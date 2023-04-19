Разворот России на Восток лишил «Большую семерку» мирового лидерства

Страны БРИКС стали вносить более весомый вклад в мировую экономику, чем страны «Большой семерки». Десятилетия лидерства западных стран оказались сломлены. И это не временное явление, это тренд последних двух лет. И дальше больше – так будет и в этом году, и в ближайшие годы. Страны БРИКС, куда входит и Россия, выходят на первый план в мировой экономике.

Все последние 25 лет, начиная с 1995 года и вплоть до 2020-го, вклад стран G7 в мировой экономический рост был выше вклада стран БРИКС. Однако развивающие страны постепенно росли – и уже в 2020 году их вклад оказался на одном уровне с западными странами. А после этот показатель у западных стран начал снижаться. Вот уже два года вклад стран БРИКС в мировой экономический рост превосходит вклад западных стран. Это следует из графика под названием «Оставляя Запад позади» от Bloomberg, составленный по данным Международного валютного фонда.

Так, в 1995 году страны G7 владели 46% мирового ВВП, а страны БРИКС – всего 17%. Тогда как в 2023 году пять стран БРИКС (Россия, Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка) обеспечат 32,1% роста, семь стран «Большой семерки» (Британия, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) – только 29,9%. Более того, дальше тренд будет только набирать оборот. К 2028 году показатели БРИКС будут уже на уровне 33,6%, а G7 – снизятся до уровня 27,8%, признает МВФ.

Там уверены, что основную роль в росте мировой экономики в ближайшие пять лет будет играть Китай. В 2023–2028 годах доля страны в росте мирового ВВП составит 22,6%. Второе место займет Индия с показателем 12,9%, третье – США со своими уже скромными 11,3%. Вклад России в мировой экономический рост составит только 1,6%, такие же показатели у Бангладеш и Вьетнама.

«Вклад стран в ВВП рассчитан по паритету покупательной способности. И расчет таким методом, как правило, оказывается для развивающихся экономик выше, чем при расчете по текущему рыночному курсу доллара. Так, по ППС Китай уже является крупнейшей экономикой мира, в то время как при сравнении по рыночному курсу доллара он пока занимает второе место после США», – замечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

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По ее словам, сравнение БРИКС против G7 – это скорее картинка, тогда как в реальности речь идет о перераспределении сил в тройке крупнейших лидеров экономического роста: Китая, Индии и США. Сейчас на Китай приходится 18,9% мировой экономики, на США – 15,4%, на Индию – 7,5%, то есть в сумме 41,8%. Вскоре на эти три страны придется уже половина мирового экономического роста.

«Прогноз отражает как долгосрочную тенденцию опережающий рост двух крупнейших экономик БРИКС – Китая и Индии, и их усиление в перспективе ближайших лет. Тогда как рост экономик развитых стран ожидается подавленным в результате высокой инфляции и последствий ужесточения ДКП (денежно-кредитной политики) крупнейших мировых центробанков», – говорит Беленькая.

Рост китайской экономики уже превзошел все прогнозы аналитиков. В первом квартале она выросла на 4,5% (данные Национального бюро статистики). Это на 2,9% быстрее, чем в предыдущем квартале. Экономика Китая растет более быстрыми, чем ожидалось, темпами, благодаря отмене строгих COVID-ограничений, нормализации работы своих предприятий и восстановления потребительского спроса. Это значит, что в ближайшее время вклад Поднебесной в рост мировой экономики увеличится, считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Что же покосило Запад, но помогает странам БРИКС идти вперед и создавать многополярный мир не только в геополитическом, но и в экономическом плане?

«До 2020 года страны Запада практически полностью контролировали мировое распределение ресурсов, производство, а также передовые технологии. Однако в результате смещения фокуса с реального производства на финансовую сферу, серии финансовых кризисов, экономических последствий эпидемии COVID-19 и одновременного тренда на развитие зеленой энергетики, которая привела к росту цен на энергоносители, западные экономики стали сдавать. И наоборот, азиатские экономики с развитым производством и возможностью покупать дешевые российские ресурсы получили существенное преимущество, что и отразилось на экономических показателях 2020–2022 годов. Немаловажную роль также сыграли более дешевые трудовые ресурсы в Азии и падение промышленного производства в Европе в результате продолжающегося энергокризиса», – объясняет Денис Перепелица, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова.

«В организацию БРИКС входят страны с почти половиной населения Земли, при этом их экономическое развитие ускорилось в последние годы, в том числе за счет увеличения внешнего товарооборота между странами организации. Так называемый эффект низкой базы обеспечил им более быстрые темпы экономического роста, чем в странах G7»,

– говорит Чернов.

