Трамп изменил заявление о прекращении Индией импорта нефти из России

Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Зеленского

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ предостерег от излишнего энтузиазма по поводу давления президента США Дональда Трампа на Европу и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

«Мы не раз об этом говорили, что нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп «поставил на место» европейцев, Владимира Зеленского и требует от них выполнить…», – подчеркнул министр.

Лавров отметил, что хотя подобные действия Трампа могут восприниматься положительно с точки зрения поиска мира на Украине, пока ситуация далека от разрешения. Министр напомнил, что переговоры по урегулированию продолжаются и недавно прошел второй раунд в Абу-Даби.

Он добавил, что впереди еще длинный путь для достижения прогресса, и призвал сохранять сдержанность в оценках происходящего.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине.

Лавров также отметил, что США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине на встрече в Анкоридже.

Глава МИД России охарактеризовал текущую политику США в отношении России «байденовщиной». Газета ВЗГЛЯД выяснила, о чем говорят изменения в риторике Москвы.