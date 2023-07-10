Новый транспортный коридор снизит зависимость России от соседей

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10 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 18:50  |  vz.ru
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Газпром предупредил Европу о риске остановки украинского транзита Максим Блинов/РИА Новости
Несмотря на почти полтора года СВО и почти десять лет санкционной конфронтации, транзит российского газа в ЕС через Украину продолжает идти. Заинтересованы в этом, на самом деле, все три участника. Однако ситуация может измениться в любой момент. Газпром открыто предупреждает, что «Нафтогаз» напрашивается на введение санкций против него. Почему транзит до сих пор идет и кто заинтересован в его прекращении? Подробности...
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Как Россия ответит Турции на обман с «азовцами»

Турция передала Украине командиров запрещенного в РФ нацбатальона «Азов» Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
Решение руководства Турции передать Украине командиров неонацистского батальона «Азов» останется без ответа только в том случае, если оно было частью более сложной и обширной сделки, считают эксперты. Но, скорее всего, реагировать придется: нарушение прежних договоренностей ломает привычную схему отношений России и Турции.  Подробности...
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Орбиту Земли освоит российская частная космонавтика

Ракета теперь зачастую несет не один, не два, а десятки спутников Роскосмос/РИА Новости
К работе на околоземной орбите приступила к работе целая группа российских космических аппаратов. Некоторые из них поистине уникальны, в том числе те, которые созданы студенческими и даже школьными коллективами. На наших глазах в России выращивается индустрия частных космических конструкторских бюро, которые в ближайшие годы могут создать на орбите целые спутниковые группировки. Подробности...
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Латвия уничтожает русских стариков

Тысячи русских пенсионеров оказались под угрозой депортации из Латвии Владимир Астапкович/РИА Новости
«Злость, слезы на глазах и испанский стыд... Стресс, который устроили этим пожилым людям, на годы сократит оставшийся уже не столь длинный срок их жизни». Такими словами даже некоторые политики Латвии описывают жестокий эксперимент, который проводит их государство с русскими стариками. Что происходит и может ли Россия защитить соотечественников? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Что помешало Англии разбомбить советские нефтяные месторождения в 1940-м

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Самое печальное, что и сегодня союзничество с англо-американцами не только остается священной коровой нашей историографии, но всякий иной взгляд на него (и это в условиях фактической войны с англосаксонским миром) признается «ревизионизмом». Подробности...
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Новое расширение НАТО становится угрозой для США

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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Каким должен быть идеальный русский город

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Современный город до такой степени уже все зарегулировал, сделал плоским, однозначным, безжизненным и некрасивым, что дальше в прямом смысле некуда. Пора думать о других принципах и элементах расселения. Подробности...
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Уроки для России из погромов во Франции

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Зачем Зеленский позорит Запад

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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

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    Новый транспортный коридор снизит зависимость России от соседей

    Эксперты объяснили выгоду дополнительных маршрутов по торговле с Юго-Восточной и Средней Азией
    Российские порты на Каспии - очень перспективные, но пока малозагруженные
    		  
    10 июля 2023, 18:40
    Фото: Эрик Романенко/ТАСС
    Текст: Евгений Погребняк

    «Цена вопроса измеряется десятками миллиардов долларов». Такими словами эксперты оценивают новый транспортный маршрут доставки товаров из стран Юго-Восточной Азии в Россию. Маршрут этот имеет существенную особенность – он должен пройти мимо территории Казахстана. Почему другие страны Средней Азии настаивают на таком варианте и чем он интересен нашей стране?

    Заявленный Россией «поворот на Восток» требует эффективных транспортных коридоров для торговли с азиатскими экономическими партнерами. И похоже, что к крайне загруженным Транссибу и БАМу, а также маршрутам через Казахстан скоро может добавиться еще один – в рамках международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» от Санкт-Петербурга до Индии.