Если сравнить сейчас два лагеря с экономической точки зрения, то можно увидеть кардинально противоположную картину. «Страны Запада сейчас находятся в состоянии высоких рисков рецессии, что может привести к еще большему замедлению их экономик. Великобритании, например, прогнозируют самое слабое восстановление среди всех стран G7 в 2023 году и самую затяжную рецессию. Для борьбы с высокими темпами инфляции в западных странах ужесточают денежно-кредитную политику, что ведет к подорожанию национальной валюты, заимствований в ней и замедлению темпов роста ВВП. Судя по высоким темпам инфляции (в Великобритании в феврале выросла до 10,4%, в Германии в марте – 7,4%, в США в марте – 5%) ужесточение денежно-кредитных политик Центральными банками западных стран продолжится и в этом году, что также приведет к снижению темпов экономического роста», – рисует печальную картину Чернов.

В странах БРИКС ситуация совершенно иная. Экономика Китая начала восстанавливаться еще быстрее, чем многие ждали, то есть вновь опережающими темпами. «Народный банк Китая прогнозирует экономический рост в стране по итогам года в 5%, мы же считаем, что реальный рост может даже превысить эти прогнозы. Ключевая ставка рефинансирования в Китае в 3,65% остается неизменной с июля прошлого года и ниже, чем в большинстве западных стран, поэтому темпы экономического роста заметно выше», – говорит Чернов.

В Индии экономический рост и не останавливался. И в новом финансовом году ожидается рост ВВП на 6,5%. Что касается России, то ее доля в мировом экономике не такая большая, как у этих двух партнеров по БРИКС. Доля России в мире, по данным МВФ, составляет 2,86%. Однако она немного выше, чем у Бразилии (2,52%) и Индонезии (2,3%). Беленькая замечает для сравнения, что доля Франции и Великобритании – по 2,2%, доля Турции – 2,05%, что тоже ниже, чем у России. По ее словам, исходя из этой стартовой позиции, ожидаемый вклад России в мировой рост будущих пяти лет составит 1,6%, что сопоставим с Бразилией (1,7%), Францией (1,5%) и Великобританией (1,5%).

Тот же МВФ вынужден был уже три раза поменять прогноз по российской экономике на 2023 год. И каждый раз – в лучшую сторону. В конце прошлого года фонд ждал падения российского ВВП, в начале года – уже небольшой рост, а после трех кварталов увидел потенциал для еще большего роста экономики России в этом году.

Наконец, Россия удачно вписывается в новые экономические реалии в условиях слома старой экономической модели. Потому что Москва делает ставку на Китай и Индию вместо США. Толчок, безусловно, сделали своими санкциями сами западные страны. И торговать углеводородами с Индией и Китаем может быть менее прибыльно, чем с западными странами из-за санкционных ограничений и скидок. Однако товарооборот с обеими странами растет рекордными темпами, да и потенциал экономического сотрудничества огромен. Причем активно идет процесс дедоллларизации при поддержке китайской резервной валюты.

«Китай, активно развивая свою промышленность и смещая рынки сбыта в сторону азиатских стран и России, закладывает долгосрочный тренд своего лидерства в регионе на ближайшие 15-20 лет. Россия, в свою очередь начав специальную военную операцию, фактически выбрала сторону и теперь будет развиваться в стратегическом партнерстве с Китаем.

Китаю очень нужны альтернативные логистические маршруты, доступ к природным ресурсам России, а также военно-стратегическое партнерство, обеспечивающее безопасность КНР. России нужен рынок сбыта ее продукции и надежный поставщик ряда импортных товаров и компонентов, которые пока не удается заместить продукцией российского производства. Сотрудничество носит взаимовыгодный стратегический характер, обеспечивающий суверенитет и доминирование стран в регионе. А продолжающаяся дедолларизация и переход на расчеты в национальных валютах еще более усиливают эти эффекты», – считает Перепелица.

По его мнению, в среднесрочной перспективе Россия также имеет все шансы вырваться в промышленные лидеры, в том числе за счет китайских инвестиций и дальнейшего импортозамещения. «Однако такой рывок потребует существенных усилий по стратегическому и экономическому планированию, комплексному оснащению новых предприятий, подбору и обучению соответствующих специалистов. Все эти задачи потребуют слаженной и эффективной работы государства и бизнеса в ближайшие годы», – заключает эксперт.