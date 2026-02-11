Минтранс сообщил о запуске перевозок с навигационными пломбами в ЕАЭС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Международные грузоперевозки с использованием навигационных пломб официально стартовали в странах Евразийского экономического союза, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс России.

Первый этап внедрения охватывает перевозки санкционных товаров, а также алкогольной и табачной продукции автомобильным и железнодорожным транспортом через территорию всех пяти стран ЕАЭС – России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Заместитель министра транспорта РФ Борис Ташимов отметил: «Перевозки с применением навигационных пломб в странах ЕАЭС оптимизируют международные логистические маршруты и позволят перейти на дистанционный цифровой контроль за грузом на всем пути его следования, обеспечат безопасность и сохранность грузов, а также повысят уровень доверия между государственными органами и участниками внешнеэкономической деятельности союзных стран».

Введение единой системы навигационных пломб направлено на создание общего информационного пространства и прозрачной логистики среди стран ЕАЭС. Поэтапное внедрение предусматривает сначала отслеживание торговли и экспорта санкционных товаров, а затем распространение технологии на все виды перевозок, охваченных таможенным транзитом.

Машина, оборудованная пломбой, сможет пересекать внутренние границы ЕАЭС без вскрытия груза, а контроль за перевозками будет осуществляться в режиме реального времени. Одна установленная пломба будет сопровождать груз на всём пути, передавая необходимые данные контролирующим органам.

В качестве национальных операторов выбраны Центр развития цифровых платформ (Россия), Белтаможсервис (Белоруссия), Институт космической техники и технологии (Казахстан), Государственная таможенная инфраструктура (Киргизия) и ArmGPS (Армения).