    «Ведем переговоры с Туркменией о создании судоходной линии между нашими портами и строительстве в Астраханской области логистического центра. Уже сейчас мы готовы принять дополнительные объемы грузов из Юго-Восточной и Центральной Азии и обеспечить их транспортировку по МТК», – сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Данный маршрут имеет много направлений, в том числе и через территорию Казахстана и Ирана.

    Новая трасса будет выглядеть так: Китай – Киргизия – Узбекистан – Туркмения, далее по Каспийскому морю в порт Астрахани. Таким образом, речь идет о том, что южные страны Средней Азии построят мультимодальный маршрут в Россию в обход их северного соседа – Казахстана.

    Россия, Казахстан и Киргизия входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с общей границей. В создание такого союза заложены четыре основополагающих принципа: свободное передвижение товаров, капитала, людей и услуг. Однако, как утверждают эксперты, принципы эти соблюдаются не всегда. В частности, речь идет о сложностях с пересечением казахстанско-киргизской границы.


    Как говорит газете ВЗГЛЯД директор Центра экспертных инициатив «Ой Ордо» из Киргизии Игорь Шестаков, еще в 1997 году он лично наблюдал заторы на границе. Грузоперевозчики уже тогда жаловались на пограничников Казахстана и говорили о необходимости альтернативных маршрутов доставки товаров в Россию. С тех пор ситуация поменялась незначительно, несмотря на создание экономического союза.

    «На протяжении всех лет независимости Киргизии возникает такая проблема, когда транспортные фуры вынуждены стоять в очередях до нескольких дней, а то и дольше, чтобы провести свой груз через казахстанский КПП, – говорит Шестаков. – Мне кажется, транспортные проблемы возникают из-за политики. В поливной сезон Казахстану требуется больше воды для сельского хозяйства, которая течет с территории Киргизии. Поэтому в качестве рычага для давления и появляются казахстанские таможенники, которые начинают задерживать грузы».

    Казахстан получает значительные выгоды от статуса транзитной страны в Россию. И, как говорит Шестаков, иногда злоупотребляет этим статусом. Это и подвигло и Киргизию, и Узбекистан, и тем более Китай искать альтернативные маршруты поставок товаров в Россию и далее в Европу – в обход Казахстана.

    В частности, вскоре должно начаться строительство железной дороги «Китай – Киргизия – Узбекистан» (соответствующий документ уже подписан). В МИД Киргизии недавно заявляли о заинтересованности России в участии в данном проекте на территории этой страны. Железная дорога позволит быстро доставлять товары из Китая прямо до Узбекистана и далее в Туркмению – к каспийским портам России или в Иран. Этим же маршрутом будут пользоваться и местные товаропроизводители, которым надо поставлять свою продукцию в европейскую часть России, а также в Иран, на Кавказ или в Европу. Для России этот маршрут тоже несет выгоду, создает новые транспортные коридоры.

    Профессор СПбГУ, эксперт Валдайского клуба, д.э.н. Станислав Ткаченко назвал причины, почему при торговле с Китаем России выгодно использовать в том числе такой обходной маршрут через Каспийское море.

    «Потенциал Транссибирской магистрали и БАМа оказался явно недостаточным для решения задач российского «поворота на Восток», – говорит газете ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко. – Перевозку контейнеров через порты Дальнего Востока производить удается не всегда быстро и качественно. Поэтому логистические маршруты через Центральную Азию в первую очередь будут ориентироваться за эту высокомаржинальную сферу транспортного бизнеса», – считает профессор.

    Предполагается, что по мере развития экономических отношений России с Китаем и другими государствами АТР нагрузка на существующие дороги на Дальнем Востоке (железные и шоссейные) будет расти. Поэтому запрос на расширение уже имеющихся маршрутов, а также строительство новых будет сохраняться не одно десятилетие.

