе, передает РИА «Новости».

Авария произошла на улице Максима Горького, дом 6, примерно в 16.33 по местному времени. Среди пострадавших – шесть пассажиров троллейбуса маршрута №109 и двое находившихся во втором автомобиле.

Как сообщили в региональной службе спасения, женщину из иномарки пришлось деблокировать из поврежденного автомобиля, после чего ее передали врачам скорой помощи для дальнейшей госпитализации. Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и сотрудники ДПС. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства аварии. Очевидцы сообщают о значительном затруднении движения на участке улицы, где произошло ДТП.

Ранее в субботу на 22-м километре МКАД произошло столкновение пяти автомобилей, включая такси, и травмы получили три человека.

Накануне на трассе Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар случилось смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека, среди них ребенок.