    «Интеграционный проект, реализуемый Россией и странами Средней Азии в рамках ЕАЭС, а также посредством партнерств России с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменией, требует модернизации транспортной сети. От СССР государствам региона досталась разветвленная сеть железных и шоссейных дорог, а также трубопроводов. Но они уже явно не соответствуют новым экономическим реалиям, в том числе решению задач развития торговли с внерегиональными игроками в лице Китая, Индии, стран Европы, Южного Кавказа и Ближнего Востока.

    В частности, Киргизия и Узбекистан остаются в числе самых закрытых с транспортной точки зрения государств планеты. Товарооборот между их рынками и внешним миром осуществляется преимущественно по разбитым автодорогам или же требует пересечения нескольких государственных границ, на каждой из которых груз может задерживаться на много дней», – полагает Станислав Ткаченко. Решение же задачи по ускорению перевозки грузов и повышения качества логистических услуг требует многостороннего сотрудничества. Именно это и предлагают региону Россия и Китай.

    По мнению эксперта, спрос на альтернативные транспортные маршруты между Китаем и Европой (в том числе через территорию России) растет. «Чем больше качественных маршрутов, тем выше вероятность того, что они привлекут к себе внимание международных перевозчиков. Например, в начале пандемии COVID-19 ставки на перевозку грузов морем из Восточной Азии через Суэцкий канал в Европу взлетели во много раз. Если бы у перевозчиков тогда была возможность проводить большие объемы грузов через Центральную Азию, они бы это сделали», – считает Ткаченко.

    Наконец, новые маршруты востребованы не только чисто экономически, но и с политической точки зрения.

    «Строительство новой железной дороги из Китая через Киргизию в Узбекистан и дальше к побережью Каспийского моря – важный шаг по минимизации угрозы доминирования на этих путях отдельных государств, лишение их возможности извлечения монопольной прибыли или геополитических дивидендов из своего географического положения, – говорит Станислав Ткаченко. – У России есть основания опасаться, что Астана не сможет оказать США сопротивления в их требованиях присоединиться к санкционным мерам в торговле, превратив российско-казахстанскую границу в подобие западного «санитарного кордона».

    В случае если поставка важных для российской экономики грузов может обойти Казахстан, у властей этого государства будет меньше возможностей уступать давлению Вашингтона в его санкционной войне с Россией».

    По мнению эксперта, у Астрахани есть большой потенциал как крупного транспортно-логистического хаба. Располагаясь в дельте Волги, Астраханский морской порт и построенный в начале XXI века морской торговый порт Оля могли бы принять на себя значительную часть транспортировки грузов по МТК «Север – Юг». Теоретически потенциал двух портов Астраханской области огромный, и в 2022–2023 годах их грузооборот демонстрирует позитивную динамику. Но при этом реальные цифры крайне незначительные. Так, в 2022 году они перегрузили и обеспечили транспортировку менее 10 тыс. двадцатифутовых контейнеров – показатель для отрасли очень слабый.

    Чтобы порты Астрахани, а также будущие транспортно-логистические комплексы развивались, требуется проделать огромный объем работы с участием зарубежных партнеров. Так, возможности железнодорожной сети Ирана, а также портов Энзели (Каспий) и Бендер-Аббас (Индийский океан) по перевалке грузов пока крайне незначительные. Все дело в том, что сильную конкуренцию им составляет автомобильный транспорт. Быстро развивающаяся инфраструктура, позволяющая перевозить грузы из России в Иран и Индию как по западному берегу Каспия (через Азербайджан), так и по восточному (через Казахстан и Туркменистан), делает инвестиции в российские порты на Каспийском море рискованными.

    «Решением проблемы может стать сотрудничество всех заинтересованных сторон, в том числе в рамках ЕАЭС и ШОС, поскольку две эти интеграционные структуры объявили транспортную сферу одним из своих приоритетов развития. Цена вопроса измеряется десятками миллиардов долларов, а успешное решение задачи развития транспортной сети в Центральной Азии и вокруг Каспия требует обеспечения в регионе безопасности и стабильности», – резюмирует Ткаченко.
     
     
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